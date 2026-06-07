CLB Đà Nẵng thắng cực đậm Thanh Hóa: Trụ hạng ngoạn mục, sân Chi Lăng mở hội

CLB Đà Nẵng áp đảo

Dù cùng có 21 điểm như PVF-CAND và Becamex TP.HCM, nhưng CLB Đà Nẵng mới là đội chiếm thế thượng phong trong cuộc đua trụ hạng do vượt trội cả về thành tích đối đầu lẫn hiệu số bàn thắng bại. Chỉ cần thắng đội khách Thanh Hóa (đã hết mục tiêu) ở trận đấu lúc 18 giờ trên sân Chi Lăng hôm nay, CLB Đà Nẵng sẽ trụ hạng thành công.

CLB Đà Nẵng (áo cam) chiếm thế chủ động ẢNH: ĐÔNG NGHI

Với quyền tự quyết, CLB Đà Nẵng dồn lên áp đặt thế trận, dồn đội hình tấn công ào ạt trước đối thủ Thanh Hóa vốn dĩ... không có ngoại binh nào trong đội hình chính.

Tuy nhiên, sức ép đua trụ hạng đã khiến CLB Đà Nẵng lên bóng chật vật, thường xuyên xử lý vội vàng. Milan Makaric, Võ Nguyên Hoàng, Joel Lopez... hiếm có pha phối hợp nào đáng xem, khi các cầu thủ chủ yếu đá bóng dài, tạt bổng. Miếng đánh này không khiến hàng thủ Thanh Hóa nao núng, khi học trò ông Mai Xuân Hợp vẫn chơi quyết tâm dù đã trụ hạng.

Song, nỗ lực của chủ nhà Đà Nẵng đã được đền đáp với bàn thắng của Milan Makaric ở phút 24. Ngoại binh đã ghi 10 bàn cho Đà Nẵng mùa này tiếp tục sắm vai người hùng với pha chạy chỗ đánh đầu cắt mặt đầy bản lĩnh, giúp đội chủ sân Chi Lăng giải tỏa áp lực. Sau pha lập công này, Đà Nẵng làm chủ cuộc chơi, kiểm soát hoàn toàn cục diện, trong khi đội khách Thanh Hóa chủ yếu căng mình phòng ngự để bảo vệ cầu môn Y Êli Niê.

Milan Makaric ghi bàn thắng quý như vàng giúp CLB Đà Nẵng trụ hạng ẢNH: ĐÔNG NGHI

Phút 37, Joel Lopez suýt nâng tỷ số lên 2-0. Từ pha làm tường rồi nhả lại của Makaric, Lopez tung cú cứa lòng sát vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 45+1, Võ Nguyên Hoàng tạt bóng chuẩn xác ở cánh trái cho Makaric bật cao đánh đầu tung lưới Thanh Hóa. Ngoại binh của Đà Nẵng đã đánh bại thủ môn Y Êli Niê trong pha tranh chấp. Song, bàn thắng bị tước do ngoại Makaric đã việt vị trong gang tấc. Anh đứng dưới hậu vệ Văn Hưng của Thanh Hóa chưa đầy nửa bước chân, tính từ thời điểm bóng rời chân Nguyên Hoàng.

Mưa bàn thắng mừng ngày trụ hạng

Sang hiệp 2, CLB Đà Nẵng tiếp tục màn phủ đầu đầy tốc độ, khi Lucas Ribamar ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 48, mở toang cánh cửa ở lại V-League.

Từ thời điểm này, đội khách Thanh Hóa không còn cơ hội lật ngược thế cờ. Học trò HLV Lê Đức Tuấn kiểm soát cuộc chơi, liên tục công phá hai biên để lật bóng vào trong.

Phút 54, Ribamar chạy chỗ khôn ngoan phá bẫy việt vị, loại bỏ hàng thủ Thanh Hóa. Anh thoát xuống tốc độ, buộc thủ môn Y Êli Niê phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải vẫn quyết đoán chỉ tay vào chấm phạt đền và bảo toàn quyết định sau khi VAR tham vấn.

Trên chấm 11 m, Joel Lopez sút phạt đền thành công nhờ cú đặt lòng chuẩn chỉ vào góc trái, nâng tỷ số lên 3-0, đặt dấu chấm hết cho nguy cơ xuống hạng. Bữa tiệc của Đà Nẵng khép lại ở phút 73, khi Hồng Phước tận dụng nỗ lực tạt bóng của Ribamar để đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 4-0 rực rỡ tại sân Chi Lăng.

Thắng đậm đội khách Thanh Hóa, CLB Đà Nẵng trụ hạng thành công với 24 điểm, dù bằng điểm nhưng hơn PVF-CAND và Becamex TP.HCM thành tích đối đầu. Thêm một mùa giải nữa, đội bóng sông Hàn ở lại V-League ngoạn mục.