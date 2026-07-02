Đội tuyển Việt Nam háo hức lên đường sang Hàn Quốc, lộ diện 3 đối thủ khủng: Ông Kim sắp chốt sổ

đã có buổi tập cuối cùng vào sáng 1.7 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Trước buổi tập, HLV Kim Sang-sik đã chia sẻ với truyền thông về quá trình chuẩn bị của đội tuyển cũng như những mục tiêu trong giai đoạn nước rút hướng đến

AFF Cup 2026

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Toàn đội hào hứng lên đường sang Hàn Quốc vào sáng 2.7 ảnh: hạnh an

Toàn đội đều rất hào hứng trước chuyến điNhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết sau hơn 1 tuần hội quân, toàn đội đã hoàn thành mục tiêu nâng cao nền tảng thể lực. Chuyến tập huấn sắp tới sẽ là thời điểm BTC huấn luyện tập trung hoàn thiện chiến thuật, rà soát lực lượng và xây dựng đội hình tối ưu.

HLV Kim Sang-sik hào hứng trước chuyến tập huấn ở quê nhà ông

"Từ khi hội quân đến nay, chúng tôi chủ yếu tập trung nâng cao thể lực cho các cầu thủ. Khi sang Hàn Quốc, toàn đội sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các bài tập chiến thuật để có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup", HLV Kim Sang-sik cho biết.

Hoàn thiện đội hình và trao cơ hội cho những nhân tố mới

Đánh giá về sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt như Nguyễn Tài Lộc và Lê Giang Patrik, HLV Kim Sang-sik cho rằng đây là những sự bổ sung chất lượng, giúp đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều phương án lựa chọn.

"Sự có mặt của Tài Lộc và Lê Giang Patrik giúp đội tuyển mạnh hơn so với các đợt tập trung trước. Điều quan trọng là chúng tôi phải xây dựng được một tập thể gắn kết, tạo ra nhiều tổ hợp cầu thủ và lựa chọn phương án phù hợp với từng đối thủ cũng như từng trận đấu", ông chia sẻ.

Về lực lượng, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự tiếc nuối khi tân binh Việt kiều Ngô Đăng Khoa không kịp bình phục chấn thương để tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển.

Các cầu thủ Việt kiều và nhập tịch sẽ gia tăng sức mạnh đáng kể cho đội tuyển

Các cầu thủ trẻ có cơ hội khoác áo đội tuyển

"Đăng Khoa còn rất trẻ và đã thể hiện được những phẩm chất tốt. Đáng tiếc là cậu ấy không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong đợt tập trung này".

Ở chiều ngược lại, những tín hiệu tích cực đã đến từ Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang và Ngọc Bảo. Theo HLV Kim Sang-sik, các cầu thủ này đang hồi phục tốt và nhiều khả năng sẽ trở lại tập luyện trong thời gian đội tuyển tập huấn tại Hàn Quốc.

Bên cạnh mục tiêu trước mắt, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đánh giá cao sự tiến bộ của nhiều cầu thủ trẻ như Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Ngọc Mỹ và Đinh Quang Kiệt. Ông cho rằng việc trao cơ hội cho các gương mặt trẻ không chỉ tạo ra sự cạnh tranh tích cực mà còn góp phần chuẩn bị lực lượng kế cận cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến có 3 trận đấu tập ở Hàn Quốc

"Tôi đã theo dõi nhiều trận đấu tại V-League để đánh giá các cầu thủ trẻ. Họ đều có sự tiến bộ và tiềm năng phát triển tốt. Chúng tôi muốn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong đội tuyển, đồng thời tìm thêm những nhân tố mới cho tương lai", HLV Kim Sang-sik nói.

Ba trận đấu tập trước khi bước vào ASEAN Cup

HLV Kim Sang-sik cũng dành những lời đánh giá tích cực cho trợ lý mới Kim Do-heon. Theo ông, với kinh nghiệm thi đấu tại K-League, Ngoại hạng Anh và từng tham gia công tác huấn luyện tại CLB Jeonbuk Hyundai Motors, Kim Do-heon sẽ hỗ trợ hiệu quả cho đội tuyển, đặc biệt ở khu vực tuyến giữa và hàng công.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 2.7 đến 14.7. Trong thời gian này, đội sẽ thi đấu 3 trận giao hữu với các đối thủ đến từ K-League 3, K-League 2 và K-League 1.





Cụ thể, ngày 5.7, đội tuyển sẽ gặp Siheung FC, đại diện đang thi đấu tại K-League 3. Ba ngày sau (8.7), thầy trò HLV Kim sẽ chạm trán Yongin FC của K-League 2. Trận đấu cuối cùng diễn ra ngày 13.7 trước Gangwon FC, đội bóng đang thi đấu tại K-League 1. Đây được đánh giá sẽ là bài kiểm tra quan trọng nhất trước khi đội tuyển trở về nước.















Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2026

Đây được xem là những bài kiểm tra quan trọng để Ban huấn luyện đánh giá phong độ các cầu thủ, kiểm nghiệm đội hình và hoàn thiện các phương án chiến thuật trước thềm AFF Cup 2026.

Sau khi kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế gặp đội tuyển Myanmar vào ngày 18.7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2026, mở màn bằng chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Timor Leste.