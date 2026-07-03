VCK giải bóng đá U.13 toàn quốc Yamaha Cup 2026 chính thức khai màn

Tham dự lễ khai mạc giải bóng đá thiếu niên U.13 toàn quốc Yamaha Cup 2026 có Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cùng lãnh đạo VFF, ban tổ chức, nhà tài trợ Yamaha Motor Việt Nam và đại diện địa phương đăng cai.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức giải, nhà văn - nhà báo Nguyễn Phan Khuê bày tỏ kỳ vọng giải đấu sẽ tiếp tục là bệ phóng cho các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam. Ông nhấn mạnh nhiều tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Đình Bắc đều từng trưởng thành từ sân chơi này.

Lễ khai mạc giải bóng đá thiếu niên U.13 toàn quốc Yamaha Cup 2026 đã diễn ra vào chiều 3.7 trên sân Lạch Tray ẢNH: BTC

Các trận đấu trong ngày mở màn diễn ra đầy hấp dẫn ẢNH: BTC

Kết quả hấp dẫn ngày mở màn

Ngay sau lễ khai mạc, đội chủ nhà Hải Phòng giành chiến thắng 1-0 trước T&T Nghệ An. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Đức Hiếu với pha đánh đầu đẹp mắt.

Trước đó, các trận đấu ở bảng A, B và C cũng diễn ra sôi nổi. Trường Tươi Đồng Nai thắng Becamex TP.HCM 4-2, Đông Á Thanh Hóa vượt qua Gia Lai 2-1, Thể Công Viettel thắng TP.HCM 1-0, Sông Lam Nghệ An đánh bại Công an Hà Nội 3-1, Bắc Ninh FC thắng Đắk Lắk 1-0, trong khi U.13 CLB Hà Nội vượt qua Đồng Nai với tỷ số 2-1.

VCK giải bóng đá thiếu niên U.13 toàn quốc Yamaha Cup 2026 sẽ tiếp tục diễn ra ngày 5.7 với 8 trận đấu ở cả 4 bảng, hứa hẹn mang đến nhiều màn so tài hấp dẫn giữa các đội bóng trẻ trên cả nước.