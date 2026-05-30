Thể thao Bóng đá Quốc tế

Liverpool gây sốc nặng, bất ngờ sa thải HLV Arne Slot: Ứng viên thay thế là ai?

Văn Trình
30/05/2026 19:55 GMT+7

Chỉ một năm sau khi đưa Liverpool lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, HLV Arne Slot đã bất ngờ bị ban lãnh đạo đội chủ sân Anfield sa thải. Quyết định gây chấn động này được Fenway Sports Group (FSG) công bố tối 30.5, khép lại triều đại kéo dài 2 năm của chiến lược gia người Hà Lan.

Mùa giải 2025 - 2026 chứng kiến sự lao dốc khó tin của Liverpool. Từ vị thế nhà vô địch Ngoại hạng Anh, đội bóng vùng Merseyside chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 với 60 điểm, thành tích thấp nhất của họ trong vòng một thập kỷ. Trên mọi đấu trường, Liverpool thua tới 19 trận, trong đó có 12 thất bại tại Ngoại hạng Anh, con số hoàn toàn trái ngược với mùa giải trước khi "Lữ đoàn đỏ" chỉ nhận 4 trận thua.

Trong thông báo chính thức, FSG thừa nhận đây là quyết định rất khó khăn nhưng cần thiết để đội bóng tìm kiếm một hướng đi mới.

Tuyên bố của các ông chủ Liverpool cho biết: “Những đóng góp của HLV Arne Slot cho Liverpool là rất đáng kể và thành công của ông sẽ luôn được ghi nhận. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng sự thay đổi là điều cần thiết để CLB tiếp tục phát triển trong tương lai”.

HLV Arne Slot chính thức bị Liverpool sa thải

HLV Arne Slot khởi đầu thăng hoa tại Liverpool nhưng...

Khi tiếp quản Liverpool từ HLV Jurgen Klopp vào mùa hè năm 2024, HLV Arne Slot được xem là lựa chọn đầy rủi ro. Tuy nhiên, ông nhanh chóng khiến mọi hoài nghi biến mất khi giúp “Lữ đoàn đỏ” vô địch Ngoại hạng Anh ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt.

Thế nhưng, mùa giải thứ hai lại trở thành cơn ác mộng. Liverpool chịu cú sốc lớn khi tiền đạo Diogo Jota qua đời trong một vụ tai nạn giao thông hồi mùa hè năm ngoái. Bên cạnh đó, hàng loạt trụ cột như Ibrahima Konaté, Cody Gakpo hay Alexis Mac Allister đều sa sút phong độ.

Dù đã chi tới 440 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng, Liverpool vẫn không thể tạo ra sự cải thiện đáng kể. Các tân binh hòa nhập chậm, trong khi chấn thương liên tục tàn phá đội hình.

Điều khiến ban lãnh đạo thất vọng nhất không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cách Liverpool thi đấu. Đội bóng từng nổi tiếng với lối chơi giàu năng lượng dưới thời HLV Klopp dần đánh mất bản sắc, thường xuyên trình diễn thứ bóng đá thiếu tốc độ, thiếu sức sống và không còn tạo được sự hưng phấn cho người hâm mộ.

Áp lực gia tăng đến mức HLV Arne Slot bị la ó ngay tại Anfield trong trận sân nhà áp chót gặp Chelsea. Đây là hình ảnh hiếm thấy với một HLV Liverpool kể từ những ngày cuối cùng của Roy Hodgson cách đây hơn 15 năm. Ngay cả những phát biểu công khai của ngôi sao số một đội bóng là Mohamed Salah trong giai đoạn cuối mùa cũng là dấu hiệu cho thấy niềm tin trong phòng thay đồ dành cho HLV Arne Slot đã bị lung lay.

HLV Arne Slot gây ra nhiều tranh cãi với cách dùng người ỏ Liverpool

Lộ ứng viên thay thế

Theo nhà báo David Ornstein của The Athletic, sau khi chia tay HLV Arne Slot, người đang dẫn đầu cuộc đua ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Anfield là HLV Andoni Iraola của Bournemouth. Nhà cầm quân 43 tuổi vừa khép lại hành trình thành công cùng Bournemouth khi giúp đội bóng lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự Europa League sau khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 Ngoại hạng Anh.

Một trong những lợi thế lớn của HLV Andoni Iraola là mối quan hệ thân thiết với Giám đốc thể thao Liverpool, Richard Hughes. Chính ông Hughes là người đưa chiến lược gia Tây Ban Nha tới Bournemouth vào năm 2023 và vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với ông.

Ngoài HLV Andoni Iraola, Liverpool cũng cân nhắc một số phương án khác như Sebastian Hoeneß hay Pierre Sage. Tuy nhiên, HLV Andoni Iraola được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất ở thời điểm hiện tại.

HLV Andoni Iraola đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế HLV tại Liverpool

Điều khiến HLV Andoni Iraola được đánh giá cao nằm ở triết lý bóng đá giàu năng lượng, tương đồng với bản sắc mà Liverpool từng xây dựng dưới thời HLV Klopp. Tại Bournemouth, ông gây ấn tượng bằng hệ thống pressing cường độ cao, lối chơi trực diện và khả năng tổ chức tập thể cực kỳ kỷ luật. Đội bóng của HLV Andoni Iraola luôn nằm trong nhóm hoạt động tích cực nhất giải đấu, sẵn sàng gây áp lực ngay từ phần sân đối phương và chuyển trạng thái tấn công với tốc độ rất cao.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

