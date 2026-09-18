HLV U.23 Philippines thích Thanh Nhàn và Lê Phát, khen U.23 Việt Nam có nhiều 'Đình Bắc mới'

U.23 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục trước U.23 Philippines ảnh: Độc Lập

U.23 Việt Nam có nhiều cầu thủ hay

U.23 Philippines với nhiều cầu thủ nhập tịch và 2 ngôi sao quá tuổi đã rất nỗ lực phòng ngự, nhưng đành nhận thất bại chung cuộc 0-2 trước U.23 Việt Nam, sau các bàn thắng của Thanh Nhàn và Lê Phát.

Sau trận đấu, HLV trưởng U.23 Philippines Garrath McPherson tỏ ra tự hào về các học trò đã cố gắng chống chọi sức ép mạnh mẽ từ U.23 Việt Nam, kèm theo lời khen về cách Việt Nam đang phát triển bóng đá trẻ.

Ông bày tỏ: "Việt Nam đang làm rất tốt công tác phát triển bóng đá. Có thể thấy các đội tuyển của các bạn đều thi đấu theo một phong cách nhất quán.

U.23 Việt Nam chụp ảnh cùng CĐV có mặt trên sân ảnh: Độc Lập

Cách chơi được huấn luyện và truyền đạt đến các cầu thủ cho thấy họ có sự thấu hiểu rất rõ ràng. Tôi cũng cho rằng việc các cầu thủ được tập luyện cùng nhau thường xuyên đã giúp họ đạt được nền tảng thể lực rất tốt.

Xét trên nhiều phương diện, trong một số trường hợp, họ vượt trội về thể chất và cũng sở hữu nền tảng kỹ thuật rất, rất tốt. Vì vậy, hôm nay trên sân là cả một đội hình gồm những "Đình Bắc tiếp theo" không chừng!".

HLV Garrath Mc Pherson cho rằng bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng ảnh: Độc Lập

Đặc biệt, HLV Garrath McPherson dành lời khen ngợi những cá nhân chơi nổi bật của U.23 Việt Nam như tiền đạo Thanh Nhàn hay trung vệ Nguyên Hoàng với khả năng phát động tấn công ấn tượng.

Ông Garrath Mc Pherson chia sẻ: "Tôi thích cầu thủ đã ghi bàn là Thanh Nhàn, Lê Phát và cũng ấn tượng với trung vệ Nguyên Hoàng chơi ở trung tâm hàng phòng ngự, người có khả năng thực hiện những đường chuyền chéo sân dài, căng và có độ chính xác cao.

Tôi tin rằng các bạn sẽ còn được nhìn thấy nhiều cầu thủ như vậy ở chu kỳ tiếp theo của U.23 Việt Nam, với lứa sinh năm 2005. Và tôi chắc chắn nhiều người trong số họ sẽ tiến lên đội tuyển quốc gia".