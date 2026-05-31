Trọng tài trận chung kết Champions League gây tranh cãi dữ dội, báo châu Âu dậy sóng

Tình huống được truyền thông châu Âu nhắc đến nhiều nhất là quả phạt đền giúp PSG gỡ hòa ở phút 64. Sau pha va chạm giữa Cristhian Mosquera và Khvicha Kvaratskhelia trong vòng cấm, trọng tài Siebert lập tức chỉ tay vào chấm 11 m. Theo cựu trọng tài quốc tế Iturralde González, chuyên gia của báo AS (Tây Ban Nha), đây là quyết định hoàn toàn chính xác.

“Đó là một quả phạt đền rất rõ ràng. Tôi không hiểu hậu vệ Arsenal định xử lý như thế nào trong pha bóng đó”, ông nhận định. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cho rằng Mosquera không đáng phải nhận thẻ vàng thứ hai vì đây chưa phải tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Ông Siebert cho PSG được hưởng phạt đền sau khi Mosquera (phải) của Arsenal phạm lỗi ẢNH: REUTERS

Dù vậy, AS vẫn chỉ ra một chi tiết đáng chú ý khác. Theo Iturralde González, Kvaratskhelia lẽ ra không được tiếp tục thi đấu ở thời điểm đó do vết thương ở chân đang chảy máu khá nhiều. Ông cho rằng tổ trọng tài đã bỏ qua quy định yêu cầu cầu thủ phải rời sân để được chăm sóc y tế trước khi trận đấu tiếp tục.

Trọng tài và tổ VAR đã bỏ qua quả phạt đền của Arsenal?

Nếu quả phạt đền dành cho PSG nhận được nhiều sự đồng thuận, thì tình huống Noni Madueke ngã trong vòng cấm ở hiệp phụ lại tạo ra làn sóng tranh luận lớn hơn nhiều. Khi tình huống này diễn ra, nhiều cầu thủ Arsenal lẫn HLV Mikel Arteta đã phản ứng dữ dội, cho rằng họ đáng được hưởng một quả phạt đền sau pha tranh chấp với Nuno Mendes, nhưng trọng tài Siebert và VAR đều không can thiệp.

Các cây viết của The Athletic đưa ra những góc nhìn khác nhau. James McNicholas thừa nhận ông bất ngờ khi trọng tài bỏ qua pha bóng này, trong khi Stuart James cho rằng Arsenal hoàn toàn có cơ sở để chờ đợi một quả phạt đền. Trái lại, Liam Tharme nhận định Madueke là người chủ động tạo ra va chạm và đã có dấu hiệu ngã từ trước. Quan điểm chung của các chuyên gia trọng tài được tờ báo Anh tham khảo là tình huống không đủ rõ ràng để VAR thay đổi quyết định trên sân.

The Guardian cũng phản ánh sự bức xúc của nhiều cổ động viên Arsenal sau trận đấu. Một độc giả tên Andrew viết trong chuyên mục tương tác rằng anh không có gì phàn nàn về màn trình diễn của đội bóng thành London, nhưng cho rằng trọng tài đã điều hành quá tệ. Ý kiến này nhận được sự đồng tình từ không ít người hâm mộ Arsenal trên các nền tảng mạng xã hội.

Trọng tài Siebert rút thẻ vàng cho cầu thủ Arsenal vì lỗi phản ứng ẢNH: REUTERS

Tình huống Madueke ngã trong vòng cấm PSG ở hiệp phụ được truyền thông Anh nhắc đến ẢNH: REUTERS

Trong khi báo chí Anh tập trung vào những quyết định gây tranh cãi trong vòng cấm, truyền thông Đức lại dành sự chú ý cho cách trọng tài Siebert xử lý các tình huống câu giờ của Arsenal. Báo Bild của Đức cho rằng vị trọng tài 42 tuổi đã thể hiện sự cứng rắn xuyên suốt trận đấu, đặc biệt ở cuối hiệp một.

Ở phút bù giờ cuối cùng, Arsenal được hưởng phạt góc nhưng Bukayo Saka cùng các đồng đội mất quá nhiều thời gian để đưa bóng vào cuộc. Sau khoảng 30 giây chờ đợi, trọng tài Siebert quyết định nổi còi kết thúc hiệp đấu, khiến nhiều cầu thủ Arsenal phản ứng dữ dội. Tuy nhiên, các chuyên gia trọng tài tại Đức cho rằng đây là hệ quả từ việc Arsenal liên tục kéo dài thời gian trước đó và trọng tài Siebert chỉ đơn giản là thực thi đúng những gì ông đã cảnh báo.

Bên cạnh những tranh cãi về trọng tài, nhiều tờ báo Anh như Daily Mail cũng dành sự cảm thông cho Arsenal sau thất bại cay đắng trên chấm luân lưu. Tờ báo này mô tả hình ảnh các cầu thủ bật khóc sau khi Gabriel sút hỏng quả phạt đền quyết định là “một trong những khoảnh khắc nghiệt ngã nhất của bóng đá”.

Dù vậy, Daily Mail cũng thừa nhận PSG là đội chơi chủ động hơn trong phần lớn thời gian trận đấu. Nhiều chuyên gia nhận định đội bóng của HLV Luis Enrique tạo ra sức ép liên tục và xứng đáng với chức vô địch, bất chấp những tranh cãi chưa có hồi kết xoay quanh công tác điều hành trận đấu.