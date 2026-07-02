Chủ tịch VFF và Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên đồng chủ trì cuộc họp quan trọng về thành lập CLB chuyên nghiệp

Theo thông tin từ Báo Thái Nguyên, chiều 2.7, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Tập đoàn T&T Group nhằm thống nhất kế hoạch thành lập CLB bóng đá nam tỉnh Thái Nguyên, đồng thời đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ.

Hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đồng chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành cùng đại diện VFF và T&T Group.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại Thái Nguyên ẢNH: HƯƠNG LAN, THÀNH CHUNG - BÁO THÁI NGUYÊN

Thái Nguyên ra những đặt mục tiêu cụ thể

Theo kế hoạch được trình bày tại hội nghị, Thái Nguyên sẽ xã hội hóa việc xây dựng đội bóng để đủ điều kiện tham dự giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2026 - 2027.

Dự kiến trong tháng 8.2026, CLB bóng đá nam Thái Nguyên sẽ chính thức ra mắt. Ngay ở mùa giải đầu tiên, đội bóng hướng đến mục tiêu thi đấu ổn định và góp mặt trong nhóm 6 đội dẫn đầu giải đấu.

Song song với việc xây dựng lực lượng thi đấu, tỉnh sẽ triển khai Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ và thành lập các tuyến U.15, U.17, U.19 và U.21 nhằm tạo nguồn cầu thủ kế cận.

Theo lộ trình phát triển, đến năm 2028, CLB đặt mục tiêu lọt vào tốp 4 giải hạng nhất, đưa trung tâm đào tạo trẻ đi vào hoạt động và mở rộng hợp tác với các CLB nước ngoài.

Ở giai đoạn 2029 - 2030, Thái Nguyên hướng tới mục tiêu giành quyền thăng hạng V-League, đồng thời xây dựng hệ thống đào tạo trẻ đạt tiêu chuẩn AFC, với từ 30 - 50% cầu thủ đội một là người Thái Nguyên.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại sân Thái Nguyên và kiểm tra tiến độ tuyến đường kết nối từ đường Bắc Sơn đến khu liên hợp thể thao tỉnh ẢNH: HƯƠNG LAN, THÀNH CHUNG - BÁO THÁI NGUYÊN

VFF đánh giá cơ sở vật chất của Thái Nguyên thuộc nhóm tốt nhất cả nước

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về mô hình tổ chức CLB, kế hoạch xây dựng lực lượng, phát triển bóng đá trẻ, huy động nguồn lực xã hội hóa cũng như nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn bóng đá chuyên nghiệp.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao quyết tâm của Thái Nguyên trong việc phát triển bóng đá nam theo hướng bài bản và lâu dài.

Theo lãnh đạo VFF, qua khảo sát thực tế, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ bóng đá của Thái Nguyên hiện thuộc nhóm tốt nhất cả nước, đủ điều kiện để phát triển một CLB chuyên nghiệp cũng như tổ chức các giải đấu cấp quốc gia và quốc tế.

VFF cũng cam kết sẽ đồng hành cùng địa phương trong quá trình thành lập CLB, xây dựng hệ thống đào tạo trẻ, hoàn thiện các điều kiện về chuyên môn, tổ chức và cơ sở vật chất để đội bóng đủ tiêu chuẩn tham dự giải hạng nhất quốc gia.

Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF đánh giá cao quyết tâm của tỉnh Thái Nguyên trong việc phát triển bóng đá chuyên nghiệp ẢNH: HƯƠNG LAN, THÀNH CHUNG - BÁO THÁI NGUYÊN

Hướng tới mô hình quản trị chuyên nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án thành lập CLB theo đúng tiến độ, đồng thời nghiên cứu thành lập Công ty cổ phần Bóng đá Thái Nguyên nhằm xây dựng mô hình quản trị chuyên nghiệp ngay từ giai đoạn đầu.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh việc hoàn thiện sân tập, sân thi đấu, khu sinh hoạt của đội bóng, tăng cường phối hợp với VFF và các đối tác để bảo đảm đầy đủ điều kiện tham dự giải hạng nhất mùa giải 2026 - 2027.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện thành lập CLB bóng đá nam để tham gia giải hạng nhất quốc gia trong thời gian tới

ẢNH: HƯƠNG LAN, THÀNH CHUNG - BÁO THÁI NGUYÊN

Theo ông Vương Quốc Tuấn, sau khi CLB chính thức được thành lập, mục tiêu quan trọng là xây dựng một đội bóng có sức cạnh tranh, từng bước đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ Thái Nguyên.

Trước khi diễn ra hội nghị, đoàn công tác của tỉnh cùng đại diện VFF đã khảo sát SVĐ Thái Nguyên, tuyến đường kết nối vào khu liên hợp thể thao tỉnh và các công trình phục vụ tập luyện, sinh hoạt của cầu thủ. Đoàn cũng kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar, dự kiến diễn ra trên sân Thái Nguyên vào ngày 18.7.