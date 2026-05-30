Đấu khẩu cực gắt đại chiến chung kết Champions League: HLV Arteta quyết ‘sống chết’ đến cùng đối thủ Enrique

23 giờ ngày 30.5 (theo giờ Việt Nam), Arsenal sẽ bước vào trận đấu được xem là quan trọng nhất trong hơn 20 năm qua khi chạm trán PSG ở chung kết Champions League trên sân Puskas Arena (Budapest).

Hai thập niên sau thất bại trước Barcelona ở trận chung kết Champions League năm 2006, đội bóng thành London mới trở lại sân khấu lớn nhất cấp CLB châu Âu. Khác với lần gần nhất, Arsenal hành quân đến Budapest với vị thế nhà vô địch Premier League và tâm thế của đội bóng vừa phá bỏ cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 22 năm.

Trong khi đó, PSG bước vào trận đấu với tư cách đương kim vô địch Champions League. Sau lần đầu bước lên đỉnh châu Âu mùa trước, đội bóng thủ đô nước Pháp đang hướng tới mục tiêu khó hơn rất nhiều đó là bảo vệ thành công ngôi vương.

11 ngày trước trận chung kết, Arsenal đã chính thức đăng quang Ngoại hạng Anh, khép lại quãng thời gian dài chờ đợi của người hâm mộ.

Danh hiệu ấy không chỉ giúp Arsenal giải tỏa áp lực đè nặng suốt nhiều năm mà còn là lời khẳng định cho dự án mà HLV Mikel Arteta theo đuổi kể từ ngày trở lại sân Emirates.

HLV Mikel Arteta trên sân tập cùng Arsenal trước trận chung kết

Trong nhiều mùa giải liên tiếp, Arsenal thường bị hoài nghi ở những thời điểm quyết định. Những lần hụt hơi trong cuộc đua vô địch khiến đội bóng thành London liên tục bị đặt dấu hỏi về bản lĩnh và khả năng cạnh tranh danh hiệu lớn.

Tuy nhiên, chức vô địch Premier League đã thay đổi cách nhìn dành cho Arsenal. HLV Mikel Arteta giờ đây không còn được nhắc đến như một chiến lược gia triển vọng mà đã trở thành một HLV chiến thắng. Arsenal cũng không còn là tập thể sống bằng kỳ vọng, mà là đội bóng đã thực sự chạm tay vào danh hiệu lớn.

Dù vậy, HLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal chưa muốn dừng lại.

"Tham vọng của chúng tôi còn lớn hơn. Chúng tôi đã có 1 danh hiệu và giờ muốn có danh hiệu thứ 2. Chúng tôi có cơ hội viết nên một chương mới trong lịch sử CLB. Muốn làm được điều đó, Arsenal phải thi đấu với sự rõ ràng trong tư duy, lòng can đảm và khát khao chiến thắng không ngừng nghỉ", ông nhấn mạnh.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện qua phát biểu của Bukayo Saka.

"Tất cả đều biết hành trình của tôi bắt đầu từ khi còn là cậu bé ở Hale End. Khi đó, việc cùng Arsenal cạnh tranh chức vô địch Champions League là điều rất xa vời. Nhưng giờ đây chúng tôi có cơ hội tạo nên lịch sử cho CLB mà mình yêu mến", Saka chia sẻ.

HLV Luis Enrique: PSG có động lực lớn hơn

Nếu Arsenal chiến đấu vì giấc mơ lần đầu vô địch Champions League, PSG lại bước vào trận đấu với tham vọng bảo vệ thành công ngôi vương.

Đội bóng của HLV Luis Enrique đã vượt qua hàng loạt đối thủ lớn như Chelsea, Liverpool và Bayern Munich để góp mặt ở trận chung kết thứ 2 liên tiếp.

Cùng với kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch, PSG còn sở hữu hàng công được đánh giá là đáng sợ bậc nhất châu Âu với Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia và Desire Doue.

Theo HLV Luis Enrique, động lực của PSG thậm chí còn lớn hơn đối thủ.

HLV Luis Enrique và nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương cho PSG

"Khát vọng giành danh hiệu đầu tiên là rất lớn. Nhưng việc cố gắng giành danh hiệu thứ 2 liên tiếp còn lớn hơn. Vì vậy, chúng tôi đang có lợi thế", HLV Luis Enrique khẳng định.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng nhắc nhở các học trò rằng cơ hội góp mặt ở một trận chung kết Champions League không xuất hiện nhiều lần trong sự nghiệp. PSG còn nhận thêm tin vui khi cả Ousmane Dembele và Achraf Hakimi đều sẵn sàng ra sân sau khi bình phục chấn thương.

Dembele (trái) là ngôi sao lớn nhất của trận chung kết

Dembele cho biết PSG chưa có ý định dừng lại sau chức vô địch mùa trước.

"Chúng tôi là một tập thể trẻ và đầy tham vọng. Chúng tôi không muốn ngủ quên trên chiến thắng. Nếu muốn trở thành những cầu thủ lớn, đây là những danh hiệu mà bạn phải giành được nhiều lần", tuyển thủ Pháp nhấn mạnh.

Cuộc đối đầu tại Budapest không chỉ là trận tranh cúp giữa 2 đội bóng mạnh nhất châu Âu mùa này. Một bên là Arsenal với khát vọng lần đầu bước lên đỉnh Champions League. Bên kia là PSG đang hướng tới việc khẳng định vị thế của nhà vua mới tại bóng đá châu Âu.

Và sau 90 phút, hoặc có thể nhiều hơn, chỉ một đội bóng được quyền biến giấc mơ của mình thành hiện thực.