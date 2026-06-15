Đội tuyển Việt Nam mang hàng công 'Brazil hóa' cực mạnh đến AFF Cup

Hàng công đậm chất samba của đội tuyển Việt Nam

Danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2026 đang khiến nhiều người bất ngờ, khi HLV Kim Sang-sik triệu tập tới 3 tiền đạo nhập tịch gốc gác Brazil. Đó là Nguyễn Xuân Son (Rafaelson), Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) và Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno).

Nếu tại AFF Cup 2024, sự xuất hiện của Xuân Son đã khiến dư luận xôn xao, thì tại AFF Cup lần này, số ngoại binh nhập tịch tăng lên gấp ba. HLV Kim Sang-sik có thể tung ra sân hàng công với dòng máu ngoại, gồm toàn những "ông Ta" đã gắn bó với V-League trên 5 năm và để lại dấu ấn đậm nét.

Danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2026 ẢNH: VFF

Chỉ tính riêng ở mùa giải V-League 2025 - 2026, Xuân Son (6), Tài Lộc (9) và Hoàng Hên (11) đã ghi tổng cộng 26 bàn.

Cả ba đều là ngòi nổ chủ lực của CLB chủ quản. Hoàng Hên đóng vai trò "suối nguồn ý tưởng" cho lối chơi của CLB Hà Nội dưới thời HLV Harry Kewell. Anh có nhãn quan đẳng cấp cao, kỹ năng chuyền bóng và dứt điểm thượng thừa, nên có thể sắm đồng thời nhiệm vụ kiến tạo lẫn ghi bàn. Xuân Son trải qua gần 1 năm dưỡng thương, nhưng vẫn rất nhạy bén khi ghi 10 bàn trên mọi đấu trường. Tài Lộc là cái tên mới nhất, song anh chỉ "mới" với đội tuyển Việt Nam. Còn tại V-League, tiền đạo sinh năm 1994 đã kinh qua hàng loạt đội bóng lớn và để lại dấu ấn với lối đá đậm chất kỹ thuật, kỹ năng độc lập tác chiến toàn diện và bản năng săn bàn.

Điều thú vị ở ba chân sút gốc Brazil, là đều sở hữu lối chơi kỹ thuật đặc trưng mang âm hưởng samba. Cá nhân từng cầu thủ đều có thể một mình dẫn dắt tập thể, chứ chưa nói đến kết hợp.

Đội tuyển Việt Nam phải là nơi quy tụ những nhân tố giỏi nhất ẢNH: VFF

Nếu HLV Kim Sang-sik giúp Tài Lộc, Hoàng Hên và Xuân Son tìm được tiếng nói chung với những pha ban bật, di chuyển ăn khớp, đội tuyển Việt Nam sẽ có tuyến tấn công mạnh chưa từng có trong lịch sử.

Bài toán cân bằng

Tuy nhiên, sẽ mạo hiểm nếu HLV Kim Sang-sik xây dựng lối chơi xung quanh ba ngoại binh nhập tịch. Hoàng Hên và Tài Lộc đã 32 tuổi, nhiều khả năng chỉ cống hiến thêm từ 2 đến 3 năm tới. Xuân Son trẻ hơn, nhưng cũng đã 29 tuổi và có tiền sử chấn thương.

Các ngoại binh nhập tịch đều là giải pháp ngắn hạn cho những giải đấu lớn mà đội tuyển Việt Nam nhắm đến, như AFF Cup (tháng 7, 8), FIFA ASEAN Cup (tháng 9, 10) và Asian Cup (tháng 1.2027).

Với đẳng cấp vượt trội mặt bằng Đông Nam Á, hàng công "Brazil hóa" của ông Kim đủ sức mang tới cơn mưa bàn thắng.

Xuân Son và Hoàng Hên đã ăn ý từ khi còn chơi cho Nam Định ẢNH: MINH TÚ

Song, để đội tuyển Việt Nam phát triển cân bằng, không thể chỉ có con đường ngắn hạn. HLV Kim Sang-sik cần chiến lược dài hạn, nơi những tài năng trẻ hoặc đang ở độ chín có đất diễn. Đó là nguyên nhân, Nguyễn Đình Bắc (22 tuổi), Nguyễn Ngọc Mỹ (23 tuổi) và đặc biệt là Ngô Đăng Khoa (19 tuổi) bước lên đội tuyển Việt Nam. Ông Kim cần "cài răng lược" khéo léo giữa các cựu binh và tài năng trẻ để tạo nên tập thể phối trộn cân bằng. Vừa có đẳng cấp và kinh nghiệm, nhưng vẫn tồn tại khát khao từ những làn gió mới, cùng dư địa xây dựng cho tương lai.

HLV Kim Sang-sik cần tạo nên đội tuyển Việt Nam không chỉ vô địch AFF Cup hay FIFA ASEAN Cup, mà còn là đội bóng cho tương lai dài hơi, như vòng loại World Cup 2030.

Chất Brazil, vì thế, đóng vai trò quan trọng, nhưng chỉ là điều kiện cần. Chữ "đủ" trong tập thể của thầy Kim phải đến từ cấu trúc và tổ chức đội bóng, nơi những nội binh tài năng vẫn có chỗ đứng, thay vì đứng ngoài làm nền cho "dòng máu ngoại".