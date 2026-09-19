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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Báo Thái Lan cảnh báo tiền đạo đội nhà tại FIFA ASEAN Cup, lo không thắng Việt Nam

    Thiếu Bá
    Thiếu Bá
    Đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu đòi nợ đội tuyển Việt Nam và vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, ngay trước khi giải đấu này khởi tranh, truyền thông xứ sở chùa vàng không giấu được sự lo ngại về nhược điểm của đội nhà.

    Tiền đạo… "cùn"

    Mới đây, tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport báo động: "Khả năng ghi bàn của các tiền đạo đội tuyển Thái Lan tệ hại đến khó tin. 3 tiền đạo có tên trong danh sách dự FIFA ASEAN Cup 2026 do HLV Anthony Hudson (người Anh) công bố, chỉ mới ghi được tổng cộng… 1 bàn thắng, sau 2 vòng đầu của Thai League. Các tiền đạo này đã không ghi bàn cho đội tuyển Thái Lan 3 – 4 trận liên tiếp (tính những trận đấu mà họ được gọi lên khoác áo đội tuyển quốc gia".

    Báo Thái Lan cảnh báo tiền đạo đội nhà tại FIFA ASEAN Cup, lo không thắng Việt Nam - Ảnh 1.

    Teerasak Poeiphimai (14), 1 trong 3 tiền đạo của Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026

    Ảnh: Ngọc Linh

    3 chân sút có tên trong danh sách 23 tuyển thủ Thái Lan chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup (từ 24.9 – 5.10) gồm Supachai Chaided (28 tuổi, cao 1,85 m), Teerasak Poeiphimai (24 tuổi, cao 1,80 m) và Jude Soonsup-Bell (22 tuổi, cao 1,86 m, sinh ra ở Anh). Những tiền đạo này được đánh giá cao về mặt thể hình, nhưng không được đánh giá cao về kỹ thuật, độ dẻo trong các pha xử lý bóng trên mặt sân.

    Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, người ghi bàn nhiều nhất trong số 3 tiền đạo kể trên, lại là gương mặt ít được kỳ vọng nhất trong số các chân sút của đội tuyển xứ sở chùa vàng ở giải đấu sắp diễn ra. Cụ thể, Teerasak Poeiphimai ghi được 11 bàn thắng, sau 33 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan. Trong đó 11 bàn thắng nói trên, có 4 bàn Teerasak Poeiphimai ghi được ASEAN Cup 2026, giải đấu mà Thái Lan thua đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết.

    Bóng đá Thái Lan không còn chân sút tốt hơn?

    Trong khi đó, những chân sút được bổ sung cho đội tuyển xứ sở chùa vàng, được gọi là "đội hình A" của bóng đá Thái Lan, gồm Jude Soonsup-Bell và Supachai Chaided ghi bàn còn ít hơn cả Teerasak Poeiphimai. Cầu thủ Thái kiều Jude Soonsup-Bell mới ghi được 2 bàn thắng qua 6 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

    Báo Thái Lan cảnh báo tiền đạo đội nhà tại FIFA ASEAN Cup, lo không thắng Việt Nam - Ảnh 2.

    Supachai Chaided (9) từng nhận được nhiều kỳ vọng nhưng lại gây thất vọng

    Ảnh: Reuters

    Riêng chân sút Supachai Chaided còn tệ hơn, anh có đến 46 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan, nhưng mới chỉ ghi được 8 bàn thắng. Bình quân, phải thi đấu gần 6 trận (cụ thể là 5,75 trận), Supachai Chaided mới ghi được 1 bàn cho "Voi chiến". Từng có thời Supachai Chaided được kỳ vọng sẽ thay thế vai trò của chân sút cự phách Teerasil Dangda ở đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, theo thời gian, kỳ vọng đó giảm dần, còn sự thất vọng dành cho Supachai Chaided mỗi khi anh khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan cứ tăng lên.

    Đấy là về mặt hiệu suất, về mặt phong độ, tờ Siam Sport tiếp tục ngao ngán thốt lên: "Từ đầu mùa giải Thai-League 2026-2027 cho đến giờ, các tiền đạo đang có tên trong danh sách đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup không chỉ ghi bàn ít, mà còn xảy ra hiện tượng đáng báo động. Hiện tượng đó là không một tiền đạo nào trong số những Supachai Chaided, Jude Soonsup-Bell và Teerasak Poeiphimai thi đấu đủ 90 phút trong từng trận ở các CLB chủ quản của họ, qua từng vòng đấu". Báo chí Thái Lan lo đội nhà không thắng Việt Nam trong cuộc tái đấu ngày 26.9.

    Tại FIFA ASEAN Cup năm nay, đội tuyển Thái Lan nằm ở bảng B nhóm Division 1 (hạng nhất), cùng bảng với đội tuyển Việt Nam, Philippines và Pakistan. Đội đầu bảng sẽ thi đấu trận chung kết, còn đội nhì bảng sẽ thi đấu trận tranh hạng 3. Trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan vào ngày 29.9 được dự đoán sẽ quyết định vị trí đầu bảng B.

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