Đội của cố vấn Park Hang-seo phải thắng 'U.23 Việt Nam thu nhỏ' để lên V-League

Đội bóng của cố vấn Park Hang-seo gặp thử thách

Trận play-off tranh suất dự V-League 2026 - 2027 đã được định đoạt. Đó là màn so tài giữa PVF-CAND (hạng 13 V-League) và Bắc Ninh (á quân hạng nhất), diễn ra lúc 18 giờ ngày 12.6 trên sân vận động Hà Tĩnh.

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng của cố vấn Park Hang-seo có cơ hội bước lên V-League. Để chạm tới vinh quang, Bắc Ninh sẽ phải vượt qua thử thách khó, cả về mặt chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu.

Rào cản trước tiên của CLB Bắc Ninh là thống kê lịch sử. Các trận play-off từ trước đến nay chỉ ra rằng, các đội hạng nhất luôn bất lợi khi so tài với đại diện V-League.

Bắc Ninh đối đầu PVF-CAND ở trận play-off ngày 12.6 ẢNH: VPF

10 năm qua, đã có 5 trận play-off được tổ chức. Lần lượt các đội Long An (2016), Nam Định (2018), Thanh Hóa (2019), Hà Tĩnh (2023 - 2024) và Đà Nẵng (2024 - 2025) là các đội chiến thắng. Tất cả đều đến từ V-League.

Lần gần nhất một đội hạng nhất thắng được đội V-League ở trận play-off là ở mùa giải 2014. CLB An Giang khi ấy đứng áp chót V-League và phải đấu play-off sinh tồn với Cần Thơ (đứng thứ ba giải hạng nhất). Kết quả là, An Giang thua 0-3, phải xuống chơi hạng nhất. Không lâu sau, đội bóng miền Tây giải thể.

20 năm qua, các đội V-League chiếm thế áp đảo ở các trận play-off, khi đã thắng 8/11 trận (tỷ lệ 72,7%).

Chỉ có 3 đội V-League từng thua hạng nhất ở các trận đấu sinh tồn, đó là trường hợp của Hải Phòng (thua Huế trên chấm luân lưu năm 2006), Bình Định (thua Đồng Tháp 0-1) và An Giang (thua Cần Thơ).

Có nhiều lý do khiến các đội xếp chót V-League vẫn chơi hay hơn các đội xếp đầu giải hạng nhất. Trước tiên, mức độ cạnh tranh tại V-League vốn dĩ rất khốc liệt, dẫn tới kết quả khó lường. Trong guồng quay khốc liệt ấy, nhiều đội bóng có thực lực tốt vẫn có thể "trôi" xuống nhóm cuối và phải đá play-off. Tức là, dù đứng 13 V-League, nhưng thực tế đội bóng ấy vẫn có đẳng cấp và đủ bản lĩnh để thắng những đội ưu tú nhất ở hạng dưới.

Đồng Nai được đầu tư mạnh, nhưng vẫn thua Đà Nẵng ở trận play-off ẢNH: CLB ĐỒNG NAI

Ngoài ra, tính chất căng thẳng tại V-League giúp rèn luyện bản lĩnh, khiến những CLB dù rơi xuống nhóm cuối vẫn có thừa độ lì. Ngược lại, sân chơi hạng nhất với đặc thù ít ngoại binh (trước đây còn không có ngoại binh), cạnh tranh kém, các đội hầu hết dùng đội hình trẻ, ít tham vọng... lại chẳng phải lò luyện bản lĩnh lý tưởng.

Mùa trước, CLB Đồng Nai được đầu tư mạnh mẽ, có nhiều hảo thủ, nhưng đã thua toàn tập trước Đà Nẵng ở trận play-off sinh tồn.

Tâm lý là chìa khóa

Khó khăn dồn dập sẽ đợi Bắc Ninh của cố vấn Park Hang-seo. Đại diện miền Bắc chơi xuất sắc để đoạt ngôi á quân hạng nhất, nhưng bài học từ Đồng Nai mùa trước cho thấy, ngôi nhì hạng dưới chưa phải điểm tựa thành công.

Khoảng cách trình độ lớn giữa hai giải vẫn mang tới cách biệt mênh mông ở trận play-off, nơi các đội hạng nhất chưa thể khỏa lấp suốt 10 năm qua.

Câu hỏi tiếp theo là, Bắc Ninh có thực sự "máu" lên hạng?

Với chỉ một khán đài, sân Việt Yên của Bắc Ninh còn kém xa mặt bằng chung V-League. Việc được cấp phép chuyên nghiệp mùa giải 2026 - 2027 chưa đảm bảo cho đội bóng của ông Park cơ hội sinh tồn nếu lên V-League. Bởi Bắc Ninh chưa có hệ thống trẻ bài bản, đội hình thiếu chiều sâu (xét trên bình diện V-League). Để nuôi đội ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam, Bắc Ninh phải đầu tư chỉn chu hơn hiện tại rất nhiều. Do đó, tham vọng thực sự của đội vẫn là dấu hỏi, cần tìm đáp án ở những kế hoạch đường dài, thay vì 1, 2 mùa giải có dấu ấn.

PVF-CAND (áo vàng) không dễ vượt ải play-off ẢNH: VPF

Còn nếu có nhiệt tâm lên hạng, CLB Bắc Ninh đủ sức biến trận play-off thành cuộc "khổ chiến" thực sự cho PVF-CAND.

Vì dù là đại diện V-League, nhưng PVF-CAND không cách quá xa mặt bằng trình độ hạng nhất. Xuyên suốt mùa giải, đội bóng của HLV Trần Tiến Đại gặp rất nhiều khó khăn để bước qua ranh giới từ hạng nhất đến V-League trong mùa đầu thăng hạng.

Dù thắng HAGL (1-0), SLNA (3-1) hay Hải Phòng (3-1) ở các trận hạ màn, song rõ ràng, chủ yếu điểm số PVF-CAND có được là trước các đối thủ đã hết mục tiêu, chỉ dùng đội hình phụ. Những trận thắng này không nói lên thực lực của PVF-CAND, đội bóng vốn dĩ nhiều cầu thủ giỏi nhưng lại thiếu tính tổ chức.

Ngược lại, CLB Bắc Ninh dù không nhiều ngôi sao, song có tổ chức lối chơi bài bản, gắn kết, cùng tinh thần rực lửa.

Đội bóng của cố vấn Park đã ở gần ngưỡng cửa lịch sử. Vấn đề là đội có dám thực sự bước qua ranh giới hay không.