Bầu Đức giúp đội tuyển Lào tập huấn tại Pleiku, sẵn sàng 'ngựa ô' AFF Cup 2026

Đội tuyển Lào được chào đón tại Pleiku đêm 1.7 ảnh: CLB HAGL

Bầu Đức hỗ trợ bóng đá Lào

Tối 1.7, đội tuyển Lào đã chính thức đặt chân đến Pleiku (tỉnh Gia Lai) bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài nửa tháng tại đại bản doanh CLB HAGL. Đây là bước chuẩn bị quan trọng của đội bóng xứ sở Triệu Voi hướng tới giải AFF Cup 2026 vào cuối tháng này.

Được biết, ý tưởng về chuyến đi đặc biệt này xuất hiện và được triển khai khi bầu Đức giúp đội tuyển Lào tập huấn tại Pleiku, chủ động tài trợ toàn bộ chi phí liên quan cho đội tuyển sang Việt Nam có tổng số 37 thành viên.

Đoàn quân của HLV Vladica Grujic đã trải qua hành trình di chuyển bằng đường bộ từ thủ đô Viêng Chăn, băng băng qua TP.Pakse (tỉnh Champasak) trước khi có mặt tại khách sạn Mường Thanh (phường Pleiku) vào tối 1.7.

Phía HAGL khẳng định sẽ hỗ trợ những điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng để đội bạn có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn chiến thuật trong những ngày rèn quân tại Việt Nam.

GĐĐH CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh tặng hoa đến HLV Vladica Grujic ảnh: CLB HAGL

Theo kế hoạch, từ ngày 1.7 đến 15.7, đội tuyển Lào sẽ có 4 trận đấu giao hữu với đội 1 HAGL và CLB Thanh Niên TP.HCM. Các trận đấu sẽ được tổ chức tại sân Pleiku Arena và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng vào các ngày 5, 7, 11 và 14./7.

Tân thuyền trưởng Vladica Grujic của đội tuyển Lào là chiến lược gia người Serbia (mang thêm quốc tịch Áo) được Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) chính thức bổ nhiệm vào ngày 20.2.2026.

Sở hữu bằng UEFA Pro - chứng chỉ huấn luyện cao cấp nhất của bóng đá châu Âu, ông Grujic được kỳ vọng sẽ nâng tầm lối chơi cho đội bóng Triệu Voi, với kinh nghiệm trước đó từng làm trợ lý tại đội tuyển Lào vào năm 2011.

Quay lại nắm quyền sau 15 năm, ông Vladica Grujic mang theo hành trang và bản lý lịch ấn tượng tại châu Á khi từng làm trợ lý và HLV tạm quyền tại FC Tokyo, Cerezo Osaka (Nhật Bản), Buriram United (Thái Lan) và một số CLB ở Ấn Độ.

Tiền vệ Damoth Thongkhamsavath đã có mùa giải tỏa sáng cùng CLB Thanh Hóa ảnh: CLB HAGL

Bên cạnh sự dẫn dắt của ông Grujic, tuyển Lào sang Việt Nam lần này còn sở hữu gương mặt quen thuộc với khán giả V-League: tiền vệ Damoth Thongkhamsavath thường xuyên đá chính và ghi 3 bàn thắng, giúp CLB Thanh Hóa vượt qua giai đoạn khủng hoảng lực lượng và trụ hạng thành công.

Chuyến tập huấn tại Gia Lai của đội tuyển Lào không đơn thuần là hoạt động chuyên môn, mà còn là minh chứng cho mối lương duyên bền chặt giữa bầu Đức và bóng đá xứ Triệu Voi.

Trước đó vào ngày 11.6 tại tỉnh Champasak, Tập đoàn HAGL đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược, tái định vị thương hiệu thành CLB Champasak HAGL Avenir FC, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của bầu Đức tại giải Lào League 1 với cam kết tài trợ chính trong 3 năm cùng mục tiêu vô địch.

Chuyến rèn quân tại Hàm Rồng được xem là bệ phóng để đội tuyển Lào hướng tới AFF Cup 2026. Lào nằm ở bảng B cùng các đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan, Malaysia, Philippines và Myanmar. Vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 24.7 đến 8.8.2026. Người hâm mộ đang chờ đợi diện mạo mới của tuyển Lào sau những ngày luyện quân tại Hàm Rồng.