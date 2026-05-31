FanStation bùng nổ tinh thần 'từ fan thành bạn' đêm PSG bảo vệ ngôi vương trước Arsenal

Fan bóng đá Việt Nam trải nghiệm đêm chung kết UEFA Champions League đặc biệt ảnh: NVCC

Tinh thần từ fan thành bạn

Đêm 30 rạng sáng 31.5, bóng đá châu Âu đã chứng kiến trận so tài đỉnh cao giữa nhà đương kim vô địch PSG và kẻ thách thức đầy bản lĩnh Arsenal, trong trận đấu cả 2 đều muốn ghi danh lịch sử với những mục tiêu riêng của mình.

Đánh dấu 1 thập kỷ trận chung kết UEFA Champions League trở lại khung 23 giờ Việt Nam, chuỗi sự kiện Heineken FanStation phiên bản đặc biệt diễn ra đồng thời tại Galaxy CineX Hanoi Centre (Hà Nội) và Galaxy Thiso Mall Sala (TP.HCM), mở rộng đến những điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng yêu bóng đá trên toàn quốc.

Arsenal thua PSG chung kết Champions League, HLV Arteta ‘đau đớn, chỉ có vậy thôi’

Từ các quán quen, sự kiện đồng hành cùng cộng đồng fan Arsenal quy mô hơn 1.000 người tại Nexus Square (TP.HCM), đến số đặc biệt của The Champion Show phối hợp cùng VTVcab, tất cả đã cùng nhau sống trong bầu không khí sôi động đáng nhớ, lan tỏa tinh thần kết nối đặc trưng "Từ Fan thành Bạn'.

Những hoạt động tại Galaxy CineX Hanoi Centre (Hà Nội) và Galaxy Thiso Mall Sala (TP.HCM) không chỉ tái hiện sức nóng của "khán đài châu Âu", mà còn biến đêm chung kết thành trải nghiệm cảm xúc, nơi các fan bóng đá Việt Nam có thể tụ họp, cùng tìm thấy sự đồng điệu đam mê, tận hưởng trọn vẹn những giây phút bùng nổ của đêm chung kết.

Diễn ra từ 22 giờ ngày 30.5 đến 2 giờ 30 ngày 31.5, các FanStation phiên bản đặc biệt đã biến không gian hai cụm rạp Galaxy CineX hiện đại tại TP.HCM và Hà Nội thành những "thánh đường bóng đá" thực thụ ảnh: NVCC

Với màn hình siêu rộng, hình ảnh sắc nét và hệ thống âm thanh sống động, từng pha bóng đối đầu giữa Arsenal và PSG được khuếch đại mạnh mẽ, mang đến cảm giác chân thực, mãn nhãn như theo dõi trực tiếp từ khán đài tại châu Âu. Hơn thế, đây là hành trình trải nghiệm nhiều điểm chạm, lan tỏa tinh thần "Từ fan thành bạn" xuyên suốt sự kiện.

Rạng sáng 31.5, sau 120 phút thi đấu với tỷ số hòa 1-1 nghẹt thở, khiến cảm xúc khán phòng liên tục đổi chiều, trận chung kết giữa PSG và Arsenal bước vào loạt sút luân lưu với sự căng thẳng được đẩy lên cao trào.

Khi loạt sút luân lưu khép lại tại Budapest với tỷ số 4-3 các cầu thủ PSG bùng nổ trong niềm vui vỡ òa khi đánh bại Arsenal để trở thành đội thứ 2 sau Real Madrid bảo vệ thành công chức vô địch UEFA Champions League, hoàn tất cú đúp châu Âu trong 2 mùa giải liên tiếp.

Những trải nghiệm đặc biệt tại FanStation và The Champion Show phối hợp cùng VTVcab Ảnh: NVCC

Fan PSG vỡ òa trong chiến thắng, fan Arsenal trầm lắng lại trong tiếc nuối khi chứng kiến những người hùng của mình đã chiến đấu quả cảm đến tận trận cuối cùng, nhưng cả hai cùng gặp nhau ở tình yêu bóng đá và tinh thần kết nối sau trận đấu.

Trong nhiều năm qua, Heineken không ngừng mang tinh thần UEFA Champions League đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam thông qua các hoạt động trải nghiệm đẳng cấp và giàu tính kết nối.



Những FanStation trong đêm chung kết vừa qua là sự khẳng định của thương hiệu tiếp tục vai trò đồng hành cùng những khoảnh khắc bóng đá đỉnh cao, đồng thời mở ra một nền tảng trải nghiệm mới, nơi mỗi trận đấu không chỉ là 90 phút trên sân cỏ, mà còn là cơ hội để con người gặp gỡ, kết nối và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.