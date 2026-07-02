Chiều 2.7, ông Nguyễn Phương Tuấn, Giám đốc CLB bóng đá Khánh Hòa, xác nhận ông Võ Đình Tân đã chính thức ký hợp đồng làm HLV trưởng, thay ông Trần Trọng Bình dẫn dắt đội bóng Khatoco Khánh Hòa thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia mùa 2026 - 2027.

Chia sẻ với PV Thanh Niên về ngày trở lại, ông Võ Đình Tân nhìn nhận đây là hành trình nhiều thử thách, khi lực lượng kế cận của bóng đá Khánh Hòa bị "hụt" trong thời gian dài, nhân sự đội bóng gần như phải xây dựng lại từ đầu qua mỗi mùa giải.

HLV Võ Đình Tân bất ngờ tái xuất dẫn dắt Khatoco Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Đây là lần thứ hai HLV Võ Đình Tân trở lại với đội bóng từng gắn liền với tên tuổi mình suốt một thập kỷ. Ông Nguyễn Phương Tuấn cho biết việc ký hợp đồng với ông Tân phù hợp với định hướng phát triển của đội bóng phố biển, và ban lãnh đạo hiện đang tích cực bổ sung cầu thủ, hướng đến mục tiêu có thành tích tốt nhất trong mùa giải sắp tới.

Ông Võ Đình Tân từng là hậu vệ thép của đội Phú Khánh, tiền thân bóng đá Khánh Hòa. Ông lên đội 1 từ năm 1987, giải nghệ năm 2001 rồi làm công tác đào tạo trẻ, huấn luyện các lứa U.11, U.13, U.21 Khatoco Khánh Hòa nhiều năm.

HLV Võ Đình Tân tại sân tập đội Khatoco Khánh Hòa chiều ngày 2.7 ẢNH: BÁ DUY

Đầu năm 2013, sau khi suất chơi V-League và toàn bộ đội hình một của Khatoco Khánh Hòa cũ bị chuyển giao ra Hải Phòng, bóng đá Khánh Hòa phải làm lại hoàn toàn từ con số 0 ở giải hạng nhì. Ông Võ Đình Tân (khi đó đang làm công tác đào tạo trẻ) đã được tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt đội bóng non trẻ này.

Chỉ trong vòng 2 năm, ông đã lập kỳ tích đưa đội bóng thăng 2 hạng liên tiếp: lên hạng nhất vào năm 2014 và chính thức đưa Khánh Hòa trở lại mái nhà xưa V-League vào mùa giải 2015.

Cuối năm 2023, sau chuỗi kết quả không tốt, ông Tân từ chức, khép lại 10 năm cầm quân liên tục. Người kế nhiệm là ông Trần Trọng Bình, cựu trung vệ của đội, dẫn dắt Khatoco Khánh Hòa làm lại từ đầu tại giải hạng nhất trong hai mùa giải 2024 - 2025 và 2025 - 2026.