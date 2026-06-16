Trung vệ 1,95 m của HAGL sẽ không thất thế ở đội tuyển Việt Nam, bởi loạt lý do này…

Cái tên mang đến phương án mới

HLV Kim Sang-sik loại các trung vệ nhiều kinh nghiệm như Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng (cùng cao 1,76 m), loại trung vệ từng gây tiếng vang tại SEA Games 33 năm 2025 và vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á 2026 là Phạm Lý Đức (1,82 m), nhưng lại triệu tập trung vệ mới 19 tuổi Đinh Quang Kiệt (1,95 m) cho đội tuyển Việt Nam.

Trung vệ 19 tuổi Đinh Quang Kiệt bất ngờ được gọi vào đội tuyển Việt Nam Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đây là 1 trong những bất ngờ lớn nhất liên quan đến danh sách 28 cầu thủ mà ông Kim công bố hôm 15.6, chuẩn bị cho AFF Cup 2026. HLV Kim Sang-sik đưa Quang Kiệt lên đội tuyển Việt Nam đợt này, vì ông thấy những tiềm năng nơi trung vệ đang khoác áo CLB HAGL.

Đầu tiên, Quang Kiệt còn rất trẻ, có thể sử dụng lâu dài không chỉ cho đội tuyển quốc gia, mà còn cho các đội tuyển U.23 và U.21 Việt Nam (thành phần nhiều khả năng sẽ dự ASIAD 20 diễn ra từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10 năm nay, tại Nhật Bản). Việc gọi Đinh Quang Kiệt lên đội tuyển Việt Nam lần này, sẽ giúp cho cầu thủ đang khoác áo CLB HAGL được tập luyện chung với các đàn anh có chất lượng cao ở đội tuyển, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn và bản lĩnh thi đấu cho chính cầu thủ này.

Thứ nhì, yếu tố không thể không nhắc đến, đó là thể hình quá lý tưởng của Đinh Quang Kiệt. Chiều cao lên đến 1,95 m của Quang Kiệt là yếu tố mà không có bất cứ trung vệ nội nào sở hữu từ trước đến nay. Với Đinh Quang Kiệt đứng trong đội hình, đội tuyển Việt Nam hầu như không ngán ngại bất kỳ đối thủ nào, từ các đội Đông Nam Á, cho đến các đội Đông Bắc Á, Tây Á, Trung Á… ở các giải quốc tế, trong các pha tranh chấp bóng bổng.

"Siêu dự bị" của ông Kim Sang-sik?

Còn nhớ, tại giải VCK giải U.23 châu Á 2026, trong trận bán kết gặp U.23 Trung Quốc, khi trung vệ Hiểu Minh (1,84 m) gặp chấn thương phải rời sân, U.23 Việt Nam khi đó gần như "tê liệt" trong các pha bóng trên không, vì không còn trung vệ có chiều cao tốt, dẫn đến việc bị đối phương gây sức ép và ghi đến 3 bàn thắng.

Chiều cao 1,95 m của Quang Kiệt (phải) là ưu thế cực lớn cho các đội bóng sở hữu anh Ảnh: Ngọc Trà

Trong trường hợp đội bóng có Đinh Quang Kiệt làm phương án dự phòng, đội tuyển Việt Nam sẽ không còn e ngại những tình huống như thế nữa. Khi điền tên Đinh Quang Kiệt vào đội tuyển quốc gia, HLV Kim Sang-sik không nhất thiết phải sử dụng cầu thủ này trong đội hình chính thức. Ông Kim cứ việc sắp Quang Kiệt trên băng ghế dự bị, rồi từ tốn sử dụng anh trong những trường hợp cần thiết. Ví dụ như trường hợp có cầu thủ chơi ở trung tâm hàng hậu vệ chấn thương, hoặc đơn giản là lúc đội tuyển Việt Nam cần có thêm cầu thủ có chiều cao tốt để chống bóng bổng, để tăng cường khả năng phòng ngự, bảo vệ thành quả, Quang Kiệt sẽ lãnh trách nhiệm này.

Về mặt kinh nghiệm thi đấu, có thể Quang Kiệt không thể sánh với các trung vệ kỳ cựu gồm Duy Mạnh, Việt Anh, Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, nhưng cầu thủ đang khoác áo CLB HAGL cũng không đến nỗi "trắng" kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Hai mùa giải được trui rèn tại V-League giúp cho Đinh Quang Kiệt trưởng thành vượt bậc. Anh đã trải qua những thời điểm phải căng thẳng để giành vé trụ hạng cùng đội bóng phố núi, nên Quang Kiệt không còn quá xa lạ với áp lực trong những trận cầu mang tính chất sống còn.

Vả lại, như đã nói, Quang Kiệt không nhất thiết phải chiếm suất thi đấu chính thức, anh sẵn sàng chấp nhận việc trở thành phương án dự phòng cho các đàn anh ở đội tuyển quốc gia. Một cầu thủ sẵn sàng ngồi dự bị, sẵn sàng làm phương án "chữa cháy" cho cả tập thể khi cần, cầu thủ ấy lại hữu dụng ở một số mặt nhất định, là nhân tố không thể không được tính đến trong toàn bộ chiến lược lâu dài của HLV Kim Sang-sik nói chung, ở các giải đấu lớn trước mắt!