Lịch thi đấu mới nhất một loạt trận của đội tuyển Việt Nam tại Hàn Quốc: Không có kênh phát, tại sao?

Đội tuyển Việt Nam đã đặt chân đến thành phố Incheon (Hàn Quốc) vào chiều 2.7, chính thức khởi động chuyến tập huấn quan trọng hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2026.

Chuyến bay của thầy trò HLV Kim Sang-sik hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon lúc 16 giờ 35 phút theo giờ địa phương. Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), toàn đội hoàn tất các thủ tục nhập cảnh thuận lợi nhờ công tác phối hợp, chuẩn bị kỹ lưỡng giữa VFF và BTC địa phương.

Đội tuyển Việt Nam đã hạ cánh an toàn ở Hàn Quốc ảnh: vff

Đội tuyển Việt Nam được bố trí lưu trú tại khách sạn có vị trí thuận lợi, giúp việc di chuyển giữa nơi ở và sân tập diễn ra dễ dàng. Điều kiện ăn ở, sinh hoạt cũng được đảm bảo theo tiêu chuẩn dành cho các đội tuyển quốc gia, tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ tập trung cho quá trình tập luyện.

Bắt đầu chuỗi 3 trận đấu tập

Sau khi nhận phòng khách sạn, toàn đội dùng bữa tối và nghỉ ngơi để hồi phục thể trạng sau hành trình di chuyển. Buổi tập đầu tiên tại Hàn Quốc sẽ diễn ra vào chiều 3.7.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc đến ngày 14.7. Trong thời gian này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần lượt thi đấu 3 trận giao hữu với độ khó tăng dần.

Đối thủ đầu tiên là Siheung FC (K-League 3) vào ngày 5.7, tiếp đó là Yongin FC (K-League 2) ngày 8.7 và khép lại bằng màn so tài với Gangwon FC (K.League 1) vào ngày 13.7. Vì đây là các trận giao hữu nên không có đơn vị truyền thông nào tại Việt Nam mua bản quyền nên không có kênh phát trực tiếp.

Hoàn thiện lực lượng trước AFF Cup 2026

Đợt tập huấn tại Hàn Quốc được xem là giai đoạn quan trọng để Ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá phong độ từng cầu thủ cũng như hoàn thiện các phương án chiến thuật trước khi bước vào các giải đấu chính thức.

Đội trưởng Duy Mạnh rạng rỡ sau chyến bay ảnh: vff

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt như Nguyễn Tài Lộc, Lê Giang Patrik. Theo ông, đây là những sự bổ sung chất lượng, giúp đội tuyển Việt Nam có thêm phương án nhân sự và tăng tính cạnh tranh trong đội hình.

"Sự có mặt của Tài Lộc và Lê Giang Patrik giúp đội tuyển mạnh hơn so với các đợt tập trung trước. Điều quan trọng là chúng tôi phải xây dựng được một tập thể gắn kết, tạo ra nhiều tổ hợp cầu thủ và lựa chọn phương án phù hợp với từng đối thủ cũng như từng trận đấu", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Đội làm thủ tục nhận phòng khách sạn ở Hàn Quốc ảnh: vff

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tiếc nuối khi cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa không kịp bình phục chấn thương để tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển. Bên cạnh đó, ông cho biết Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang và Ngọc Bảo đang hồi phục tích cực và nhiều khả năng sẽ trở lại tập luyện trong thời gian đội tuyển tập huấn tại Hàn Quốc. Đồng thời, HLV Kim Sang-sik khẳng định sẽ tiếp tục trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ nhằm tạo sự cạnh tranh và chuẩn bị lực lượng kế cận cho đội tuyển Việt Nam.

Sau khi kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về nước chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế gặp đội tuyển Myanmar vào ngày 18.7. Đây sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2026. Theo VFF, chuỗi trận tập huấn và giao hữu tại Hàn Quốc sẽ là cơ sở quan trọng để ban huấn luyện đánh giá chất lượng đội hình cũng như lựa chọn lực lượng tối ưu cho giải đấu sắp tới.