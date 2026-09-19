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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Đội tuyển Việt Nam của ông Kim Sang-sik không cần hàng tiền vệ?

    Phương Quỳnh
    Phương Quỳnh
    Nghe có vẻ vô lý nhưng nhìn vào danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik trong những giải đấu gần đây, mọi người sẽ thấy rõ điều đó.

    Đội tuyển Việt Nam quá tập trung vào Hoàng Đức

    Điều thấy rõ nhất là đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik có một xu hướng đặc biệt: càng ngày trong danh sách tập trung đội tuyển càng ít đi những cầu thủ có thể chơi được ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nếu khi mới nhận chức ở đội tuyển Việt Nam, ông gọi đến 5 cầu thủ Đức Chiến, Quang Hải, Văn Trường, Hoàng Đức và Tuấn Anh, thì đến danh sách vừa được công bố chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026, chỉ còn Lê Phạm Thành Long, Hoàng Đức và Quang Hải là những tiền vệ trung tâm đúng nghĩa trên tuyển. Những cầu thủ còn lại như Hoàng Hên, Hai Long, Tài Lộc… chưa bao giờ được xếp đá vị trí tiền vệ trung tâm ở các CLB mà chỉ có sở trường ở hai cánh.

    Việc không triệu tập thêm bất cứ một tiền vệ trung tâm nào cho thấy ông Kim rất tự tin vào bộ khung sẵn có của mình. Nhưng ở FIFA ASEAN Cup sắp tới, ông sẽ chỉ có Quang Hải và Thành Long thực sự khỏe mạnh, trong khi Hoàng Đức vừa trở lại tập luyện sau chấn thương dài từ ASEAN Cup 2026.

    Đội tuyển Việt Nam của ông Kim Sang-sik không cần hàng tiền vệ?- Ảnh 1.

    Hoàng Đức vẫn là cầu thủ không thể thiếu của đội tuyển Việt Nam

    Ảnh: Đồng Nguyên Khang

    Hoàng Đức không phải là cầu thủ toàn năng, dù anh có thể coi là nhân tố quan trọng nhất trong sự thành công của đội tuyển Việt Nam 2 năm qua. Hoàng Đức có thể vượt trội hơn trong việc chơi bóng theo phong cách chia bài, cầm nhịp và dẫn dắt nhịp độ, nhưng khi gặp đối thủ rất mạnh, như đội tuyển Thái Lan, anh gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong khâu phòng ngự vì chủ yếu là chạy và đuổi theo bóng. Đó là sự hạn chế của một cầu thủ vốn là số 10, nhưng phải đảm nhiệm vai trò của một số 6.

    Trong khi đó, Quang Hải lại nổi bật nhất với vai trò là chân chạy cánh hoặc lệch trái. Vì vậy có những thời điểm được kéo xuống để đá cặp cùng Hoàng Đức hay Thành Long, anh cũng gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi. Tuy nhiên, hiện phong độ của Quang Hải đã bị bào mòn đáng kể do phải cày ải thường xuyên, dẫn đến việc đôi chân đã không còn nghe lời anh nữa.

    Lê Phạm Thành Long là một cầu thủ rất mạnh về chuyền bóng, nhưng anh chỉ có thể chơi hay trước những đối thủ yếu hơn. Còn trước những đối thủ ngang hoặc mạnh hơn về trình độ, chủ động hơn về lối chơi, Thành Long đang có phần hơi ngợp và thể hiện chưa tốt, đặc biệt trong khâu phòng ngự, tranh chấp vì bất lợi về thể hình.

    Cần nâng tầm hàng tiền vệ

    Với hàng tiền vệ chỉ có 2 tiền vệ trung tâm khi chơi với sơ đồ 3-4-3, rõ ràng khi đối đầu với một đối thủ mạnh và già rơ như Thái Lan, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn bị thất thế. Sơ đồ hàng tiền vệ kim cương của HLV Hudson tỏ ra linh động và đánh đúng vào sự mỏng manh của hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Hơn nữa, chiến thuật dùng Hoàng Đức như "chìa khóa vạn năng" ở tuyến giữa của ông Kim Sang-sik cũng đã bị HLV Hudson của Thái Lan nhìn ra điểm yếu và khiến các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam "xây xẩm mặt mày" trong trận chung kết lượt về, dù lúc đó Thái Lan chỉ có một tiền vệ đã 34 tuổi cầm chịch là Sarach Yooyen.

    Đội tuyển Việt Nam của ông Kim Sang-sik không cần hàng tiền vệ?- Ảnh 2.

    Quang Hải bị bào mòn thể lực vì phải cày ải quá nhiều

    Ảnh: Ngọc Linh

    Khi các đối thủ như Thái Lan, Indonesia và thậm chí là Philippines đã tập hợp những cái tên tốt nhất tại FIFA ASEAN Cup tới đây, chất lượng của họ sẽ được nâng lên rất nhiều. Đến lúc này, tuyến tiền vệ của đội tuyển Việt Nam sẽ không còn dễ dàng chơi bóng như giải đấu cách đây 2 tháng. Nếu không có những giải pháp mới, HLV Kim Sang-sik sẽ đương đầu với những thử thách cực đại và dễ phải trả giá chỉ trong một khoảnh khắc.

    Chiều sâu và sự đa dạng của những tiền vệ trung tâm cần phải được nâng tầm theo tầm vóc của những đối thủ và giải đấu. Có như vậy, đội tuyển Việt Nam mới đạt đến những kết quả tốt nhất trong các chiến dịch tiếp theo.

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