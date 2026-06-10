Trọng tài Malaysia và Thái Lan điều hành bán kết Cúp quốc gia: HLV Popov yên tâm chưa?

Trọng tài ngoại điều hành cả 2 trận bán kết Cúp quốc gia

Hai trọng tài FIFA giàu kinh nghiệm của khu vực Đông Nam Á sẽ tham gia điều hành 2 trận đấu bán kết Cúp quốc gia Chứng khoán LP Bank. Cụ thể trọng tài Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin (Malaysia) sẽ bắt chính trận Nam Định với CLB Công an TP.HCM, trong khi trọng tài Wiwat Jumpaoon (Thái Lan) được phân công điều hành trận bán kết giữa CLB Ninh Bình vs CLB Thể Công Viettel.

Trọng tài Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin là một trong những "vua áo đen" hàng đầu của Malaysia. Trở thành trọng tài FIFA từ năm 2016, ông đã điều hành nhiều trận đấu tại AFC Champions League, AFC Cup và các giải đấu lớn của AFC.

Trọng tài Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin ẢNH: MINH TÚ

Năm 2023, Nazmi được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tín nhiệm giao bắt chính trận chung kết U.20 châu Á giữa Uzbekistan và Iraq. Cũng trong năm này, ông cùng các trợ lý trở thành những trọng tài Malaysia đầu tiên điều hành một trận đấu AFC Champions League có áp dụng công nghệ VAR, sau đó tiếp tục được AFC lựa chọn làm nhiệm vụ tại Asian Cup 2023.

Wiwat Jumpaoon là trọng tài FIFA của Thái Lan từ năm 2018 và hiện nằm trong danh sách trọng tài quốc tế của FIFA cũng như AFC. Trong những năm gần đây, ông thường xuyên được AFC giao nhiệm vụ tại các giải đấu cấp châu lục như AFC Champions League 2, vòng loại AFC U.23 châu Á, vòng loại Asian Cup và nhiều trận đấu quốc tế cấp đội tuyển quốc gia. Với kinh nghiệm điều hành ở các giải đấu hàng đầu khu vực, Wiwat Jumpaoon được đánh giá là một trong những trọng tài tiêu biểu của bóng đá Thái Lan hiện nay.

Trọng tài Wiwat Jumpaoon (thứ hai từ phải sang) ẢNH: MINH TÚ

Cuộc đối đầu hấp dẫn giữa Ninh Bình và Thể Công Viettel (18 giờ ngày 11.6) được đánh giá là "chung kết sớm" của Cúp quốc gia năm nay. Cả Ninh Bình và Thể Công Viettel đều kết thúc V-League mùa này trong nhóm 3 đội mạnh nhất giải, duy trì phong độ ổn định suốt mùa giải. Vì vậy, khi không thể vô địch, chắc chắn mục tiêu giành chiếc Cúp quốc gia được đặt lên đầu để khép lại mùa giải với cái kết đẹp.

Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Nam Định và CLB Công an TP.HCM (18 giờ giờ ngày 11.6) trên sân Thiên Trường) rất được chờ đợi. Xét trên tương quan lực lượng và thành tích mùa giải, đây là cặp đấu khá cân bằng khi họ có thứ hạng và điểm số bám sát nhau trên bảng xếp hạng. Sau khi V-League khép lại, cả hai đều xem Cúp quốc gia là cơ hội tốt để có một mùa giải thật sự đáng nhớ.