HLV Shin Tae-yong bất ngờ tái xuất ở Indonesia, vừa nhận việc đã bị cảnh báo ‘sẽ thất bại’

HLV Shin Tae-yong trở lại Indonesia với nhiệm vụ lớn

Ngày 8.6, CLB Persija Jakarta Jakarta công bố bổ nhiệm ông Shin Tae-yong làm HLV trưởng theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, thay thế ông Mauricio Souza. Đây được xem là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của bóng đá Indonesia trước mùa giải 2026 - 2027.

Tại buổi lễ ra mắt, Giám đốc CLB Persija Jakarta Mohamad Prapanca cho biết đội bóng không chỉ kỳ vọng HLV Shin Tae-yong mang về thành tích tốt mà còn tham gia vào quá trình xây dựng hệ thống đào tạo trẻ và phát triển cơ sở hạ tầng của CLB.

“Chúng tôi đang trong một quá trình dài hạn. HLV Shin Tae-yong sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển đội bóng trong 3 năm tới”, ông Prapanca nhấn mạnh.

HLV Shin Tae-yong chính thức trở lại làm việc cùng bóng đá Indonesia ẢNH: REUTERS

Về phần mình, nhà cầm quân từng dẫn dắt đội tuyển Indonesia tuyên bố mục tiêu là giúp CLB Persija Jakarta đạt vị trí cao nhất có thể ở giải vô địch quốc gia.

“Mục tiêu của chúng tôi là đạt kết quả tốt nhất và cống hiến hết mình cùng CLB Persija Jakarta”, HLV Shin Tae-yong phát biểu.

Đáng chú ý, ông cũng xác nhận sẽ mang theo nhiều cộng sự từng làm việc tại đội tuyển Indonesia sang CLB Persija Jakarta. Đây là những trợ lý đã đồng hành cùng ông trong giai đoạn giúp bóng đá Indonesia đạt nhiều bước tiến đáng kể từ năm 2019 đến 2025.

Bất ngờ bị cảnh báo sẽ thất bại

Dù nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đông đảo người hâm mộ, HLV Shin Tae-yong vẫn lập tức đối mặt với những hoài nghi.

Theo CNN Indonesia, lịch sử đang chống lại nhà cầm quân 55 tuổi. Truyền thông nước này thống kê rằng những HLV từng dẫn dắt đội tuyển Indonesia rồi chuyển sang cầm quân cho CLB Persija Jakarta đều không thể giành chức vô địch.

Các trường hợp như HLV Beny Dollo hay HLV Danurwindo đều không thành công khi dẫn dắt đội bóng thủ đô Jakarta. Điều đó khiến nhiều người cho rằng HLV Shin Tae-yong đang bước vào một “lời nguyền” khó phá vỡ. CNN Indonesia thậm chí đặt câu hỏi: “Sau 8 năm CLB Persija Jakarta trắng tay, liệu HLV Shin Tae-yong có thể phá vỡ những lời nguyền huyền thoại đó?”.

Bài viết nhận định khả năng thành công của cựu HLV đội tuyển Indonesia là có, nhưng nhiệm vụ sẽ cực kỳ khó khăn khi CLB Persija Jakarta đang chịu áp lực lớn về thành tích sau nhiều năm chưa thể trở lại ngôi vô địch.

Một số CĐV còn tỏ ra bi quan ngay sau thông báo bổ nhiệm bằng dòng bình luận: "CLB Persija Jakarta sẽ rất tệ ở mùa giải tới”.

Nhiều CĐV Indonesia không tin HLV Shin Tae-yong có thể thành công ở lần tái xuất này ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại tỏ ra lạc quan hơn. Không ít người cho rằng ông Shin Tae-yong là mẫu HLV phù hợp với các dự án dài hạn thay vì tạo ra thành công tức thời.

“Ông ấy là HLV thích xây dựng đội bóng. Nếu mùa đầu tiên chưa có danh hiệu thì đừng vội thay thế. HLV Shin Tae-yong nổi tiếng với tính kỷ luật, chăm chỉ và luôn ưu tiên phát triển cầu thủ trẻ”, một CĐV nhận xét.

Áp lực lớn cho HLV Shin Tae-yong

Trong hơn 5 năm dẫn dắt đội tuyển Indonesia, HLV Shin Tae-yong đã trở thành một trong những HLV nước ngoài được yêu mến nhất tại quốc gia này. Ông giúp Indonesia giành ngôi á quân AFF Cup 2020, đoạt HCĐ SEA Games 2021, đưa các đội trẻ liên tục góp mặt ở sân chơi châu lục và góp phần đưa tuyển Indonesia thăng tiến mạnh trên bảng xếp hạng FIFA. Chính vì vậy, sự trở lại của ông tại CLB Persija Jakarta được xem là sự kiện đặc biệt của bóng đá Indonesia.

Tuy nhiên, khác với đội tuyển quốc gia, CLB Persija Jakarta là môi trường đòi hỏi thành tích ngay lập tức. Đội bóng vừa cán đích ở vị trí thứ 3 mùa trước với 71 điểm và đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch Super League Indonesia.

CNN Indonesia nhận định: “Bên cạnh sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ, HLV Shin Tae-yong cũng đang đứng trước áp lực không nhỏ. Nếu có thể đưa CLB Persija Jakarta lên đỉnh bóng đá Indonesia, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ xóa bỏ hoàn toàn định kiến mà truyền thông nước này đang nhắc đến”.