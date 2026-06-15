V-League Awards: Quang Hải, Đình Bắc và Văn Hậu được vinh danh đặc biệt, CLB CAHN chiếm thế áp đảo

Danh hiệu xứng đáng cho Quang Hải

Ngày 15.6, lễ trao giải V-League Award đã vinh danh những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất mùa giải 2025 - 2026. Trong đó, danh hiệu tâm điểm mang tên "Cầu thủ xuất sắc nhất giải" đã tìm được chủ nhân xứng đáng, đó là thủ quân Nguyễn Quang Hải của CLB CAHN.

Tiền vệ sinh năm 1997 có mùa giải đáng nhớ với 34 trận trên mọi đấu trường cùng 5 bàn thắng. Trong đó, tính riêng tại V-League, Quang Hải ghi 24 bàn, có 3 pha lập công.

Tuy nhiên, giá trị của Quang Hải chưa bao giờ chỉ nằm thuần túy ở số lượng bàn thắng hay kiến tạo. Sau những thăng trầm, với "vực sâu" là chuyến xuất ngoại không thành công ở Pau FC, phiên bản tinh hoa của Quang Hải đã trở lại khi anh được đặt trong hệ thống chiến thuật tối ưu của HLV Alexandre Polking.

Quang Hải xuất sắc nhất V-League 2025 - 2026 ẢNH: CLB CAHN

Quang Hải không còn là tâm điểm chú ý như ở mùa giải 2018, 2019, khi còn chơi cho Hà Nội. Anh đóng vai trò thầm lặng hơn, nhưng không thể thay thế. "Ngòi nổ" Quang Hải mang đến cho HLV Polking chất lượng tấn công ổn định, cùng ý tưởng tấn công chỉ bằng một cú lắc hông qua người hay vung chân đưa bóng mở góc tấn công hiệu quả. Cầu thủ 29 tuổi là hạt nhân sáng tạo, giúp CLB CAHN luân chuyển bóng mượt mà, nhuần nhuyễn nhờ nhãn quan chiến thuật và kỹ năng chuyền bóng ở đẳng cấp cao. Quang Hải không rê dắt nhiều, mà chỉ đơn giản là dẫn dắt hàng công bằng những nhịp chuyền biến ảo.

Anh xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, đập nhả để thoát pressing và triển khai bóng, đưa quả bóng đến vị trí thuận lợi cho các tiền đạo.

Đặc biệt, vai trò thủ lĩnh dẫn dắt tập thể cũng cho thấy Quang Hải ở phiên bản chín chắn nhất sự nghiệp. Anh không còn sống dưới "cái bóng" ảnh hưởng của đàn anh, mà trở thành đội trưởng mẫu mực dìu dắt tập thể. Cả hai tập thể lập kỷ lục vô địch V-League với 64 điểm gồm CLB CAHN mùa này và Hà Nội mùa 2018 có điểm chung, đó là đều đặt Quang Hải vào vị trí trung tâm.

Sau 8 năm, Quang Hải vẫn giữ được đẳng cấp cao, điều hiếm gặp ở lứa cầu thủ Thường Châu vang danh năm nào. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng.

Đình Bắc quá đáng khen

Danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League" cũng thuộc về một nhân tố CLB CAHN, đó là Nguyễn Đình Bắc. Chân sút sinh năm 2004 có mùa giải rực rỡ với 10 bàn thắng, đứng thứ hai trong cuộc đua vua phá lưới nội (chỉ đứng sau tiền vệ Đỗ Hoàng Hên).

Đình Bắc là nội binh thuần gốc duy nhất có thể đua vua phá lưới sòng phẳng mùa này, bên cạnh hay ngoại binh nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.

Đình Bắc nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải ẢNH: MINH TÚ

Với Đình Bắc, danh hiệu này là phần thưởng cho nỗ lực vượt lên sức ép để khai phá giới hạn bản thân. Kể từ khi trở về từ giải U.23 châu Á 2026 với danh hiệu vua phá lưới, Đình Bắc đã bùng nổ với phong độ khó tin. Anh ghi 10 bàn sau 6 trận, để vươn từ "không gì cả" đến "có tất cả" tại tập thể vốn dĩ đầy ắp nhân tài như CLB CAHN.

Chính sự xuất sắc vượt trội của Đình Bắc khiến nhiều người đôi khi tin rằng, anh vẫn còn rất trẻ. Nên nhớ, Đình Bắc mới 22 tuổi và còn ít nhất 12-15 năm sự nghiệp với đầy tiềm năng phía trước. Ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam cho AFF Cup 2026, Đình Bắc sẽ có tên. Chân sút của CLB CAHN đủ sức cạnh tranh sòng phẳng cho suất đá chính, khi anh là mẫu tiền đạo toàn năng hiếm có mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh.

Danh hiệu "Bàn thắng đẹp nhất mùa" thuộc về Đoàn Văn Hậu, với cú sút xa từ giữa sân vào lưới Thanh Hóa, giúp CLB CAHN thắng 3-1 ở trận đấu bù lượt đi.

Đội hình tiêu biểu V-League 2025 - 2026: Nguyễn Filip; Phạm Xuân Mạnh, Kyle Colonna, Nguyễn Nhật Minh, Cao Pendant Quang Vinh; Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hoàng Hên; Lucas Vinicius, Alan Sebastiao, Nguyễn Đình Bắc.

