U.23 Việt Nam gọi, đội tuyển nữ Việt Nam trả lời: Quyết thắng Thái Lan, đấu vào giờ cực đẹp

Đội tuyển nữ Việt Nam trong buổi tập tại Osaka ảnh: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có một lựa chọn

Vào lúc 17 giờ 30 Việt Nam ngày 21.9 trên sân vận động Nagai, Osaka (Nhật Bản), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng mang tính quyết định ở bảng E, môn bóng đá nữ tại ASIAD 2026 với kình địch Thái Lan.

Sau 2 trận, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang tạm xếp thứ 3 với 0 điểm cùng hiệu số bàn thắng thua -9, tạm xếp trên Thái Lan (0 điểm, hiệu số bàn thắng thua -10).

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Rất may cho chúng ta là tình thế ở bảng F vẫn mở ra cơ hội cho đội tuyển nữ Việt Nam nếu những Bích Thùy, Hải Yến, Thanh Nhã... có thể cùng nhau đánh bại Thái Lan ở trận đấu mang tính "sống còn" này.

Vì ở bảng F, đối thủ chính của chúng ta trong cuộc đua giành 2 suất hạng 3 có thành tích tốt nhất, là Myanmar cũng đang có 0 điểm và hiệu số bàn thắng bại là -13 sau 2 trận đầu tiên thua CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc.

Đội trưởng Hải Yến rất quyết tâm ghi bàn vào lưới Thái Lan ảnh: Độc Lập

Đồng nghĩa thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ đi tiếp nếu tổng hợp được điều kiện kép: Myanmar không thắng cách biệt từ 5 bàn trở lên so với tỷ số của trận thắng giữa đội tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan.

Với thế cục này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chỉ có sự lựa chọn duy nhất là đánh bại Thái Lan. Một mục tiêu có cơ sở do đối thủ đã luôn là bại tướng trong 5 lần chạm trán gần nhất, mới đây là trận thắng 3-1 ở giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 8.2025.

Người Thái thực tế vẫn còn hy vọng và buộc phải thắng nếu muốn tranh hạng 3 ở bảng E. Do đó, đây sẽ là trận đấu có tính chất rất mở. Cả 2 đều chọn phương án tấn công để tìm kiếm chiến thắng nuôi cơ hội đi tiếp, cũng như vì lý do danh dự trước kình địch.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang toàn thắng 5 trận gần nhất trước Thái Lan ảnh: Độc Lập

Trận đấu được ví là "derby Đông Nam Á" sẽ được phát trực tiếp trên nhiều kênh như VTV6, FPT Play, TV360... đồng thời hứa hẹn sẽ nhận được sự cổ vũ trực tiếp của cộng đồng người Việt Nam tại Osaka, vốn cũng thuộc tốp đầu tại Nhật Bản.

Được biết chiều 19.9, toàn đội đã có buổi tập trên sân J-Green Sakai tại Osaka với điều kiện sân bãi và thời tiết rất tốt. Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt các cô gái, sau khi được HLV Hoàng Văn Phúc "đả thông tư tưởng".

Hai trận thua với những tiếc nuối và bài học đã ở phía sau. Đội tuyển nữ Việt Nam đang tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng của bảng E, với mục tiêu duy nhất là đánh bại Thái Lan để vào tứ kết, như lời đáp sau chiến thắng của đàn em U.23 Việt Nam ngày 18.9 rồi.