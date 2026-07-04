Ninh Bình tung 'bom tấn' chuyển nhượng, chờ màn kết hợp Tài - Lộc

Trong bài viết trên trang mạng xã hội chính thức của đội bóng, CLB Ninh Bình chia sẻ: "CLB Ninh Bình tiếp tục chào đón thêm một sự bổ sung chất lượng cho mùa giải 2026-2027 với sự xuất hiện của hậu vệ Hồ Tấn Tài.

Sự góp mặt của hậu vệ sinh năm 1997 hứa hẹn sẽ giúp hành lang cánh phải của đội bóng cố đô trở nên giàu sức chiến đấu và đa dạng hơn trong các phương án chiến thuật. Chúc Hồ Tấn Tài có thật nhiều sức khỏe, giữ vững phong độ và cùng CLB Ninh Bình tạo nên một mùa giải bùng nổ phía trước".

Bài viết được đăng tải lúc 9 giờ ngày 4.7. Thời điểm này, CĐV bóng đá tại Việt Nam còn đang bàn tán xôn xao sau trận đấu kịch tính giữa Argentina và Cabo Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người hâm mộ CLB Ninh Bình để lại bình luận, chia sẻ quan điểm.

Người hâm mộ chờ đợi kịch bản cặp đôi Tài - Lộc (tức Nguyễn Tài Lộc - Gevane Magno) của CLB Ninh Bình cùng nhau tỏa sáng ẢNH: CLB NINH BÌNH

Hồ Tấn Tài được đánh giá là sự bổ sung chất lượng cho CLB Ninh Bình. Anh sẽ tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt với Trương Tiến Anh. Ngoài ra, cầu thủ quê Gia Lai (Bình Định cũ) cũng sẽ mang đến nhiều giải pháp cho HLV Chu Đình Nghiêm khi có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Chiều ngược lại, Tấn Tài cũng hưởng lợi khi khoác áo CLB Ninh Bình. Được chơi trong đội bóng có thiên hướng kiểm soát, anh sẽ thể hiện được điểm mạnh hỗ trợ tấn công, qua đó lấy lại phong độ đỉnh cao sớm nhất có thể.

Hậu vệ sinh năm 1997 là tân binh thứ 3 được CLB Ninh Bình chính thức công bố. Trước đó, đội bóng cố đô đã chiêu mộ thành công 2 ngoại binh là Lucas Turki và Marciel Silva. Với những bước đi mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, CLB Ninh Bình cho thấy tham vọng chinh phục ngôi vương V-League mùa tới.



