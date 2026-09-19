‘Tòa tháp’ Williams Minh Hoàng đá cặp Đình Bắc hay Hoàng Hên, Adou Minh liệu có suất chính?

Tăng cường cho hàng thủ

Nguyễn Adou Leygley Minh cao 1,78 m, anh thi đấu khá ổn định trong màu áo CLB Công an Hà Nội (CAHN) ở V-League qua 2 mùa giải gần nhất. Trong bối cảnh Đoàn Văn Hậu không được triệu tập để tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 (dừ 24.9 – 5.10), Adou Minh chính là 1 trong những sự lựa chọn để thay thế.

Adou Minh có thể chơi ở 2 vị trí trung vệ và tiền vệ trung tâm Ảnh: Minh Tú

Có thể trung vệ đang khoác áo CLB CAHN chưa có suất thi đấu chính thức ở những trận đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup năm nay, bởi anh vẫn cần thời gian để làm quen với các đồng đội mới. Đồng thời, do đội tuyển Việt Nam vẫn còn 3 trung vệ rất hay gồm Thành Chung, Xuân Mạnh và Việt Anh, nên Adou Minh không dễ chen chân vào đội hình chính. Tuy nhiên, khi cần, khi 1 trong 3 trung vệ vừa nêu gặp vấn đề về thể lực hoặc HLV Kim Sang-sik cần có người "chia lửa" cho đội hình chính thức, ông Kim sẽ sử dụng Adou Minh.

Ngoài vị trí trung vệ, Nguyễn Adou Leygley Minh còn có thể đá được ở vị trí tiền vệ trung tâm khi cần. Đây là vị trí mà anh vẫn thỉnh thoảng được HLV Mano Polking sử dụng ở CLB CAHN. Với vị trí này, Adou Minh sẽ là phương án dự phòng cho các tiền vệ trung tâm hàng đầu ở đội tuyển Việt Nam hiện nay gồm Hoàng Đức và Thành Long.

Còn nhớ trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, diễn ra ngày 26.8 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), khi 2 tiền vệ Hoàng Đức và Thành Long đồng loạt rời sân ở cuối hiệp 2, tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam có sự xộc xệch. Khi đó, HLV Kim Sang-sik từng thử nghiệm Tài Lộc ở vị trí tiền vệ trung tâm, đá bên cạnh Quang Hải.

Dù vậy, do Tài Lộc có thói quen nhô cao, đá trong vai trò của 1 tiền đạo hoặc tiền vệ tấn công, nên thử nghiệm Tài Lộc chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm không thành công. Với Adou Minh trong danh sách dự FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik sẽ đỡ lo về phương án dự phòng ở trung tâm hàng tiền vệ.

Thêm giải pháp cho hàng tấn công

Trong khi đó, với tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm 1 trung phong sở hữu lối chơi mạnh mẽ, bên cạnh trung phong số 1 Nguyễn Xuân Son. Williams Minh Hoàng cao lớn (1,90 m), được đào tạo tại Anh, nên cầu thủ này rất mạnh ở khả năng không chiến và càn lướt, đúng tính chất của trung phong kiểu Anh điển hình.

Williams Minh Hoàng là trung phong cao lớn, giỏi không chiến Ảnh: Đồng Nguy6en Khang

Khi có Williams Minh Hoàng trong đội hình, khả năng chơi bóng bổng của đội tuyển Việt Nam sẽ tốt hơn, năng lực khai thác các tình huống cố định từ những pha đá phạt góc và đá phạt chếch về 2 bên cánh của đội tuyển Việt Nam sẽ tăng lên. Williams Minh Hoàng nhiều khả năng cũng sẽ không đá chính. Tùy vào từng thời điểm, HLV Kim Sang-sik sẽ tung Williams Minh Hoàng vào sân, tạo nên yếu tố bất ngờ cho đối thủ. Biết đâu, thầy Kim có lúc nào đó thích hợp tại FIFA ASEAN Cup sẽ bố trí Williams Minh Hoàng đá cặp với Hoàng Hên hay Đình Bắc hoặc Xuân Son?

Đối thủ của Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup có thể sẽ bị tạo bất ngờ.

Không khó hình dung khi đối phương phòng ngự dày đặc, bố trí nhiều cầu thủ đứng trong khu vực cấm địa của họ. Khi đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể tìm thấy chiến thắng, HLV Kim Sang-sik sẽ đưa Williams Minh Hoàng vào sân. Khi đó, chúng ta sẽ chơi theo phương án đơn giản nhất, đó là "dội" bóng bổng vào khu vực cấm địa của đối phương, để cho những tiền đạo có thể hình tốt, giỏi không chiến của chúng ta như Xuân Son và Williams Minh Hoàng tranh chấp bóng trên không.