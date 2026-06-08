Đội tuyển Việt Nam đá AFF Cup bằng lực lượng nhập tịch mạnh nhất lịch sử

Đội tuyển Việt Nam mạnh lên từng ngày

Đội tuyển Việt Nam đang từng bước xô đổ định kiến chỉ sử dụng gương mặt "nội địa" ở các giải chính thức. Ngày càng nhiều gương mặt Việt kiều và ngoại binh nhập tịch được trao cơ hội. Với luồng gió ngoại, sở hữu thể hình, tư duy và kỹ thuật ở đẳng cấp cao, đội bóng của HLV Kim Sang-sik chỉ có thể mạnh hơn nếu thực sự quy tụ được những nhân tố giỏi nhất khao khát cống hiến.

Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và đoạt ngôi á quân AFF Cup 2022 với "gấu Nga" Đặng Văn Lâm trong khung gỗ. Người gác đền từng ăn tập ở học viện trẻ của CSKA và Dynamo Moska thiết lập tiêu chuẩn mới cho thủ môn Việt Nam, với thể hình ấn tượng (1,88 m), sải tay dài, cùng sự vững chãi trong các pha đối mặt và phản xạ.

Văn Lâm là Việt kiều tiên phong tỏa sáng ở đội tuyển Việt Nam ẢNH: CLB NINH BÌNH

Văn Lâm là gương mặt tiên phong cho những gương mặt con lai nâng cao tầm vóc cầu thủ Việt. Sau anh, đã có những Việt kiều, ngoại binh nhập tịch được thử sức và để lại dấu ấn đậm nét.

Tại AFF Cup 2024, Nguyễn Xuân Son chói sáng với 7 bàn thắng sau 5 trận. Anh "chấp" đối thủ 4 trận đầu, vẫn đoạt ngôi vua phá lưới thuyết phục. Chân sút gốc Brazil mang tới sức chiến đấu tầm vóc Nam Mỹ cho hàng công vốn thiếu lực của đội tuyển Việt Nam trước đó. Anh làm gần như mọi nhiệm vụ: từ ghi bàn, kiến tạo, làm tường đến dẫn dắt lối chơi, nhờ kỹ chiến thuật và cơ bắp toàn diện. Trong khung gỗ, Nguyễn Filip không đóng vai chính, nhưng thủ môn sinh năm 1992 cũng có đóng góp nhất định, đặc biệt ở giai đoạn cuối năm 2023 khi thể hiện năng lực của thủ môn đẳng cấp châu Âu. Theo bình luận viên Vũ Quang Huy, Nguyễn Filip là hình mẫu để các thủ môn Việt Nam hướng tới.

Đó cũng là giá trị các cầu thủ nhập tịch (dù là Việt kiều hay ngoại binh) mang lại. Không chỉ nâng cấp lối chơi với trình độ khác biệt, mà còn mang đến lối sinh hoạt, tập luyện chuẩn mực. Đội tuyển Việt Nam đã mở rộng cánh cửa với "dòng máu mới", để rồi hưởng lợi với chức vô địch AFF Cup và 2 năm bất bại.

Hoàng Hên và Xuân Son rất ăn ý ẢNH: MINH TÚ

Lê Giang Patrik, Hoàng Hên bước lên?

Tại AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam dự giải với 1 ngoại binh nhập tịch (Xuân Son) và 1 Việt kiều (Nguyễn Filip). Sau 2 năm, lực lượng "quốc tế" của HLV Kim Sang-sik sẽ còn đông đảo và chất lượng hơn.

Trong khung gỗ, Lê Giang Patrik (CLB Công an TP.HCM) đã có quốc tịch Việt Nam. Sau khi xong thủ tục chuyển đổi liên đoàn (Lê Giang từng bắt cho đội trẻ Slovakia), hoàn thành đầy đủ hồ sơ giấy tờ theo quy định của FIFA, thủ môn sinh năm 1992 có thể đủ điều kiện lên tuyển ra sân tại AFF Cup.

Ở hành lang cánh, Cao Pendant Quang Vinh sẽ lần đầu hiện diện tại AFF Cup, sau khi đã chứng tỏ xong năng lực với 5 trận tại vòng loại Asian Cup 2027.

Cao Pendan Quang Vinh chắc suất ở cánh trái ẢNH: NGỌC LINH

Trên tuyến tấn công, Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) đã sẵn sàng. Anh có quốc tịch Việt Nam hồi tháng 10.2025, đồng thời tích lũy đủ 5 năm sinh sống, thi đấu liên tục tại V-League. Được đào tạo ở La Masia (Barcelona), Hoàng Hên mang tới những gì đội tuyển quốc gia còn thiếu: một mẫu tiền vệ tấn công đa năng, xử lý một chạm và sút xa tốt, có óc quan sát để điều tiết lối chơi. Màn ra mắt ấn tượng trước Malaysia với pha kiến tạo cho Xuân Son lập công hứa hẹn mở đường để tiền vệ sinh năm 1994 thiết lập dấu ấn.

Ngoài ra, ở "hàng đợi" của ông Kim còn có Ngô Đăng Khoa, cựu tiền vệ Perth Glory (Úc). Ngay trong mùa đầu chơi cho CLB Công an TP.HCM, Đăng Khoa đã ra sân 11 trận, ghi 3 bàn. Anh sẽ tròn 20 tuổi vào cuối tháng này. Đăng Khoa có thể là gương mặt triển vọng cho U.23 Việt Nam, hoặc thậm chí... đi đường tắt lên đội tuyển Việt Nam nếu được ông Kim chấm.

Hay Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno), tiền vệ tấn công đã ghi 9 bàn sau 23 trận mùa này để đưa Ninh Bình vào tốp 3 V-League, cũng là cái tên tiềm năng được ông Kim đánh giá cao.

Nhìn chung, đội tuyển Việt Nam có thể đá AFF Cup 2026 với tối thiểu 5 cầu thủ mang dòng máu ngoại hoặc cầu thủ Việt kiều (Xuân Son, Hoàng Hên, Văn Lâm, Nguyễn Filip, Quang Vinh), cùng 2 nhân tố Đăng Khoa và Tài Lộc trong diện có thể được triệu tập. Một nửa đội hình nhập tịch là kịch bản khả thi, song cần tính toán kỹ để đảm bảo cân bằng.

Bài học "lạm" nhập tịch dẫn đến triệt tiêu động lực lứa trẻ, Indonesia từng trải qua. HLV Kim Sang-sik sẽ lột xác đội tuyển, nhưng tuyệt đối không vội vàng.