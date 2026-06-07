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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Kịch bản nghẹt thở nào sẽ đưa U.19 Việt Nam vào bán kết Đông Nam Á?

Hồng Nam
Hồng Nam
07/06/2026 22:26 GMT+7

U.19 Việt Nam phải so sánh hiệu số với các đội nhì bảng B, C để biết liệu có góp mặt ở bán kết U.19 Đông Nam Á 2026 hay không.

Thất bại đáng tiếc của U.19 Việt Nam

U.19 Việt Nam đã để mất ngôi đầu bảng A ở lượt đấu cuối cùng, khi thất thủ 1-2 trước chủ nhà U.19 Indonesia. 

Bước tới trận đấu chỉ cần hòa là vào bán kết, học trò HLV Yutaka Ikeuchi đã nhập cuộc không tốt dẫn đến sai lầm của Lê Tấn Dũng cùng bàn thua trong hiệp 1. Bước tới hiệp 2, U.19 Việt Nam ép sân và tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn, trước khi thủ quân Quốc Khánh bật cao đánh đầu dũng mãnh, gỡ hòa phút 73. 

Tuy nhiên, U.19 Việt Nam không bảo vệ được tỷ số hòa. Pha phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 90+1 ở tình huống tranh chấp bóng bổng khiến U.19 Việt Nam phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11 m, Evandra đánh bại thủ môn Hoa Xuân Tín, ấn định chiến thắng 2-1 cho U.19 Indonesia. 

Kịch bản nghẹt thở nào sẽ đưa U.19 Việt Nam vào bán kết Đông Nam Á?- Ảnh 1.

U.19 Việt Nam thua đáng tiếc

ẢNH: VFF

Như vậy, sau lượt trận cuối, U.19 Indonesia ghi tên vào bán kết với ngôi đầu bảng A. Đội bóng xứ vạn đảo có 9 điểm sau 3 trận toàn thắng trước U.19 Việt Nam (2-1), U.19 Myanmar (3-0) và U.19 Timor Leste (3-0). U.19 Việt Nam đứng nhì bảng với 6 điểm, hiệu số +7 (ghi 9 bàn, thủng lưới 2 bàn).

Do chỉ đứng nhì bảng A, U.19 Việt Nam phải so sánh hiệu số với các đội nhì bảng B, C để tranh vé vào bán kết. Chỉ có một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất góp mặt tại vòng sau. 

Đồng thời, vì bảng C chỉ có 3 đội, nên thành tích với đội cuối bảng sẽ không được tính. 

Ở bảng A, U.19 Myanmar đã thắng 3-1 trước U.19 Timor Leste. Do đó, U.19 Timor Leste đứng cuối bảng. U.19 Việt Nam bị trừ trận thắng 3-0 này, chỉ còn 3 điểm cùng hiệu số +4 (ghi 6 bàn, thủng lưới 2 bàn).

Ở bảng B, U.19 Thái Lan dẫn đầu với 6 điểm sau 2 trận, hiệu số +13. U.19 Malaysia đứng nhì cũng với 6 điểm, hiệu số +7. 

Ở bảng C, U.19 Úc dẫn đầu với 3 điểm, hiệu số +10. U.19 Campuchia đứng nhì cũng với 3 điểm, hiệu số +3. 

Kịch bản nghẹt thở nào sẽ đưa U.19 Việt Nam vào bán kết Đông Nam Á?- Ảnh 2.

U.19 Việt Nam phải trông đợi các đối thủ không hòa nhau ở lượt cuối bảng B, C

ẢNH: AFF

Để lọt vào bán kết, U.19 Việt Nam phải trông đợi các trận U.19 Thái Lan - U.19 Malaysia và U.19 Úc - U.19 Campuchia khép lại với tỷ số hòa. Bất kỳ kết quả hòa nào trong những trận này cũng khiến U.19 Việt Nam phải rời cuộc chơi. 

Nếu U.19 Úc đánh bại U.19 Campuchia (nhiều khả năng xảy ra), đồng nghĩa U.19 Campuchia chắc chắn không có cơ hội cạnh tranh ngôi nhì tốt nhất với U.19 Việt Nam. 

Khi ấy, cuộc cạnh tranh chủ yếu diễn ra giữa U.19 Việt Nam và đội nhì bảng B. U.19 Thái Lan và U.19 Malaysia cùng có 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại rất tốt, tuy nhiên, phần lớn bàn thắng các đội có được đến từ các trận gặp U.19 Brunei (Thái Lan thắng 9-0, Malaysia thắng 4-0). Nếu U.19 Brunei bét bảng, đội nhì bảng này sẽ bị hạ hiệu số bàn thắng bại xuống lần lượt là +4 (Thái Lan) hoặc +3 (Malaysia).

Bởi vậy, trong trường hợp U.19 Brunei bét bảng (hòa hoặc thua U.19 Singapore ở lượt cuối), chỉ cần trận đấu giữa U.19 Malaysia và U.19 Thái Lan phân thắng bại, U.19 Việt Nam sẽ vào bán kết với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. 

Nói tóm lại, nếu U.19 Úc thắng U.19 Campuchia đồng thời U.19 Thái Lan phân thắng bại với U.19 Malaysia, U.19 Việt Nam sẽ đi tiếp. Học trò ông Ikeuchi phải trông đợi các đối thủ sẽ bung hết sức, thay vì "bắt tay nhau" với trận hòa để cùng vào bán kết. 

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