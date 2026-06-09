Indonesia tăng hạng FIFA ‘vù vù’ nhờ thắng Mozambique, Thái Lan bị chỉ trích nặng nề vì…

Đội tuyển Indonesia bước vào cuộc tiếp đón Mozambique với sự tự tin rất lớn sau những màn trình diễn ấn tượng gần đây. Đội tuyển xứ vạn đảo cho thấy sự lột xác mạnh mẽ nhờ dàn cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu, đặc biệt là những cái tên đến từ Hà Lan, giúp chất lượng đội hình được nâng tầm đáng kể. Sự tiến bộ ấy vừa được thể hiện rõ qua chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Oman (5.6) một trong những đội bóng có thực lực của châu Á.

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) đang có phong độ cao nhờ dàn cầu thủ chất lượng, thi đấu ở châu Âu ẢNH: REUTERS

Với lợi thế sân nhà cùng việc tung ra sân đội hình với nhiều cầu thủ chất lượng như Calvin Verdonk (Monchengladbach), Calvin Verdonk (Lillie) hay thủ thành Maarten Paes (Ajax) đội tuyển Indonesia là đội chơi nhỉnh hơn trong hiệp 1. Đại diện Đông Nam Á chỉ kiểm soát bóng khoảng 45% nhưng tỏ ra rất nguy hiểm ở những đợt lên bóng. Chỉ tính riêng hiệp 1, đội tuyển Indonesia đã có đến 5 cú sút về phía khung thành Mozambique. Ngay ở phút 12, Indonesia đã có dịp ăn mừng khi cầu thủ đang chơi bóng ở Anh là Ole Romeny dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của Ragnar Oratmangoen, mở tỷ số trận đấu.

Ở chiều ngược lại, Mozambique không thể hiện được quá nhiều điều ở hiệp 1. Đại diện của châu Phi cầm bóng nhiều hơn nhưng gần như không thể tiếp cận khung thành của Indonesia. Kết thúc 45 phút đầu tiên, Mozambique chỉ có 2 lần dứt điểm và không lần nào bóng đi trúng đích.

Đội tuyển Indonesia tiếp tục cho thấy sự tiến bộ khi dẫn trước Mozambique ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK TIMMAS INDONESIA

Sau giờ nghỉ, đội tuyển Indonesia lẫn Mozambique đều thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình. So với hiệp 1, thế trận có phần đảo chiều khi đội tuyển Indonesia là đội kiểm soát bóng tốt hơn nhờ sự xuất hiện của Nathan Tjoe-A-On. Ngoài những quả tạt từ 2 biên, các học trò của HLV John Herdman dùng rất nhiều cú sút xa, có không dưới 3 tình huống ngon ăn. Tuy nhiên, thủ thành của Mozambique thi đấu xuất sắc, khiến đội tuyển Indonesia không thể ghi thêm bàn.

Chung cuộc, đội tuyển Indonesia giành thắng lợi 1-0 trước Mozambique. Đáng chú ý, đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của của đội tuyển xứ vạn đảo trong dịp FIFA Days tháng 6.2026. Đồng thời, với kết quả này, đội tuyển Indonesia được cộng thêm 12,52 điểm, tăng 4 bậc để xếp hạng 118 FIFA.

Đội tuyển Indonesia tăng 4 bậc nhờ 2 trận thắng trong tháng 6 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thái Lan tiếp tục gây thất vọng, HLV Anthony Hudson hứng chỉ trích

Trái ngược với sự thăng tiến của Indonesia, đội tuyển Thái Lan tiếp tục mang đến nỗi thất vọng lớn trong đợt FIFA Days tháng 6.2026. Sau trận hòa 2-2 trước Kuwait dù từng dẫn trước 2 bàn, "Voi chiến" lại gây thất vọng khi bị Trung Quốc áp đảo toàn diện và chỉ giành được kết quả hòa 0-0.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Anthony Hudson, đội tuyển Thái Lan gần như chỉ biết chống đỡ trước sức ép của đội tuyển Trung Quốc. Thống kê cho thấy đội tuyển Trung Quốc tung ra tới 25 cú sút, trong đó có 7 lần đưa bóng đi trúng đích, trong khi Thái Lan chỉ có vỏn vẹn 3 pha dứt điểm và không một lần khiến thủ môn đối phương phải làm việc. Việc không tạo ra nổi cú sút trúng đích nào trong suốt 90 phút khiến lối chơi của "Voi chiến" bị truyền thông và người hâm mộ nước này chỉ trích gay gắt.

Khaosod đánh giá: "Đây là trận hòa thứ hai liên tiếp của Thái Lan trong dịp FIFA Days, khép lại đợt tập trung bằng những màn trình diễn thiếu thuyết phục. Không ít ý kiến cho rằng HLV Anthony Hudson vẫn chưa giúp đội bóng tìm được bản sắc rõ ràng, đặc biệt ở mặt trận tấn công. Khi AFF Cup 2026 đang đến gần, áp lực dành cho nhà cầm quân người Anh ngày càng lớn, nhất là trong bối cảnh Thái Lan liên tục đánh mất hình ảnh của một thế lực hàng đầu khu vực Đông Nam Á".