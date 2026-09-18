Thanh Nhàn: ‘Tôi vỡ òa niềm vui vì ghi bàn vào lưới Philippines, U.23 Việt Nam sẽ dồn sức đấu Uzbekistan’

Thanh Nhàn để lại dấu ấn quan trọng với bàn mở tỷ số ảnh: Độc Lập

Thanh Nhàn gieo sầu cho U.23 Philippines

Sau trận hòa U.23 Kuwait, toàn đội U.23 Việt Nam gặp rất nhiều sức ép khi đối đầu U.23 Philippines lùi sâu chơi phòng ngự số đông. Bước ngoặt đến sau khi Thanh Nhàn bứt tốc tâng bóng qua đầu thủ môn mở tỷ số ở phút 74, trước khi Lê Phát ấn định chiến thắng 2-0 phút 88.

Sau trận đấu, Thanh Nhàn rất hạnh phúc: "Bản thân tôi cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc khi hôm nay có bàn thắng giúp đội U.23 Việt Nam chiến thắng quan trọng, qua đó hướng tới trận đấu tiếp theo và có thể giành vé vào tứ kết.



Bản thân tôi và toàn đội U.23 Việt Nam cảm thấy rất vui khi ở Nhật Bản xa xôi mà vẫn có những cổ động viên đến cổ vũ tinh thần cho đội bóng, khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và vinh dự".

U.23 Việt Nam có một bước tiến quan trọng trong mục tiêu lọt vào tứ kết ảnh: Độc Lập

Trước câu hỏi từ BTC về cảm xúc và mong muốn sau chiến thắng, Thanh Nhàn bày tỏ: "Tôi nghĩ toàn đội đang cố gắng tập trung nhất có thể vào trận đấu tiếp theo. Nếu đội chúng tôi có thể vào bán kết thì tôi nghĩ sẽ có một ngày cho cả đội đi chơi thả lỏng các thứ.

Nhưng bây giờ điều duy nhất tôi nghĩ đến là trận đấu và giải đấu mà thôi. Tôi nghĩ bàn thắng này giúp tôi và toàn đội U.23 Việt Nam có thể giải tỏa được tinh thần sau trận đầu tiên thi đấu không tốt và để hòa.

Trận đấu này đội tuyển U.23 Việt Nam đã giành được chiến thắng. Tôi nghĩ 3 điểm này rất là quan trọng để chúng tôi có thể hướng tới trận đấu tiếp theo (gặp U.23 Uzbekistan - PV) cũng như hướng tới tứ kết".

Thanh Nhàn rất có duyên với bóng đá trẻ Philippines. Tại bán kết SEA Games 33 năm 2025, chính Thanh Nhàn đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 của U.22 Việt Nam trước U.22 Philippines.

