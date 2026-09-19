Đội tuyển Việt Nam mạnh hơn nhờ tân binh Việt kiều

T HAY ĐỔI ĐÁNG CHỜ ĐỢI

Danh sách đội tuyển VN dự ASEAN Cup 2026 được HLV Kim Sang-sik công bố hôm qua 18.9, đi kèm 2 thông điệp "ngầm". Trước tiên, cốt lõi đội hình được giữ lại, với 18 gương mặt vô địch Đông Nam Á tháng trước được triệu tập trở lại ở đợt này. Đội tuyển VN đã định hình xong công thức chiến thắng, tạo nên 26 trận bất bại suốt 2 năm qua. Ông Kim ưu tiên sự ổn định, đó là thông điệp thứ nhất.

Adou Minh có thể chơi ở 2 vị trí trung vệ và tiền vệ trung tâm Ảnh: Minh Tú

Đội tuyển VN chào đón tân binh Williams Minh Hoàng (phải) ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Song, HLV Hàn Quốc vẫn gọi 2 tân binh: Nguyễn Adou Leygley Minh (Adou Minh) và Williams Minh Hoàng. Cả hai đều là Việt kiều mới nhận quốc tịch VN. Ngay khi được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cấp phép thi đấu, Adou Minh và Minh Hoàng đều được lên đội tuyển. Thông điệp thứ hai được truyền tải qua quyết định táo bạo này: Cánh cửa cách tân luôn rộng mở. Đội tuyển VN không ngại thay đổi, chỉ cần bối cảnh phù hợp và tân binh đủ giỏi.

Bối cảnh đã đến, khi đội tuyển VN cần sức cạnh tranh. Sau ASEAN Cup 2026, một số trụ cột đã xuống phong độ hoặc quá tải. Dù giữ lại bộ khung vô địch bởi đây vẫn là những gương mặt thiện chiến nhất, nhưng HLV Kim Sang-sik không thể đánh cược vào thuần túy một nhóm cầu thủ. Đội tuyển VN cần chuyển tiếp liền mạch giữa cũ và mới, nơi các tân binh được "cài răng lược" đan xen nhóm trụ cột để tăng động lực ganh đua và xây dựng phương án chiến thuật mới.

Ở hàng thủ, Adou Minh mang đến câu chuyện đúng người, đúng thời điểm. Dù vô địch ASEAN Cup 2026, nhưng tuyến phòng ngự VN đã chơi không tốt. Rất nhiều sai lầm lộ ra, đặc biệt ở chung kết lượt về với Thái Lan. Tấm khiên của ông Kim cần có miếng ghép đủ tin cậy hơn. Trưởng thành từ Grenoble (đội bóng từng chơi tại Ligue 1 Pháp), Adou Minh có 8 năm phiêu lưu ở nhiều hạng đấu của Pháp. Trở về VN năm 2024, trung vệ sinh năm 1997 gây ấn tượng tại Hà Tĩnh khi giúp đội nhà bất bại cả lượt đi. Adou Minh vào đội hình tiêu biểu V-League, chuyển tới khoác áo CLB CAHN rồi sắm vai trụ cột đến nay. Sinh hoạt chuyên nghiệp, tư duy hiện đại, cùng năng lực được khẳng định ở sân chơi lớn, Adou Minh sẽ giúp hàng thủ VN vững chãi.

Trên hàng công, Minh Hoàng là "cơn gió lạ" đáng xem. Dù mới 19 tuổi, Minh Hoàng đã là tiền đạo tốt nhất của CLB Công an TP.HCM lượt về mùa trước với 6 bàn sau 13 trận V-League. Cũng giống Ngô Đăng Khoa đợt trước, Minh Hoàng được ông Kim gọi thẳng lên tuyển (không cần qua U.23) ngay khi có quốc tịch. Anh có chiều cao 1,9 m, đôi chân khéo léo, nhanh nhẹn, xử lý bóng cực gọn và phù hợp với vị trí trung phong.

Đ ỐI THỦ NGUY HIỂM

Trả lời Thanh Niên sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển VN phải phòng ngự và kiểm soát không gian tốt hơn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa hài lòng, mà đòi hỏi nhiều hơn. Bởi trong năm tới, VN sẽ bước ra biển lớn châu Á với Asian Cup 2027, vòng loại World Cup 2030. Gặp đối thủ nặng ký hơn như Hàn Quốc hay UAE, VN phải nâng tiêu chuẩn thi đấu, thay vì hài lòng với ngưỡng Đông Nam Á.

FIFA ASEAN Cup là "vùng chuyển tiếp" hoàn hảo để thầy trò ông Kim làm mới mình. Nhờ giải đấu thuộc khuôn khổ FIFA Days, các đối thủ bảng B như Philippines, Thái Lan, Pakistan dự kiến mang lực lượng tốt nhất. HLV Carles Cuadrat của Philippines dự kiến gọi Bjorn Kristensen (chơi cho CLB KFUM, Na Uy), chân sút ghi 8 bàn giúp Philippines bất bại ở vòng loại Asian Cup 2027, bên cạnh hai hậu vệ Paul Tabinas (Dinamo Zagreb, Croatia) và Jefferson Tabinas (Selangor, Malaysia). Với nửa đội hình "Phi kiều", Philippines như một đội tuyển châu Âu thu nhỏ.

Thái Lan gọi trở lại Supachok Sarachat (Consadole Sapporo, Nhật Bản) và Chanathip Songkrasin, tiền vệ từng vào đội hình tiêu biểu J-League 1. Sự xuất hiện của Nicholas Mickelson, hậu vệ sinh năm 1999 của Elversberg vừa ra mắt Bundesliga, cũng giúp "Voi chiến" đáng gờm.

Do đó, đội tuyển VN phải chuẩn bị lối chơi kỹ lưỡng, gồm siết chặt kỷ luật và cự ly đội hình khi phòng ngự và chống phản công, đa dạng phương án tiếp cận khung thành, tạo thêm nhiều "tổ hợp" tấn công ăn ý, thay vì chỉ trông đợi ở tỏa sáng cá nhân. FIFA ASEAN Cup là bài kiểm tra nặng ký, để xem VN đã sẵn sàng bước ra châu Á hay chưa.