Rơi nước mắt tạm biệt cựu vương Becamex TP.HCM: Khúc vĩ thanh buồn

Cái kết nghiệt ngã cho Becamex TP.HCM

Chuyến tàu ngược trở về hạng nhất đã xác định cái tên đầu tiên. Đó lại là cái tên ít người nghĩ đến nhất: Becamex TP.HCM.

Đội chủ sân vận động Bình Dương thắng HAGL (3-1) ở trận hạ màn, qua đó cùng sở hữu 24 điểm như Đà Nẵng và PVF-CAND. Tuy nhiên, việc thua thiệt hoàn toàn ở các trận đối đầu trực tiếp với đối thủ "cùng khổ" đã đẩy Becamex TP.HCM vào hiểm cảnh. Điều lệ giải xác định thành tích đối đầu là yếu tố đầu tiên phân định thứ hạng giữa các đội bằng điểm. Becamex TP.HCM chỉ toàn hòa và thua khi đối đầu các đội cùng cảnh ngộ. Vé xuống hạng, vì thế, là cái kết nghiệt ngã nhưng hợp lý với bối cảnh đua trụ hạng.

Becamex TP.HCM (áo tím) xuống hạng ẢNH: KHẢ HÒA

Chỉ đáng tiếc cho Becamex TP.HCM, khi đội bóng này chưa từng bị nhìn nhận là ứng viên xuống hạng. Suốt cả mùa giải, thầy trò ông Hứa Hiền Vinh chưa bao giờ rơi xuống cuối bảng. Đội bóng này chỉ nằm bét bảng đúng 1 vòng duy nhất, đó chính là... vòng 26. Một lần xuống đáy, rồi chia tay luôn V-League.

Dù vậy, nhìn xuyên suốt mùa giải, Becamex TP.HCM không gây thất vọng bởi "rơi tõm" xuống vực thẳm, mà Nguyễn Trần Việt Cường cùng đồng đội rơi từ từ. Đại diện miền Nam tụt từ hạng 11, xuống 12, xuống 13, rồi rớt thẳng xuống cuối bảng. Ở chặng nước rút, khi các đối thủ vùng lên mạnh mẽ, Becamex TP.HCM trải qua chuỗi 9 trận không thắng (hòa 3, thua 6). Thầy trò ông Hứa Hiền Vinh cứ từng bước một trượt sâu khỏi sườn đồi V-League, mà không ai có thể "hãm phanh". Cách đây 2 năm, khi ông Lê Huỳnh Đức còn nắm quyền, nói Becamex TP.HCM xuống hạng có lẽ... không ai tin. Bởi lúc ấy, đội bóng đất Thủ còn đua vô địch sòng phẳng với Nam Định, khép lại lượt đi với ngôi nhì.

Thế nhưng, với ai theo dõi hành trình Becamex TP.HCM trong nửa thập kỷ qua, cái kết xuống hạng dẫu cay đắng, nhưng không hoàn toàn bất ngờ. Đại diện miền Nam chỉ trụ hạng phút chót ở mùa 2023 sau trận hòa 0-0 tranh cãi với CLB TP.HCM (đội cũng chật vật sinh tồn) để đẩy Đà Nẵng xuống hạng.

Nỗ lực muộn màng ẢNH: KHẢ HÒA

Từ sau chức vô địch Cúp quốc gia 2018 và vé ngôi á quân AFC Cup khu vực Đông Nam Á 2019, Becamex TP.HCM đã trượt dài. Ngôi á quân lượt đi mùa 2023 - 2024 chỉ là vệt sáng hiếm hoi.

Tương lai bất định

Tại sao một "tượng đài" hiếm hoi có cả tiền, truyền thống lẫn cá tính như Becamex TP.HCM lại sụp đổ nhanh đến thế?

Câu trả lời nằm ở tập thể đã đánh mất cả bản sắc lẫn nhuệ khí bởi những bất ổn từ thượng tầng đến nội bộ cầu thủ. Becamex TP.HCM liên tục thay "tướng" dẫn đến xáo trộn lối chơi, thiếu kiên nhẫn với những HLV như Lê Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn, thiếu định hướng phát triển đội hình, mua sắm ngoại binh tùy hứng.

Becamex TP.HCM là điển hình cho việc "ném tiền qua cửa sổ", với những hợp đồng bạc tỉ với cả nội lẫn ngoại binh, nhưng hiệu quả rất thấp.

Becamex TP.HCM (phải) sẽ làm lại ở hạng nhất ẢNH: KHẢ HÒA

Nhìn lại đội hình Becamex TP.HCM vừa xuống hạng, có thể thấy gì? Một đội hình thiếu cả kinh nghiệm lẫn sức trẻ, một lối chơi đơn điệu, thiếu nhất quán và triết lý do thay HLV quá nhiều, một tinh thần đã bệ rạc từ những vòng trước dù đội có thừa quyền tự quyết để trụ hạng, cùng một người thầy hầu như không có bề dày huấn luyện ở V-League. Hàng trăm tỉ đồng đã đổ ra, để đổi lại những điều dang dở.

Becamex TP.HCM đã lãng phí những năm tháng đỉnh cao. Với 4 chức vô địch V-League trong 8 năm (2007, 2008, 2014, 2015), đội bóng đất Thủ đã có thể tận dụng để nâng cấp đào tạo trẻ, xây dựng thương hiệu, kết nối với CĐV địa phương, củng cố đội hình có chiều sâu.

Becamex TP.HCM chẳng thiếu bất cứ yếu tố nào để thành công. Có những đội "nghèo" hơn dù khó vươn cao nhưng ít nhất vẫn tồn tại ở V-League. Bởi những đội bóng ấy còn ý chí vươn lên, còn biết "liệu cơm gắp mắm" tích cóp từng điểm số, nhặt nhạnh từng con người phù hợp. Những đội bóng ấy khác với một triệu phú từng sống trong nhung lụa, giờ bẽ bàng chia tay cuộc chơi.

Nước mắt đã rơi ở sân Bình Dương trong ngày chia tay cựu vương. Nhưng, cũng như Đà Nẵng, Quảng Nam hay xa xôi hơn nữa là Long An (những đội từng vô địch V-League và xuống hạng), Becamex TP.HCM cần "đau" một lần để làm lại.

Chỉ có điều, đội bóng này có còn cơ hội để làm lại hay không, chỉ thời gian mới trả lời. Có thể sau bi kịch xuống hạng hôm nay là cuộc chia ly, tan rã hoặc chuyển giao.

Đáng tiếc cho một thế lực hào hùng, nhưng bóng đá chuyên nghiệp cần những người làm bóng đá có tâm. Becamex TP.HCM tự đưa mình đến "vực thẳm". Và cũng chỉ có đội bóng này mới có thể tự đưa mình trở lại V-League, nếu biết biến nỗi đau thành sức mạnh.