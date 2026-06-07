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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xác định đối thủ của đội cố vấn Park Hang-seo ở trận play-off: Đá mấy giờ, sân nào?

Hồng Nam
Hồng Nam
07/06/2026 20:22 GMT+7

CLB Bắc Ninh sẽ so tài PVF-CAND ở trận play-off tranh tấm vé dự V-League mùa tới.

Trận play-off rực lửa xác định vé đá V-League

Loạt trận hạ màn V-League đã diễn ra tối nay (7.6), qua đó xác định xong cục diện đua trụ hạng. 

Cả 3 đội bóng nằm trong vùng nguy hiểm gồm Đà Nẵng, PVF-CAND và Becamex TP.HCM đều lấy 3 điểm trọn vẹn ở vòng 26. Trên sân nhà Chi Lăng, Đà Nẵng đánh bại đội Thanh Hóa 4 bàn không gỡ. PVF-CAND thắng chủ nhà SLNA cũng với tỷ số đậm 3-1. Còn Becamex TP.HCM hạ HAGL (3-1) trong trận đấu chia tay V-League. 

Do cả 3 đội đều có 24 điểm, nên hệ số đối đầu được mang ra phân định thứ hạng theo điều lệ giải. CLB Đà Nẵng đứng hạng 12 do giành tới 10 điểm trong 4 trận gặp đối thủ trực tiếp, xếp sau là PVF-CAND với hạng 13, còn Becamex TP.HCM xếp cuối, xuống hạng trực tiếp.

Xác định đối thủ của đội cố vấn Park Hang-seo ở trận play-off: Đá mấy giờ, sân nào?- Ảnh 1.

CLB Bắc Ninh đối đầu PVF-CAND ở trận play-off

ẢNH: PVF

Như vậy, cuộc chiến play-off tranh vé dự V-League mùa tới sẽ diễn ra giữa PVF-CAND (hạng 13 V-League) và Bắc Ninh (á quân hạng nhất). Trận đấu được ấn định vào ngày 12.6, trên sân vận động Hà Tĩnh. Đây là màn so tài định đoạt suất cuối cùng góp mặt tại V-League 2026 - 2027. 

Dù có mùa giải đầy giông bão trong lần đầu bước lên V-League, nhưng rốt cục, PVF-CAND đã trụ vững để đoạt vé play-off, thay vì phải xuống hạng trực tiếp. 

Kinh nghiệm từng nhiều lần đá play-off (từ khi còn là CLB Phố Hiến cho đến khi đổi tên) là điểm tựa để PVF-CAND vượt "bão" ở trận đấu rực lửa tuần này. 

Đội bóng của HLV Trần Tiến Đại cũng có lực lượng nhỉnh hơn khi đã căng mình cả mùa ở V-League. Nhờ vậy, những ngôi sao U.23 Việt Nam như Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Lý Đức... đã làm dày bản lĩnh để đương đầu thử thách cuối cùng trong cuộc đua sinh tồn. 

CLB Bắc Ninh cũng xứng đáng có mặt ở trận play-off sau mùa giải thành công ngoài dự kiến. Đội bóng của cố vấn Park Hang-seo mới lần đầu đá hạng nhất, nhưng đã chơi rất hay khi nước rút ngoạn mục, vượt qua nhiều đội bóng đáng gờm như Quy Nhơn United, TP.HCM để đoạt ngôi á quân.

Lịch sử đã chứng minh, các đội hạng nhất thường lép vế khi đối đầu đại diện V-League ở trận play-off. Liệu lần này, đội bóng của ông Park có thay đổi lịch sử? 

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