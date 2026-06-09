Trường Tươi Đồng Nai cần tìm ‘vệ tinh xịn’ hậu thuẫn Công Phượng: Mới trụ lại nổi V-League!

CLB Trường Tươi Đồng Nai đối đầu V-League khắc nghiệt

Bóng đá miền Nam đã chứng kiến cảnh "1 đổi 1" ở V-League mùa này, khi cựu vương Becamex TP.HCM nhận vé xuống hạng, còn Trường Tươi Đồng Nai đoạt suất thăng hạng nhờ chức vô địch hạng nhất.

Đồng Nai sở hữu nhiều yếu tố để mang gió lạ cho V-League. Đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng là cái tên hoàn toàn mới (tiền thân là Bình Phước trước đây), có tham vọng, đủ chịu chơi để đầu tư bài bản từ lực lượng, hệ thống chuyên gia đến cơ sở vật chất để theo đuổi lộ trình đường dài. Đồng Nai xứng đáng thăng hạng, tuy nhiên, trụ lại V-League là chuyện khác.

CLB Đồng Nai lên hạng với chức vô địch hạng nhất ẢNH: TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Sự khắc nghiệt của V-League được thể hiện ngay từ chính cuộc đua trụ hạng mùa này. Bi kịch của Becamex TP.HCM chỉ là bề nổi, trong khi phần chìm của "tảng băng" là cuộc cạnh tranh sinh tồn đã kéo theo tới 7 đội bóng xuyên suốt giai đoạn lượt về.

SLNA chỉ trụ hạng sớm 2 vòng, Thanh Hóa và HAGL trụ hạng sớm 1 vòng, trong khi Đà Nẵng đến vòng cuối mới chắc chắn an toàn. PVF-CAND, đội bóng có tới 5 tuyển thủ U.23 Việt Nam như Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Lý Đức, Anh Quân, Hiểu Minh... phải đến vòng cuối mới lội từ cuối bảng lên áp chót để có vé đá play-off. Tức là, ngay cả việc đứng hạng 13 để đấu play-off đã là "phần thưởng" trong vòng xoáy khắc nghiệt cuốn theo nhiều cựu vương như HAGL, Becamex TP.HCM, SLNA hay Đà Nẵng.

Becamex TP.HCM xuống hạng với 24 điểm, con số vốn dĩ đủ để trụ lại V-League ở 9/10 mùa giải gần nhất. Song, như đã nói, tính chất khắc nghiệt của V-League đã khác trước đây. Không còn đội bóng nào yếu hẳn so với mặt bằng chung. Becamex TP.HCM không đứng cuối bảng cho đến trước vòng 26. Để rồi, chỉ một lần xuống bét là đủ để cựu vương rời V-League.

Nếu ngay cả những đội dạn dày kinh nghiệm (Becamex TP.HCM, Thanh Hóa, Đà Nẵng) hay có lực lượng trẻ trung, mới mẻ như SLNA, HAGL... còn lâm nguy, CLB Đồng Nai có chắc sẽ trụ hạng trong lần đầu lên hạng? Không đơn giản, nếu nhìn vào thống kê lịch sử. CLB Đà Nẵng dễ dàng vô địch hạng nhất, nhưng phải lao đao suốt 2 mùa đã qua. Quảng Nam cũng vô địch hạng nhất, song chỉ trụ hạng phút chót rồi giải thể.

Công Phượng (phải) là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất của Đồng Nai ẢNH: TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Đầu tư chiều sâu lực lượng

Hai ngoại lệ hiếm hoi tạo tiếng vang sau khi thăng hạng là CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) mùa 2023 và CLB Ninh Bình mùa này.

Đội CAHN vô địch V-League ngay trong mùa đầu mang phiên hiệu lẫy lừng trở lại V-League. Ninh Bình cũng đứng hạng ba chung cuộc và còn đấu trường Cúp quốc gia để nỗ lực.

Dù vậy, để tiến xa, cả hai đội đã đầu tư lực lượng với ba tuyến đầy ắp tuyển thủ quốc gia cùng các ngoại binh thuộc nhóm tốt nhất giải.

Trong khi đó, CLB Đồng Nai chủ yếu gồm các cựu tuyển thủ đã rời xa cánh cửa đội tuyển nhiều năm, hoặc gồm các cầu thủ tầm trung V-League trước đây, không quá đặc biệt về chuyên môn như Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Hữu Tuấn, Huỳnh Tấn Sinh... Huấn luyện đội là Việt Thắng, người từng hai lần vô địch hạng nhất nhưng chưa có dấu ấn tại V-League. Đồng Nai mạnh ở hạng dưới, song chưa có gì nổi trội khi đặt cạnh các đội hạng trên.

Thậm chí, so với những đội gần nhất xuống hạng như Becamex TP.HCM, Quy Nhơn United, CLB Đồng Nai không mạnh hơn.

Xuân Trường (áo xanh) còn đủ sức cày ải ở V-League? ẢNH: TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Để trụ lại V-League, Đồng Nai cần bổ sung lực lượng, với cả nội ngoại binh ở đẳng cấp cao hơn và giàu kinh nghiệm hơn. Cuộc đua đường dài khắc nghiệt cũng đòi hỏi các đội phải tích lũy điểm số ngay từ chặng xuất phát, thay vì "nước đến chân mới nhảy".

Một trụ cột CLB Đồng Nai từng chia sẻ áp lực lớn khi phải vô địch hạng nhất, nhưng sức ép sinh tồn ở V-League sẽ còn lớn hơn nữa. 26 vòng đấu là 26... trận chung kết, mà thầy trò HLV Việt Thắng cần tính toán từng điểm một.

Phong độ chặng nước rút cũng đóng vai trò quan trọng. Becamex TP.HCM đã xuống hạng khi chỉ giành 4 điểm trong 10 trận cuối (có chuỗi 9 trận không thắng), trong khi Đà Nẵng hay PVF-CAND lại thắng liên tục để từ từ bứt lên. Muốn vậy, Đồng Nai cần chiều sâu lực lượng và làm dày bản lĩnh qua từng trận đấu, để giữ ngọn đèn bóng đá miền Nam rực sáng giữa bão tố.