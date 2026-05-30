Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Đấu khẩu cực gắt đại chiến chung kết Champions League: HLV Arteta quyết ‘sống chết’ đến cùng đối thủ Enrique

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
30/05/2026 08:04 GMT+7

Sau khi giải cơn khát vô địch Ngoại hạng Anh kéo dài 22 năm, Arsenal đứng trước cơ hội viết nên chương huy hoàng nhất lịch sử CLB. Nhưng trên hành trình chinh phục Champions League đầu tiên là PSG hùng mạnh cùng tham vọng bảo vệ ngôi vương châu Âu.

23 giờ ngày 30.5 (theo giờ Việt Nam), Arsenal sẽ bước vào trận đấu được xem là quan trọng nhất trong hơn 20 năm qua khi chạm trán PSG ở chung kết Champions League trên sân Puskas Arena (Budapest).

Hai thập niên sau thất bại trước Barcelona ở trận chung kết Champions League năm 2006, đội bóng thành London mới trở lại sân khấu lớn nhất cấp CLB châu Âu. Khác với lần gần nhất, Arsenal hành quân đến Budapest với vị thế nhà vô địch Premier League và tâm thế của đội bóng vừa phá bỏ cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 22 năm.

Trong khi đó, PSG bước vào trận đấu với tư cách đương kim vô địch Champions League. Sau lần đầu bước lên đỉnh châu Âu mùa trước, đội bóng thủ đô nước Pháp đang hướng tới mục tiêu khó hơn rất nhiều đó là bảo vệ thành công ngôi vương.

Trước chung kết Champions League HLV Arteta tuyên chiến, HLV Enrique khẳng định ‘có lợi thế’

HLV Mikel Arteta muốn hoàn tất mùa giải lịch sử

11 ngày trước trận chung kết, Arsenal đã chính thức đăng quang Ngoại hạng Anh, khép lại quãng thời gian dài chờ đợi của người hâm mộ.

Danh hiệu ấy không chỉ giúp Arsenal giải tỏa áp lực đè nặng suốt nhiều năm mà còn là lời khẳng định cho dự án mà HLV Mikel Arteta theo đuổi kể từ ngày trở lại sân Emirates.

Đấu khẩu cực gắt đại chiến chung kết Champions League: HLV Arteta quyết ‘sống chết’ đến cùng đối thủ Enrique- Ảnh 1.

HLV Mikel Arteta trên sân tập cùng Arsenal trước trận chung kết

ẢNH: REUTERS

Trong nhiều mùa giải liên tiếp, Arsenal thường bị hoài nghi ở những thời điểm quyết định. Những lần hụt hơi trong cuộc đua vô địch khiến đội bóng thành London liên tục bị đặt dấu hỏi về bản lĩnh và khả năng cạnh tranh danh hiệu lớn.

Tuy nhiên, chức vô địch Premier League đã thay đổi cách nhìn dành cho Arsenal. HLV Mikel Arteta giờ đây không còn được nhắc đến như một chiến lược gia triển vọng mà đã trở thành một HLV chiến thắng. Arsenal cũng không còn là tập thể sống bằng kỳ vọng, mà là đội bóng đã thực sự chạm tay vào danh hiệu lớn.

Dù vậy, HLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal chưa muốn dừng lại.

"Tham vọng của chúng tôi còn lớn hơn. Chúng tôi đã có 1 danh hiệu và giờ muốn có danh hiệu thứ 2. Chúng tôi có cơ hội viết nên một chương mới trong lịch sử CLB. Muốn làm được điều đó, Arsenal phải thi đấu với sự rõ ràng trong tư duy, lòng can đảm và khát khao chiến thắng không ngừng nghỉ", ông nhấn mạnh.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện qua phát biểu của Bukayo Saka.

