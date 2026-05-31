Diễn viên 'Mưa đỏ' thẫn thờ vì Arsenal bại trận!

Nhiều cung bậc cảm xúc

Giữa lòng TP.HCM đêm 30.5, hàng trăm CĐV với tình yêu cháy bỏng dành cho Arsenal đã cùng nhau lấp đầy không gian của buổi xem bóng đá tại P.Bến Nghé. Ngồi trước màn hình LED, trái tim của họ như chung một nhịp đập, cùng hướng về một chương mới trong lịch sử đội bóng thành London.

Đã 20 mùa giải đằng đẵng kể từ đêm Stade de France năm 2006, đội chủ sân Emirates mới lại góp mặt trong một trận chung kết UEFA Champions League, đứng trước cơ hội lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp bạc tai voi danh giá.

Diễn viên Phương Nam cùng đông đảo người hâm mộ Arsenal tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt ẢNH: VŨ ĐỘNG

Hơn 120 phút nghẹt thở tại điểm hẹn, người hâm mộ Arsenal đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc. Họ vỡ òa khi Kai Havertz mở tỷ số sớm, ôm đầu tiếc nuối với cơ hội bị bỏ lỡ, lo lắng tột cùng khi PSG gỡ hòa (nhờ công Ousmane Dembele trên chấm phạt đền), rồi thở phào nhẹ nhõm sau những cú sút đi chệch khung của cầu thủ đối phương... Và sau cùng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, những cảm xúc đó đọng lại thành nỗi tiếc nuối, cùng ánh mắt rưng rưng. Đại diện nước Anh một lần nữa lỡ hẹn với chức vô địch châu Âu, khi để thua PSG 3-4 trên chấm luân lưu cân não (hòa 1-1 sau 120 phút).

Trong dòng người lặng đi, diễn viên Nguyễn Phương Nam - gương mặt để lại ấn tượng đậm nét với khán giả trong phim điện ảnh "Mưa đỏ", cũng đứng thẫn thờ. Là "fan cứng" đã ủng hộ Arsenal trong 2 thập kỷ qua, nam diễn viên cũng trải qua những giây phút thăng trầm về cảm xúc như hàng trăm CĐV khác. "Thực sự cảm thấy buồn và hụt hẫng, bởi vì đã rất lâu rồi Arsenal mới vào chung kết, từ 2006 đến nay. Từng năm tháng trong cuộc đời mình là đủ để chứng kiến rất nhiều chuyện, huống gì là cả một tập thể đã trải qua bao nhiêu thế hệ cầu thủ. Thực sự rất tiếc cho Arsenal. Với tôi và có lẽ là người nhiều khác, đêm nay sẽ mất ngủ", Phương Nam bày tỏ sau trận chung kết UEFA Champions League 2025-2026.

Lo lắng cho đội bóng mình yêu ẢNH: VŨ ĐỘNG

Arsenal sẽ mạnh mẽ hơn

Thất bại trên chấm luân lưu luôn là một cái kết nghiệt ngã, nhưng đành phải chấp nhận. Niềm vui không trọn vẹn với Arsenal và fan của đội bóng Bắc London. Dù vậy, chặng đường phía trước của "pháo thủ" vẫn còn rất dài và đầy hứa hẹn.

Những người yêu mến Arsenal hiểu rằng tập thể này sẽ biết cách đứng dậy mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp ngã. Chức vô địch Ngoại hạng Anh đầy thuyết phục sau 22 năm chờ đợi cùng danh hiệu á quân Champions League mùa này có thể là điểm khởi đầu cho một chu kỳ thành công mới của đội chủ sân Emirates dưới thời HLV Mikel Arteta.

Người hâm mộ Arsenal có một đêm đáng nhớ cùng nhau ẢNH: VŨ ĐỘNG

Diễn viên Phương Nam bộc bạch: "Arsenal có thể trải qua nhiều thăng trầm, nhưng tình yêu của tôi với đội bóng là không thay đổi và ngày càng đong đầy. Tôi rất tin tưởng thế hệ này những lứa kế cận sẽ tiếp tục giúp Arsenal hùng mạnh. Hy vọng mùa sau, chúng tôi sẽ được ăn mừng với chiếc cúp tai voi".