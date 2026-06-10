CLB CAHN chốt ngày đá Cúp C1 châu Á với đội Úc: Quang Hải, Văn Hậu kịp dự AFF Cup?

CLB CAHN gặp thử thách lớn tại Úc

CLB CAHN sẽ thi đấu trận play-off tranh vé vào vòng bảng AFC Champions League Elite 2026-2027 trên sân của Adelaide United (Úc) vào ngày 11.8.

Theo danh sách các CLB tham dự và cơ cấu phân bổ suất mùa giải 2026-2027 vừa được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, CLB Công An Hà Nội là đại diện của Việt Nam góp mặt tại vòng play-off AFC Champions League Elite. Đối thủ của thầy trò HLV Alexdre Polking là Adelaide.

Trận play-off diễn ra trên sân nhà của Adelaide United bởi theo quy định của AFC, câu lạc bộ có thứ hạng hạt giống cao hơn được quyền đăng cai thi đấu ở vòng sơ loại.

CLB CAHN đại diện cho Việt Nam đá play-off AFC Champions League Elite ẢNH: VFF

Việc xác định hạt giống được căn cứ theo bảng xếp hạng các giải đấu cấp câu lạc bộ của các liên đoàn thành viên. Cụ thể, tại khu vực phía đông, Úc hiện đứng thứ 5, trong khi Việt Nam xếp thứ 7. Với thứ hạng cao hơn, Adelaide được xếp là đội hạt giống của cặp đấu và giành quyền đăng cai trận play-off.

Đây sẽ là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với CLB CAHN khi đội thắng sẽ giành quyền góp mặt tại vòng bảng AFC Champions League Elite 2026-2027, giải đấu cấp câu lạc bộ cao nhất châu Á.

Trong trường hợp không thể vượt qua Adelaide, đại diện của Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục hành trình tại đấu trường châu lục khi chuyển xuống thi đấu tại vòng bảng AFC Champions League 2.

Hài hòa lợi ích giữa CLB và đội tuyển quốc gia

Đáng chú ý, thời điểm diễn ra trận play-off AFC Champions League Elite 2026-2027 trùng với giai đoạn đội tuyển Việt Nam tập trung và thi đấu tại AFF Cup 2026.

Trong bối cảnh CLB CAHN đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chủ động tăng cường phối hợp với CLB, nhằm bảo đảm đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu quan trọng sắp tới.

Trên tinh thần hài hòa giữa lịch thi đấu của các CLB và nhiệm vụ của đội tuyển quốc gia, các phương án triệu tập và sử dụng cầu thủ sẽ được xây dựng theo hướng linh hoạt, vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đội tuyển, vừa bảo đảm quyền lợi chính đáng của các câu lạc bộ.

Mục tiêu chung là tạo điều kiện thuận lợi nhất để cả đội tuyển Việt Nam và các CLB đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự các đấu trường quốc tế đạt kết quả cao.

Mùa giải 2026-2027, bóng đá Việt Nam được AFC phân bổ 2 suất tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ châu Á. Trong đó, CLB CAHN tham dự vòng play-off AFC Champions League Elite, còn Thể Công Viettel giành quyền vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2.

Theo bảng phân bổ suất khu vực phía Đông, Việt Nam hiện đứng thứ 7, sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Úc và Malaysia. Với vị trí này, bóng đá Việt Nam tiếp tục được AFC phân bổ suất tham dự ở hai cấp độ cao nhất trong hệ thống các giải đấu cấp câu lạc bộ châu Á mùa giải 2026-2027.