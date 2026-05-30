Lịch thi đấu Champions League Arsenal - PSG hôm nay: Trận chung kết đầy nét tương phản

M A THUẬT K HVICHA K VARATSKHELIA

Đội tuyển Georgia không có mặt tại vòng chung kết World Cup 2026. Điều đó có nghĩa: Sắp tới sẽ là một mùa hè không có Khvicha Kvaratskhelia! Nhiều người khẳng định, khi Champions League mùa này tiến đến trận đấu cuối cùng: Kvaratskhelia chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Anh là nguyên nhân lớn dẫn đến trận bán kết hay nhất trong lịch sử cúp C1/Champions League (PSG thắng Bayern Munich 5-4 ở lượt đi), cũng là người tạo ra bàn thắng ngay phút thứ 2 ở trận lượt về, khiến Bayern không sao lật ngược được tình thế. Trong bối cảnh "Quả bóng vàng" Ousmane Dembele có vẻ đã mờ nhạt đi trong mùa bóng này, thì đương kim vô địch PSG vẫn nghiền nát mọi đối thủ để tiến đến trận chung kết lần nữa, chủ yếu nhờ sự tỏa sáng của Kvaratskhelia - ngôi sao sáng nhất nơi hàng công.

Cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Martin Odegaard của Arsenal (trái) và Khvicha Kvaratskhelia của PSG ẢNH: AFP

Harry Kane hoặc Kylian Mbappe đều không hơn được Kvaratskhelia về số lần trực tiếp tham gia vào khâu ghi bàn ở Champions League mùa này. Anh là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi hoặc kiến tạo bàn thắng trong 7 trận đấu liên tiếp ở giai đoạn knock-out. Nhờ sự tỏa sáng của Kvaratskhelia, PSG đè bẹp Chelsea với tổng tỷ số 8-2 ở vòng 16 đội; thắng Liverpool 2-0 trong cả 2 trận tứ kết; và hạ Bayern trong cơn mưa bàn thắng tuyệt vời, như đã nêu, ở vòng bán kết.

Người ta gọi anh là "Kvaradona", và biệt danh ấy không hề quá đáng. Kỹ năng tuyệt luân trong các pha đi bóng qua người của Kvaratskhelia quả đáng sánh với huyền thoại Diego Maradona (bóng đá Georgia xưa nay luôn nổi tiếng về kỹ thuật). Cách cầm bóng, điều phối nhịp độ, kiến tạo, xuyên phá của Kvaratskhelia không chỉ hiệu quả mà còn đẹp mắt và rất sáng tạo. Muốn nói anh có ma thuật trong lối chơi cũng được. Hễ có Kvaratskhelia thì giới hâm mộ PSG luôn có cảm giác rõ ràng: Bàn thắng từ tình huống mở sẽ đến với đội của họ.

Đã vậy, Kvaratskhelia còn rất đáng quý ở đặc điểm khiêm nhường. Anh luôn sẵn sàng tham gia phòng ngự và luôn phối hợp nhuần nhuyễn với các cầu thủ xung quanh, chứ không bao giờ bận tâm về sự tỏa sáng của cá nhân mình. Khả năng rất cao: Kvaratskhelia sẽ là ngôi sao quyết định kết quả của trận chung kết Champions League sắp tới.

A RSENAL CŨNG CÓ SỞ TRƯỜNG RIÊNG

Với những Ousmane Dembele, Fabian Ruiz, Desire Doue, Vitinha, Nuno Mendes… xung quanh Kvaratskhelia, phải khẳng định ngay rằng PSG là đội "chiếu trên". Nhưng tất nhiên, Arsenal vẫn có thể làm nên chuyện. Đây chính là trận đấu lớn nhất trong lịch sử tồn tại của "Pháo thủ".

Đây là lúc mà tinh thần Arsenal, thậm chí cả bóng đá Anh tầm CLB nói chung, đang lên cao nhất. Arsenal đứng trước cơ hội lên ngôi vô địch Champions League lần đầu tiên. Họ vừa rũ bỏ được mọi áp lực khi đoạt lại chức vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi. Cái nhìn rộng hơn: Đây là lần đầu tiên bóng đá Anh có đủ đại diện ở cả 3 trận chung kết các cúp châu Âu. Aston Villa và Crystal Palace đã thắng thuyết phục tại Europa League và UEFA Conference League. Bây giờ, đến lượt Arsenal hoàn tất chiến thắng tuyệt đối cho quê hương bóng đá. Nếu thắng, Arsenal sẽ là đội bóng thứ 25 từng lên ngôi vô địch ở đấu trường C1/Champions League. Và nước Anh sẽ có đến 7 đại diện trong hàng ngũ ấy - bỏ xa mọi cường quốc khác (các nước đứng ngay sau Anh chỉ mới có 3 nhà vô địch C1/Champions League).

Nếu như PSG có "Kvaradona" siêu hạng - chuyên mở ra cơ hội ghi bàn từ tình huống mở, thì Arsenal lại nổi tiếng ở thái cực ngược lại - chuyên ghi bàn từ tình huống cố định. Bóng đá có những cách chơi khác nhau, chứ không có cách chơi nào là tối thượng, đảm bảo dẫn đến chiến thắng. PSG thắng như chẻ tre, với những tỷ số đọng mãi trong lịch sử. Arsenal thì chỉ cần cố gắng đến sức cùng lực kiệt để rời sân với tỷ số 1-0.

Khắp 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa này, không có đội nào thắng 1-0 nhiều hơn Arsenal (11 trận). Các trận đấu giúp Arsenal chính thức lên ngôi vô địch Anh và vào chung kết Champions League mùa này đều có tỷ số 1-0. Ứng với mỗi lời khen ngợi hoa mỹ dành cho hàng công PSG, giới chuyên môn lập tức có ngay một câu ngắn gọn về sự chắc chắn, xuất sắc của hàng phòng ngự Arsenal. Trận chung kết đầy nét tương phản giữa PSG và Arsenal ở Champions League mùa này do vậy càng hấp dẫn, đáng xem.