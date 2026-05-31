Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

FanStation bùng nổ tinh thần 'từ fan thành bạn' đêm PSG bảo vệ ngôi vương trước Arsenal

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
31/05/2026 19:50 GMT+7

Khi chung kết UEFA Champions League trở lại khung 23 giờ Việt Nam sau 1 thập kỷ, 2 FanSation tại cụm rạp Galaxy CineX tại TP.HCM và Hà Nội đã trở thành những thánh đường bóng đá với tinh thần 'Từ fan thành bạn'.

FanStation bùng nổ tinh thần 'từ fan thành bạn' đêm PSG bảo vệ ngôi vương trước Arsenal- Ảnh 1.

Fan bóng đá Việt Nam trải nghiệm đêm chung kết UEFA Champions League đặc biệt

ảnh: NVCC

Tinh thần từ fan thành bạn

Đêm 30 rạng sáng 31.5, bóng đá châu Âu đã chứng kiến trận so tài đỉnh cao giữa nhà đương kim vô địch PSG và kẻ thách thức đầy bản lĩnh Arsenal, trong trận đấu cả 2 đều muốn ghi danh lịch sử với những mục tiêu riêng của mình.

Đánh dấu 1 thập kỷ trận chung kết UEFA Champions League trở lại khung 23 giờ Việt Nam, chuỗi sự kiện Heineken FanStation phiên bản đặc biệt diễn ra đồng thời tại Galaxy CineX Hanoi Centre (Hà Nội) và Galaxy Thiso Mall Sala (TP.HCM), mở rộng đến những điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng yêu bóng đá trên toàn quốc.

Arsenal thua PSG chung kết Champions League, HLV Arteta ‘đau đớn, chỉ có vậy thôi’

Từ các quán quen, sự kiện đồng hành cùng cộng đồng fan Arsenal quy mô hơn 1.000 người tại Nexus Square (TP.HCM), đến số đặc biệt của The Champion Show phối hợp cùng VTVcab, tất cả đã cùng nhau sống trong bầu không khí sôi động đáng nhớ, lan tỏa tinh thần kết nối đặc trưng "Từ Fan thành Bạn'.

Những hoạt động tại Galaxy CineX Hanoi Centre (Hà Nội) và Galaxy Thiso Mall Sala (TP.HCM) không chỉ tái hiện sức nóng của "khán đài châu Âu", mà còn biến đêm chung kết thành trải nghiệm cảm xúc, nơi các fan bóng đá Việt Nam có thể tụ họp, cùng tìm thấy sự đồng điệu đam mê, tận hưởng trọn vẹn những giây phút bùng nổ của đêm chung kết.

FanStation bùng nổ tinh thần 'từ fan thành bạn' đêm PSG bảo vệ ngôi vương trước Arsenal- Ảnh 2.

Diễn ra từ 22 giờ ngày 30.5 đến 2 giờ 30 ngày 31.5, các FanStation phiên bản đặc biệt đã biến không gian hai cụm rạp Galaxy CineX hiện đại tại TP.HCM và Hà Nội thành những "thánh đường bóng đá" thực thụ

ảnh: NVCC

FanStation bùng nổ tinh thần 'từ fan thành bạn' đêm PSG bảo vệ ngôi vương trước Arsenal- Ảnh 3.

Với màn hình siêu rộng, hình ảnh sắc nét và hệ thống âm thanh sống động, từng pha bóng đối đầu giữa Arsenal và PSG được khuếch đại mạnh mẽ, mang đến cảm giác chân thực, mãn nhãn như theo dõi trực tiếp từ khán đài tại châu Âu. Hơn thế, đây là hành trình trải nghiệm nhiều điểm chạm, lan tỏa tinh thần "Từ fan thành bạn" xuyên suốt sự kiện.

Rạng sáng 31.5, sau 120 phút thi đấu với tỷ số hòa 1-1 nghẹt thở, khiến cảm xúc khán phòng liên tục đổi chiều, trận chung kết giữa PSG và Arsenal bước vào loạt sút luân lưu với sự căng thẳng được đẩy lên cao trào.

Khi loạt sút luân lưu khép lại tại Budapest với tỷ số 4-3 các cầu thủ PSG bùng nổ trong niềm vui vỡ òa khi đánh bại Arsenal để trở thành đội thứ 2 sau Real Madrid bảo vệ thành công chức vô địch UEFA Champions League, hoàn tất cú đúp châu Âu trong 2 mùa giải liên tiếp.

FanStation bùng nổ tinh thần 'từ fan thành bạn' đêm PSG bảo vệ ngôi vương trước Arsenal- Ảnh 4.

Những trải nghiệm đặc biệt tại FanStation và The Champion Show phối hợp cùng VTVcab

Ảnh: NVCC

FanStation bùng nổ tinh thần 'từ fan thành bạn' đêm PSG bảo vệ ngôi vương trước Arsenal- Ảnh 5.

Fan PSG vỡ òa trong chiến thắng, fan Arsenal trầm lắng lại trong tiếc nuối khi chứng kiến những người hùng của mình đã chiến đấu quả cảm đến tận trận cuối cùng, nhưng cả hai cùng gặp nhau ở tình yêu bóng đá và tinh thần kết nối sau trận đấu.

Trong nhiều năm qua, Heineken không ngừng mang tinh thần UEFA Champions League đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam thông qua các hoạt động trải nghiệm đẳng cấp và giàu tính kết nối. 

Những FanStation trong đêm chung kết vừa qua là sự khẳng định của thương hiệu tiếp tục vai trò đồng hành cùng những khoảnh khắc bóng đá đỉnh cao, đồng thời mở ra một nền tảng trải nghiệm mới, nơi mỗi trận đấu không chỉ là 90 phút trên sân cỏ, mà còn là cơ hội để con người gặp gỡ, kết nối và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Tin liên quan

HLV Arteta nổi giận lôi đình ‘Arsenal thua đau do trọng tài’, HLV Enrique ngưỡng mộ đối thủ nhưng quả quyết…

HLV Arteta nổi giận lôi đình ‘Arsenal thua đau do trọng tài’, HLV Enrique ngưỡng mộ đối thủ nhưng quả quyết…

PSG tiếp tục viết nên chương mới trong lịch sử bóng đá châu Âu khi đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu để bảo vệ thành công chức vô địch Champions League mùa giải 2025 - 2026. Sau trận chung kết, HLV Mikel Arteta và HLV Luis Enrique đã có những chia sẻ trái ngược về kết quả trận đấu.

Trọng tài trận chung kết Champions League gây tranh cãi dữ dội, báo châu Âu dậy sóng

Diễn viên 'Mưa đỏ' thẫn thờ vì Arsenal bại trận!

Khám phá thêm chủ đề

Champions League Arsenal PSG Heneiken FanStation VTVCAB
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận