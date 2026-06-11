HLV Kim Sang-sik lặn lội sang ‘Tây’ xem Indonesia đả bại Mozambique, lên gấp phương án đối phó

Đội tuyển Indonesia đã thay đổi

Tại AFF Cup 2026 (từ ngày 24.7 – 26.8), đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A, cùng với các đội Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Trong số này, Indonesia là đối thủ được đánh giá cao nhất của đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik.

Ông Kim đích thân chứng kiến đối thủ thi đấu

HLV Kim Sang-sik dự khán trận Indonesia gặp Mozambique tối 9.6 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Cách đây 2 năm, đội tuyển Việt Nam do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đã đánh bại đội tuyển Indonesia ở vòng đấu bảng AFF Cup. Tuy nhiên, đấy là khoảng thời gian đội bóng xứ sở vạn đảo chủ yếu chỉ sử dụng các cầu thủ trong lứa tuổi 23, do hầu hết các tuyển thủ quốc gia Indonesia khi đó đều bận thi đấu cho các CLB ở nước ngoài. Đồng thời, khi đó Indonesia muốn dùng AFF Cup 2024 để chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 33 năm 2025, nơi họ thi đấu với tư cách đương kim vô địch.

Còn hiện tại, đội tuyển Indonesia đang có sự thay đổi đáng kể, họ mạnh lên thấy rõ, khi các cầu thủ nhập tịch về nước khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong số những cầu thủ nhập tịch này, có thể có người sẽ tham dự AFF Cup 2026, có người không, nhưng dù sao đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2026 sẽ mạnh hơn hẳn so với chính đội này tại AFF Cup 2024.

Vả lại, vào lúc này Indonesia đã có HLV mới, đó là ông John Herdman (người Anh). Lối chơi của đội bóng xứ sở vạn đảo vì thế sẽ khác so với chính họ tại AFF Cup 2024, dưới thời HLV Shin Tae-yong (người Hàn Quốc).

Chuẩn bị sẵn các phương án

Đấy chính là lý do mà HLV Kim Sang-sik chọn cách dự khán trận đấu của Indonesia gặp Mozambique tối 9.6, trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia). Cùng đi còn có thêm 1 trợ lý đồng hương. Ông Kim muốn tìm hiểu thói quen chơi bóng của các cầu thủ Indonesia hiện nay, muốn tìm hiểu các bài bản phối hợp mà đội bóng này thường áp dụng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ Indonesia tại AFF Cup 2026 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

So với các đội bóng khác tại Đông Nam Á, Indonesia vào lúc này có thể lực tốt hơn, chơi bóng bổng tốt hơn, dựa vào dàn cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu mà họ đang sở hữu. HLV Kim Sang-sik sau khi xem Indonesia thi đấu, sẽ tìm đối sách thích hợp cho đội tuyển Việt Nam. Cũng từ việc xem Indonesia thi đấu, ông Kim có thể tìm ra nhân sự phù hợp cho đội tuyển Việt Nam, khi chúng ta đối đầu với đội bóng xứ sở vạn đảo tại AFF Cup 2026.

Càng biết nhiều thông tin về đối thủ, đội tuyển Việt Nam càng sẽ chuẩn bị tốt. Chúng ta càng có thêm nhiều cơ hội để đánh bại đối phương tại AFF Cup.