"Tất cả đều biết hành trình của tôi bắt đầu từ khi còn là cậu bé ở Hale End. Khi đó, việc cùng Arsenal cạnh tranh chức vô địch Champions League là điều rất xa vời. Nhưng giờ đây chúng tôi có cơ hội tạo nên lịch sử cho CLB mà mình yêu mến", Saka chia sẻ.

HLV Luis Enrique: PSG có động lực lớn hơn

Nếu Arsenal chiến đấu vì giấc mơ lần đầu vô địch Champions League, PSG lại bước vào trận đấu với tham vọng bảo vệ thành công ngôi vương.

Đội bóng của HLV Luis Enrique đã vượt qua hàng loạt đối thủ lớn như Chelsea, Liverpool và Bayern Munich để góp mặt ở trận chung kết thứ 2 liên tiếp.

Cùng với kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch, PSG còn sở hữu hàng công được đánh giá là đáng sợ bậc nhất châu Âu với Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia và Desire Doue.

Theo HLV Luis Enrique, động lực của PSG thậm chí còn lớn hơn đối thủ.

Đấu khẩu cực gắt đại chiến chung kết Champions League: HLV Arteta quyết ‘sống chết’ đến cùng đối thủ Enrique- Ảnh 2.

HLV Luis Enrique và nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương cho PSG

ẢNH: REUTERS

"Khát vọng giành danh hiệu đầu tiên là rất lớn. Nhưng việc cố gắng giành danh hiệu thứ 2 liên tiếp còn lớn hơn. Vì vậy, chúng tôi đang có lợi thế", HLV Luis Enrique khẳng định.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng nhắc nhở các học trò rằng cơ hội góp mặt ở một trận chung kết Champions League không xuất hiện nhiều lần trong sự nghiệp. PSG còn nhận thêm tin vui khi cả Ousmane Dembele và Achraf Hakimi đều sẵn sàng ra sân sau khi bình phục chấn thương.

Đấu khẩu cực gắt đại chiến chung kết Champions League: HLV Arteta quyết ‘sống chết’ đến cùng đối thủ Enrique- Ảnh 3.

Dembele (trái) là ngôi sao lớn nhất của trận chung kết

ẢNH: REUTERS

Dembele cho biết PSG chưa có ý định dừng lại sau chức vô địch mùa trước.

"Chúng tôi là một tập thể trẻ và đầy tham vọng. Chúng tôi không muốn ngủ quên trên chiến thắng. Nếu muốn trở thành những cầu thủ lớn, đây là những danh hiệu mà bạn phải giành được nhiều lần", tuyển thủ Pháp nhấn mạnh.

Cuộc đối đầu tại Budapest không chỉ là trận tranh cúp giữa 2 đội bóng mạnh nhất châu Âu mùa này. Một bên là Arsenal với khát vọng lần đầu bước lên đỉnh Champions League. Bên kia là PSG đang hướng tới việc khẳng định vị thế của nhà vua mới tại bóng đá châu Âu.

Và sau 90 phút, hoặc có thể nhiều hơn, chỉ một đội bóng được quyền biến giấc mơ của mình thành hiện thực.

Tin liên quan

Lịch thi đấu Champions League Arsenal - PSG hôm nay: Trận chung kết đầy nét tương phản

Lịch thi đấu Champions League Arsenal - PSG hôm nay: Trận chung kết đầy nét tương phản

Trận chung kết Champions League, với khả năng xuất hiện nhiều chi tiết lịch sử, sẽ diễn ra lúc 23 giờ ngày 30.5 tại Budapest (Hungary). Chỗ đáng tiếc: Xuất sắc nhất Champions League tính đến lúc này là một cầu thủ… không được dự vòng chung kết World Cup 2026.

Chung kết Champions League: Arsenal đại chiến PSG, Budapest ‘căng mình’ đón siêu bão bóng đá

Thế hệ mới, khát vọng mới: Việt Nam hướng tới FC Pro Masters 2026

Khám phá thêm chủ đề

Chung kết Champions League Arsenal đấu PSG HLV Arteta HLV Luis Enrique
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận