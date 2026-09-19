Đội tuyển Pakistan vướng một loạt sự cố khó tin trước FIFA ASEAN Cup, đấu Việt Nam ngày giờ nào?

Trung vệ đang đá ở châu Âu của Pakistan có mặt

Theo danh sách mới nhất được Liên đoàn Bóng đá Pakistan (PFF) công bố, đội tuyển Pakistan mang 23 cầu thủ đến FIFA ASEAN Cup 2026. Trong số này, cái tên đáng chú ý nhất là đội trưởng Abdullah Iqbal. Trung vệ sinh năm 2002 cao 1,92 m, hiện thi đấu cho Mjallby tại giải vô địch quốc gia Thụy Điển. Iqbal là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Pakistan và từng cùng Mjallby lên ngôi vô địch Allsvenskan mùa 2025.

Theo Transfermarkt, Iqbal được định giá khoảng 3 triệu euro, tương đương hơn 90 tỉ đồng. Con số này khiến anh trở thành một trong những cầu thủ có giá trị thị trường cao nhất tại FIFA ASEAN Cup 2026 và vượt xa phần lớn đồng đội Pakistan.

Một gương mặt đáng chú ý khác là Easah Suliman. Trung vệ sinh năm 1998 trưởng thành từ lò đào tạo Aston Villa và từng thi đấu tại Anh trước khi chuyển sang Azerbaijan. Suliman mang đến kinh nghiệm cho hàng thủ Pakistan, bên cạnh Iqbal.

Mohammad Fazal cũng là cầu thủ có thời gian thi đấu tại châu Âu, trong khi Yousuf Butt có nhiều năm chơi bóng tại Đan Mạch. Trong khi đó, số cầu thủ còn lại không được đánh giá quá cao, chủ yếu chơi bóng ở giải quốc nội và các nước Nam Á.

Danh sách đội tuyển Pakistan Thủ môn: Hassan Ali, Yousuf Butt, Saqib Hanif. Hậu vệ: Abdullah Shah, Abdul Rehman, Ali Khan, Abdullah Iqbal, Easah Suliman, Mohib Ullah, Mamoon Khan, Mohammad Fazal, Haris Zeb. Tiền vệ: Ali Agha, Hayyan Khattak, Ali Uzair, Alamgir Ghazi, Ali Raza, Abdul Samad, Kaleem Ullah. Tiền đạo: Shayak Dost, Umer Nawaz, Abdul Samad, Ali Khan.

HLV trưởng vắng mặt, Pakistan đối mặt nhiều khó khăn

Khó khăn lớn nhất của Pakistan xuất hiện ngay ở khâu chuẩn bị. HLV trưởng Nolberto Solano không thể có mặt tại trại tập huấn ở Islamabad vì sự cố visa.

Theo The Express Tribune, sau khi về quê nhà Peri để nghỉ ngơi, HLV Nolberto Solano gặp rắc rối trong quá trình làm thủ tục trở lại Pakistan. Ông Nolberto Solano đã tự nộp hồ sơ xin visa nhưng chọn nhầm loại visa. Khi PFF phát hiện sai sót và hỗ trợ, thủ tục vẫn không thể được giải quyết.

Chính vì thế, hiện HLV trưởng Pakistan phải bay thẳng sang Indonesia và chờ các học trò. Trong thời gian HLV Nolberto Solano vắng mặt, trợ lý Titus Bramble tạm thời đảm nhiệm công việc huấn luyện tại trại tập trung.

HLV Solano đã làm sai thủ tục visa và không thể nhập cảnh vào Pakistan ẢNH: AFP

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ nằm ở ghế huấn luyện. Theo mô tả của nhà báo thể thao uy tín Pakistan Zeeshan Shafi, trại tập huấn của đội tuyển này tại Islamabad đang gặp nhiều vấn đề. Ông gọi quá trình chuẩn bị này là một trong những sự chuẩn bị tồi tệ nhất của đội tuyển trước một giải đấu quan trọng của FIFA.

Ông Zeeshan Shafi cũng phản ánh điều kiện sinh hoạt của các tuyển thủ tại trại tập huấn không đảm bảo, trong đó có những vấn đề liên quan đến vệ sinh. Một số tuyển thủ đang thi đấu ở nước ngoài thậm chí không tập trung cùng đội tại Islamabad mà sẽ trực tiếp di chuyển sang Indonesia do những hạn chế về tài chính.

Những khó khăn trên xuất hiện đúng thời điểm Pakistan chuẩn bị bước vào bảng đấu rất đáng chú ý. Đội bóng Nam Á nằm ở bảng B hạng đấu cao nhất của FIFA ASEAN Cup2026, sẽ gặp Thái Lan vào 19 giờ 30 ngày 26.9, gặp Philippines vào 19 giờ ngày 29.9 và gặp Việt Nam vào 16 giờ ngày 2.10. Trận đấu cuối cùng của vòng bảng giữa Việt Nam và Pakistan có thể mang tính quyết định đến tấm vé vào chung kết của cả hai, nếu như hai trận trước có kết quả không tốt.