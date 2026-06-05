Đội tuyển Indonesia thắng sốc dù kém đối thủ Oman 43 bậc, Thái Lan gây thất vọng

Đội tuyển Indonesia thắng đậm Oman

Trên sân Gelora Bung Karno, đội tuyển Indonesia bước vào cuộc so tài với Oman trong tâm thế của đội cửa dưới. Trước trận đấu, Oman đứng hạng 79 thế giới, trong khi Indonesia chỉ xếp hạng 122. Tuy nhiên, khoảng cách lớn về thứ hạng không được thể hiện trên sân.

Đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra sức ép đáng kể về phía khung thành Oman. Sau những cơ hội đầu tiên, đội tuyển Indonesia có bàn mở tỷ số ở phút 13. Từ quả đá phạt bên cánh trái của Nathan Tjoe-A-On, trung vệ Justin Hubner bật cao đánh đầu tung lưới đối phương.

Bàn thắng giúp Indonesia thi đấu càng hưng phấn hơn. Đến phút 27, Ole Romeny nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm cận thành chính xác sau một tình huống phối hợp nhanh.

Không chỉ hiệu quả trong tấn công, đội tuyển Indonesia còn thể hiện sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Phút 37, Oman được hưởng quả phạt đền sau pha phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Emil Audero đã xuất sắc cản phá cú sút của Sultan Alrushadi, giữ nguyên lợi thế hai bàn cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, đội tuyển Indonesia tiếp tục duy trì thế trận tốt. Phút 55, Ragnar Oratmangoen tận dụng pha bóng bật ra trong vòng cấm để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) gây ấn tượng khi đánh bại đối thủ mạnh Oman ẢNH: REUTERS

Khoảng thời gian còn lại, đội tuyển Oman nỗ lực tìm bàn danh dự nhưng bất thành. Emil Audero tiếp tục chơi nổi bật với nhiều pha cứu thua quan trọng, giúp đội tuyển Indonesia giữ sạch lưới đến hết trận.

Chiến thắng 3-0 trước đối thủ đứng trên tới 43 bậc FIFA được xem là một trong những kết quả ấn tượng nhất của Indonesia trong thời gian gần đây. Theo tính toán từ Football Ranking, đội bóng xứ vạn đảo dự kiến sẽ được cộng thêm 6,56 điểm, qua đó tăng 4 bậc trên bảng xếp hạng thế giới.

Đến ngày 9.6, đội tuyển Indonesia dự kiến sẽ có thêm trận giao hữu, gặp đối thủ Mozambique. Theo truyền thông Indonesia, đây tiếp tục là trận đấu quan trọng, giúp HLV John Herdman tìm ra lối chơi phù hợp để “Garuda” hướng đến AFF Cup 2026. Tại giải đấu này, Indonesia nằm ở bảng A, cùng đội tuyển Việt Nam, Campuchia, Singapore và đội thắng trong cặp play-off giữa Đông Timor và Brunei.

Đội tuyển Thái Lan đánh mất lợi thế khó tin trước Kuwait

Trái ngược với niềm vui của Indonesia, đội tuyển Thái Lan lại trải qua trận đấu đáng quên trên sân nhà Pathum Thani.

Được đánh giá vượt trội khi đứng hạng 94 thế giới, cao hơn Kuwait (hạng 134) tới 40 bậc, "Voi chiến" nhanh chóng thể hiện ưu thế trong hiệp đấu đầu tiên. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 42. Từ đường chuyền thuận lợi của Sarach Yooyen, Seksan Ratree tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Khalid El Rashidi.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 45+4, Kritsada Kaman thực hiện cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) để đối thủ yếu Kuwait cầm chân dù dẫn trước 2 bàn ẢNH: FACEBOOK LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ THÁI LAN

Với lợi thế dẫn trước hai bàn cùng thế trận lấn lướt, nhiều người tin rằng Thái Lan sẽ có chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi rất nhanh trong hiệp hai.

Ngay phút 48, đội tuyển Kuwait có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau pha đánh đầu của Youssef Al-Shammari. Bàn thua khiến đội chủ nhà Thái Lan đánh mất sự chủ động và bắt đầu gặp khó khăn trước những đợt phản công của đối thủ. Đến phút 69, Eid Al Rashid tận dụng cơ hội trong vòng cấm để ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội tuyển Kuwait.

Những phút còn lại, HLV Anthony Hudson liên tục điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Jude Bell có cơ hội rất ngon ăn ở cuối trận nhưng không thể đánh bại thủ môn Kuwait trong tình huống đối mặt, khiến đội tuyển Thái Lan chấp nhận kết quả hòa 2-2 đầy tiếc nuối.

Sau trận hòa Kuwait, đội tuyển Thái Lan sẽ có thêm trận giao hữu diễn ra vào ngày 9.6, gặp đội tuyển Trung Quốc.