HLV Kim Sang-sik phải chứng tỏ bản lĩnh cầm quân ở Asian Cup

Thử thách lớn chờ HLV Kim Sang-sik

Có một "lời nguyền" từng ám ảnh các đội tuyển mạnh như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia, đó là vươn từ đỉnh cao Đông Nam Á để bước đến mặt bằng đẳng cấp châu Á. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ hướng đến thử thách này vào tháng 1.2027, với 3 trận vòng bảng Asian Cup 2027.

Từng bị gọi là "vùng trũng" bóng đá châu Á, các đội Đông Nam Á luôn chật vật trong nỗ lực khẳng định mình ở Asian Cup. Thái Lan là nhà vua của AFF Cup với 7 lần lên ngôi, nhưng chưa từng lọt vào tứ kết Asian Cup. Việt Nam tiến xa hơn với 2 lần vào tứ kết, nhưng cũng chỉ mới có 3 lần góp mặt tại VCK (trong đó năm 2007 góp mặt với tư cách đồng chủ nhà), tức là đã có thành công nhưng chưa duy trì ổn định. Indonesia nhập tịch liên tục, tuy nhiên, không thể vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023.

HLV Kim Sang-sik cần khẳng định tài cầm quân ở Asian Cup ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tiến ra từ sân chơi chỉ có 11 đội... gặp nhau từ năm nay qua năm khác, đến đấu trường hội tụ những anh tài mạnh nhất khu vực, con đường hiển nhiên không dễ dàng, ngay cả với những nền bóng đá nhập tịch hàng loạt hay đã sở hữu hệ thống lối chơi bài bản.

HLV Kim Sang-sik đã thành công khi vực dậy tập thể rệu rã dưới thời người tiền nhiệm Philippe Troussier trở thành đội bóng đoàn kết, cùng nhau vô địch AFF Cup 2024, vượt qua vòng loại Asian Cup 2027 và bất bại 16 trận suốt 2 năm. Song, nếu chỉ dừng ở mức thắng Thái Lan, Malaysia hay Indonesia phiên bản thiếu cầu thủ nhập tịch, chưa thể nói ông Kim giúp đội tuyển Việt Nam tiến bộ, mà đây chỉ thuần túy là lặp lại lịch sử.

Đội tuyển Việt Nam cần leo lên đỉnh núi cao hơn, với 3 thác ghềnh mang tên Hàn Quốc, UAE và Yemen ở vòng bảng Asian Cup 2027.

Điều thú vị là, bảng đấu của đội tuyển quốc gia tại Asian Cup giống hệt U.17 Việt Nam ở giải châu Á, nơi thầy trò HLV Cristiano Roland đã đoạt ngôi đầu để thẳng tiến tới U.17 World Cup. Nhưng, thử thách ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nơi hội tụ tinh hoa của mọi nền bóng đá, khó khăn hơn rất nhiều.

Chờ 'bàn tiệc' hấp dẫn của thầy Kim

Trong 12 trận đã đấu tại các VCK Asian Cup, đội tuyển Việt Nam mới chỉ thắng 2 trận tính trong 90 phút, đều với tỷ số 2-0 trước Yemen (2019) và UAE (2007).

20 năm qua, Việt Nam chỉ dự Asian Cup thêm 2 lần từ sau kỳ tích năm 2007. Trong đó, ở vòng bảng, thành tích tốt nhất của đội là 4 điểm (năm 2007), kế sau đó là 3 điểm vào năm 2019.

Thắng ở Asian Cup là chuyện vô cùng khó, ngay cả trong giai đoạn đỉnh cao của HLV Park Hang-seo.

Quang Hải là cầu thủ hiếm hoi trải nghiệm sự khắc nghiệt của Asian Cup ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, bài toán càng khó giải, thành công mới càng giá trị. 7 năm trước, ông Park giúp đội tuyển Việt Nam thắng Jordan với thế trận đôi công sòng phẳng ở vòng 16 đội, rồi tiếp tục khiến Nhật Bản "toát mồ hôi" ở tứ kết với những pha công phá đến giây cuối cùng. Thành công ấy được tạo nên từ nhiều yếu tố: lứa cầu thủ đã gắn bó cùng nhau nhiều giải để tìm thấy sợi dây gắn kết bền chặt, mảng miếng phòng ngự phản công và pressing linh hoạt, tấn công ít chạm, nhịp nhàng, được pha trộn với "gia vị" tinh thần thi đấu rực lửa trong khuôn khổ kỷ luật chặt chẽ. HLV Kim Sang-sik có thể tái hiện thành công, bởi trên lý thuyết, ông có tập thể không kém cạnh trước đây.

Đội tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn "chạng vạng" chuyển giao giữa lứa cũ và lứa mới, nhưng vẫn giữ được nhiều trụ cột dạn dày kinh nghiệm trận mạc như Quang Hải, Hoàng Đức.

Lớp trẻ tuy chưa đủ nổi trội để lên tuyển đồng loạt như thế hệ đàn anh, song đã có gương mặt tiêu biểu như Đình Bắc, chân sút về nhì trong cuộc đua vua phá lưới nội với 10 bàn thắng.

Đội tuyển Việt Nam còn có lực lượng Việt kiều (Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Giang Patrik) và nhập tịch (Hoàng Hên, Xuân Son, Tài Lộc) để củng cố những vị trí rất cần thể hình, tư duy để đấu tay đôi như thủ môn, hậu vệ, tiền đạo.

Khâu quyết định nằm ở bản lĩnh của ông Kim. Dù bất bại 2 năm qua, nhưng trong các đội mà Việt Nam từng thắng, chỉ có Thái Lan nằm trong tốp 100. Đội tuyển Việt Nam cần "thuốc thử" liều cao hơn, để đẳng cấp của HLV Hàn Quốc phát lộ.