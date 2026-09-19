Nhà vô địch ASEAN Cup tỏa sáng, Becamex TP.HCM đánh bại Thanh Hóa: Đấu CLB CA TP.HCM vòng 16 đội

Với lợi thế sân nhà, CLB Thanh Hóa nhập cuộc với sự hứng khởi. Đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp dâng cao đội hình lên tấn công, tạo được rất nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, trong ngày các tiền đạo xứ Thanh thiếu sắc sảo còn thủ môn Trần Minh Toàn vẫn chơi tốt như thường lệ, bàn thắng không đến với đội chủ nhà sau 45 phút đầu tiên.

Không chỉ vậy, CLB Thanh Hóa mới là những người nhận bàn thua trước. Phút 35, sau đường chuyền của Võ Hoàng Minh Khoa, ngoại binh Dos Anjos tung cú dứt điểm một chạm hiểm hóc, giúp CLB Becamex TP.HCM chiếm lợi thế trước khi bước vào giờ nghỉ. Ngoài ra, cũng phải dành lời khen cho hàng phòng ngự của đại diện miền Nam khi đã thực hiện nhiều pha bẫy việt vị hiệu quả.

Việt Cường ghi bàn ở thời điểm Becamex TP.HCM chịu nhiều áp lực từ CLB Thanh Hóa ẢNH: BECAMEX TP.HCM

Bất lợi về tỷ số khiến CLB Thanh Hóa buộc phải tấn công mạnh mẽ hơn nữa trong hiệp 2. Chiều ngược lại, Becamex TP.HCM có những toan tính để duy trì sự chắc chắn. Ở phút 65, HLV Gerard Albadalejo cho Đặng Anh Tuấn, Cao Văn Triền, 2 tiền vệ dày dạn kinh nghiệm có thiên hướng phòng ngự vào sân. 2 cầu thủ này cũng rất giỏi trong những tình huống chuyền vượt tuyến, mở ra cơ hội phản công.

Và chính Anh Tuấn để lại dấu ấn đậm nét. Phút 82, cựu tiền vệ CLB Đà Nẵng có đường chọc khe thông minh cho Nguyễn Trần Việt Cường. Sau đó, nhà vô địch ASEAN Cup 2026 xử lý khéo léo, đi bóng qua thủ môn thủ môn Thanh Diệp, nâng tỷ số lên 2-0 cho Becamex TP.HCM.

Ở nửa sau của hiệp 2, các CĐV của Becamex TP.HCM sống trong sự lo âu khi thủ môn số 1 Minh Toàn dính chấn thương, phải rời sân bất đắc dĩ. Người vào thay thế anh là Phan Minh Thành. Thủ môn cao 1,92 m phải đối diện với rất nhiều pha dứt điểm của CLB Thanh Hóa trong hiệp 2. Tuy nhiên, anh vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng cho Becamex TP.HCM.

Với kết quả này, CLB Thanh Hóa dừng bước sớm ở Cúp quốc gia. Còn Becamex TP.HCM tiến vào vòng trong và chạm trán CLB CA TP.HCM. Một điều thú vị là ở mùa trước, khi vẫn là một đại diện V-League, Becamex TP.HCM thất bại trước một đội hạng nhất là TP.Đồng Nai. Giờ đây, khi chơi ở giải hạng nhất, Becamex TP.HCM lại chiến thắng một đội V-League.



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