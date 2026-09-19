Dụ đoán tỷ số đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan: Lê Giang Patrik trắng lưới, Hai Long ghi bàn

Kỹ thuật và thể hình không có khác biệt

So với danh sách từng tham dự ASEAN Cup kết thúc hồi cuối tháng 8, đội tuyển Thái Lan có sự những bổ sung đáng chú ý, gồm thủ môn Patiwat Khamnai, trung vệ Kritsada Kaman, các tiền vệ Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat, các tiền đạo Supachai Chaided và Jude Soonsup-Bell. Đội tuyển Việt Nam bổ sung trung vệ Nguyển Adou Leygley Minh, hậu vệ trái Cao Pendant Quang Vinh, tiền đạo Williams Minh Hoàng.

Thể hình và kỹ thuật của 2 đội tuyển Việt Nam và Thái Lan gần như tương đương nhau Ảnh: Đồng Nguyên Khang

So về chất lượng kỹ thuật, đôi bên lúc này ngang nhau. Đội tuyển Việt Nam có Hoàng Đức, Quang Hải, Đình Bắc, Hoàng Hên là những kỹ thuật gia hàng đầu Đông Nam Á, có thể sánh ngang với Chanathip Songkrasin và Supachok bên phía Thái Lan. Đôi bên cũng có những cầu thủ cao lớn, hết sức mạnh mẽ. Số này có trung vệ Manuel Tom Bihr (1,84 m), Jonathan Khendee (1,90 m), tiền đạo Supachai Chaided (1,85 m), Jude Soonsup-Bell (1,86 m) của Thái Lan, đối đầu với trung vệ Việt Anh (1,85 m), Thành Chung (1,82 m), trung phong Xuân Son (1,86 m), Williams Minh Hoàng (1,90 m) ở đội tuyển Việt Nam.

Về độ tinh quái, cả 2 đội tuyển Thái Lan và Việt Nam đều sở hữu những cầu thủ chơi khôn ngoan hàng đầu bóng đá khu vực. Bên phía Thái Lan có "quái kiệt" Chanathip Songkrasin, trung vệ Kaman, tiền vệ Sarach Yooyen, Supachok Sarachat. Còn bên phía đội tuyển Việt Nam có Thành Chung, Hoàng Đức, Quang Hải, Đình Bắc, Hai Long chơi khôn ngoan không kém.

Những sự khác biệt

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn nhỉnh hơn Thái Lan ở một số điểm rất quan trọng. Đầu tiên là vị trí thủ môn. Lê Giang Patrik của đội tuyển Việt Nam hầu như không có điểm yếu. Thủ thành này có thể hình cực tốt (1,88 m), bắt bóng bổng tốt, giỏi làm chủ khu vực cấm địa của đội nhà. Ngoài ra, Lê Giang Patrik còn toàn diện ở điểm anh phản xạ nhanh, chơi bóng bằng chân tốt, phát động phản công giỏi.

Dàn cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam trẻ hơn dàn trụ cột của Thái Lan Ảnh: Ngọc Linh

Cựu Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, cựu Phó chủ tịch chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Dương Vũ Lâm phải thốt lên: "Lê Giang Patrik là thủ môn số 1 ở Đông Nam Á hiện nay. Thông thường, các thủ môn ở Việt Nam nếu chơi bóng bổng giỏi thì lại yếu ở các pha bóng trên mặt sân và ngược lại. Riêng Lê Giang Patrik không yếu ở điểm nào cả, cậu ấy mạnh cả trong các pha bắt bóng tầm cao lẫn các pha khống chế bóng tầm thấp. Năng lực đối đầu với tiền đạo đối phương trong các tình huống 1 chọi 1 của Lê Giang Patrik cũng tốt hơn nhiều thủ môn khác".

Phía bên kia chiến tuyến, các thủ môn Kampol Pathomakkakul và Saranon Anuin của Thái Lan chỉ ở mức trung bình. Riêng thủ môn Kampol là thủ môn chính thức của đội tuyển Thái Lan ở ASEAN Cup 2026. Anh phản xạ chậm trong bàn mở tỷ số của Hai Long ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), trước khi bị thay thế ở trận chung kết lượt về bởi thủ môn Chatchai Budprom. Thái Lan bổ sung Khammai cho FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng truyền thông xứ sở chùa vàng cho rằng Khammai thiếu những pha cản phá xuất thần. Chí ít, thủ môn số 1 của đội tuyển Thái Lan hiện nay là Khammai không hay bằng Lê Giang Patrik.

Một điểm nữa mà đội tuyển Thái Lan bị đánh giá thấp hơn đội tuyển Việt Nam, đó là hầu hết các trụ cột của họ đã lớn tuổi. Những người này gồm 2 trung vệ thường xuyên thi đấu chính thức gồm Manuel Tom Bihr (33 tuổi) và Nattapong Sayriya (34 tuổi), hậu vệ cánh phải Suphanan Bureerat (33 tuổi), tiền vệ trung tâm Sarach Yooyen (34), Peeradol Chamrasamee (34), tiền vệ tổ chức Chanathip Songkrasin (33 tuổi).

Với mật độ thi đấu 4 trận trong vòng 9 ngày, từ 26.9 – 5.10 (nếu lọt vào chung kết, bình quân 2,25 ngày/trận), sẽ là thách thức cực lớn cho những cầu thủ ở độ tuổi vừa nêu. Trong khi đó, ở các vị tương ứng, cầu thủ Việt Nam đều đang ở vào "độ tuổi vàng" (từ 25 – 31 tuổi), gồm Thành Chung (29 tuổi), Xuân Mạnh (30), Việt Anh (27), Hoàng Đức (28), Thành Long (30), Quang Hải (29). Nhóm trụ cột của đội tuyển Việt Nam trẻ trung hơn, nên khả năng hồi phục, về lý thuyết, sẽ tốt hơn cầu thủ Thái Lan.

Trong trận tái đấu ngày 29.9, Việt Nam sẽ giành chiến thắng 1-0. Hai Long lại ghi bàn vào lưới Thái Lan. Lê Giang Patrik thi đấu xuất sắc, không để cho đối thủ lập công.