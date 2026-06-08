U.19 Việt Nam 'tim đập dồn' xem U.19 Úc đấu Campuchia 20 giờ ngày 9.6: Vào bán kết khi nào?

U.19 Việt Nam tiến gần bán kết nhờ... Thái Lan

U.19 Việt Nam vẫn đang hồi hộp chờ đợi khả năng vượt qua vòng bảng ở giải U.19 Đông Nam Á 2026. Sau 3 trận, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đứng nhì bảng A với 6 điểm. Để vào bán kết, U.19 Việt Nam cần trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (trong các bảng A, B, C). Thành tích ấy được tính sau khi trừ đi kết quả với đội cuối bảng.

Cụ thể, U.19 Việt Nam có 3 điểm, hiệu số +4 (ghi 6 bàn, thủng 2 bàn) trong bảng xếp hạng các đội nhì.

U.19 Việt Nam sẽ chờ đợi lượt trận cuối bảng C ẢNH: VFF

Ở trận hạ màn tối nay (8.6), U.19 Thái Lan đánh bại U.19 Malaysia với tỷ số 3-2. Kết quả này khiến U.19 Malaysia chỉ đứng nhì bảng chung cuộc. Sau khi trừ đi chiến thắng 4-0 trước đội cuối bảng U.19 Brunei, "Mãnh hổ" còn 3 điểm, hiệu số +2 (ghi 5 bàn, thủng 3 bàn). Như vậy, U.19 Malaysia bị loại do kém U.19 Việt Nam ở bảng xếp hạng các đội nhì hay nhất.

U.19 Việt Nam chỉ cần hơn thành tích của đội nhì bảng C là có vé vào bán kết. Cuộc cạnh tranh ở bảng này sẽ diễn ra giữa U.19 Úc (3 điểm, hiệu số +10) và U.19 Campuchia (3 điểm, hiệu số +3), hai đội đối đầu nhau lúc 20 giờ ngày mai (9.6). Để chắc chắn hơn đội nhì bảng này, U.19 Việt Nam cần một điều kiện duy nhất: U.19 Úc đánh bại U.19 Campuchia. Nếu bại trận trước U.19 Úc, U.19 Campuchia chắc chắn rời cuộc chơi do kém hiệu số bàn thắng bại U.19 Việt Nam.

U.19 Việt Nam chỉ bị loại trong hai trường hợp: hoặc U.19 Úc hòa U.19 Campuchia (khi ấy U.19 Campuchia có 4 điểm, hơn U.19 Việt Nam 1 điểm trong bảng xếp hạng các đội nhì), hoặc U.19 Campuchia đánh bại U.19 Úc với cách biệt dưới 6 bàn.

Dù cả hai kịch bản đều rất khó xảy ra do U.19 Úc mạnh hơn U.19 Campuchia, nhưng với bóng đá trẻ, mọi khả năng đều có thể.

U.19 Việt Nam sẽ hồi hộp xem trận đấu ngày mai (9.6), rồi tính toán cho chặng đường tiếp theo.