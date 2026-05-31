HLV Arteta bức xúc ‘Arsenal thua đau do trọng tài’, HLV Enrique ngưỡng mộ đối thủ nhưng quả quyết…

HLV Arteta tiếc nuối vì quyết định gây tranh cãi của trọng tài

Arsenal đã ở rất gần chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử. Đại diện nước Anh vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 6 nhờ công của Kai Havertz và duy trì thế trận phòng ngự đầy kỷ luật trước sức ép liên tục từ PSG.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 62 khi trọng tài Daniel Siebert tham khảo VAR và cho PSG hưởng phạt đền sau tình huống Cristian Mosquera phạm lỗi trong vòng cấm. Ousmane Dembele không bỏ lỡ cơ hội để gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu vào hiệp phụ trước khi PSG giành chiến thắng 4-3 ở loạt luân lưu.

Sau trận, HLV Mikel Arteta không giấu được sự thất vọng khi nhắc đến một tình huống gây tranh cãi ở hiệp phụ mà Arsenal cho rằng họ xứng đáng được hưởng phạt đền.

HLV Mikel Arteta bày tỏ: "Thật khó chấp nhận khi bạn thi đấu ổn định xuyên suốt giải đấu nhưng lại thua đau đớn trong trận chung kết trên chấm luân lưu. Tôi đã xem lại tình huống đó và hoàn toàn có thể đó là một quả phạt đền. Trọng tài đã đưa ra quyết định của mình, trong khi trước đó ông ấy lại có một quyết định khác ở tình huống dẫn đến quả phạt đền của PSG".

HLV Mikel Arteta cho rằng nếu Arsenal được hưởng phạt đền ở hiệp phụ, mọi thứ đã có thể khác ẢNH: REUTERS

Dù tiếc nuối, HLV Mikel Arteta vẫn dành lời khen cho các học trò sau hành trình đáng nhớ tại Champions League. Ông đánh giá: "Bạn phải biết kiểm soát cảm xúc của mình. Thất bại luôn mang đến sự đau đớn và chúng tôi phải chấp nhận điều đó, bởi đó là một phần của thể thao. Dù vậy, tôi vẫn vô cùng tự hào về các cầu thủ. Những trải nghiệm mà đội bóng đã trải qua trong mùa giải này sẽ giúp chúng tôi trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn trong tương lai".

Nhà cầm quân 44 tuổi cũng thừa nhận PSG là đối thủ cực kỳ khó chịu và hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tôn trọng sau những gì đã thể hiện trong cả mùa giải. HLV Mikel Arteta nói thêm: "Tôi cũng muốn chúc mừng PSG, họ là một đội bóng có đủ nguồn lực để cạnh tranh và thành công ở mọi đấu trường".

HLV Luis Enrique muốn PSG tiếp tục thống trị châu Âu

Trái ngược với tâm trạng của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, HLV Luis Enrique xuất hiện với nụ cười rạng rỡ sau khi giúp PSG trở thành đội bóng đầu tiên kể từ Real Madrid bảo vệ thành công danh hiệu Champions League.

Đây cũng là chức vô địch Champions League thứ ba trong sự nghiệp cầm quân của HLV Luis Enrique, sau một lần cùng Barcelona và hai lần liên tiếp với PSG. Thành tích này giúp ông cân bằng kỷ lục của HLV Pep Guardiola, HLV Zinedine Zidane và huyền thoại Bob Paisley.

Phát biểu với TNT Sports, HLV Luis Enrique cho biết: "Bảo vệ thành công chức vô địch Champions League là điều tuyệt vời. Có lẽ hôm nay cả hai đội đều xứng đáng chiến thắng, nhưng xét trên toàn bộ mùa giải, tôi nghĩ PSG xứng đáng đăng quang".

HLV Luis Enrique giúp PSG giành 2 chức vô địch Champions League liên tiếp ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, HLV Luis Enrique không hề che giấu tham vọng tiếp tục thống trị sân chơi số một châu Âu. Ông khẳng định: “Chúng tôi sẽ cố gắng làm lại điều đó vào năm sau. Tại sao không? PSG đã làm nên lịch sử với hai chức vô địch liên tiếp và chúng tôi muốn tiếp tục viết tiếp lịch sử ấy".

Nhà cầm quân 56 tuổi cũng thừa nhận Arsenal đã khiến PSG trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn.

HLV Luis Enrique nhận xét: "Họ ghi bàn rất sớm và phòng ngự cực kỳ chặt chẽ. Khi đối đầu Arsenal, đôi khi bạn có cảm giác như bị bóp nghẹt hoàn toàn. Tôi rất tôn trọng HLV Arteta và đội bóng của ông ấy. Mỗi đội đều có cách chơi riêng và Arsenal đã khiến chúng tôi phải làm việc rất vất vả mới có thể giành chiến thắng".

PSG cân bằng kỷ lục ghi bàn của Barcelona

Không chỉ bảo vệ thành công ngôi vương, PSG còn khép lại chiến dịch Champions League 2025 - 2026 bằng một cột mốc lịch sử khác. Bàn thắng của Dembele trong trận chung kết giúp đội bóng nước Pháp cán mốc 45 bàn thắng, san bằng thành tích ghi bàn tốt nhất trong một mùa Champions League do Barcelona thiết lập từ mùa giải 1999 - 2000.

PSG là đội bóng thứ 2, sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League ẢNH: REUTERS

Chức vô địch thứ hai liên tiếp khẳng định vị thế mới của PSG tại châu Âu. Từ đội bóng từng nhiều lần gục ngã ở những thời khắc quyết định, đại diện nước Pháp giờ đã trở thành thế lực thực sự của Champions League dưới thời HLV Luis Enrique.

Chủ tịch PSG, ông Nasser Al-Khelaïfi chia sẻ đầy xúc động: "Danh hiệu Champions League thứ hai này thực sự rất đặc biệt. Chức vô địch đầu tiên đã là một cột mốc đáng nhớ, nhưng việc bảo vệ thành công ngôi vương còn mang ý nghĩa lớn hơn đối với chúng tôi. PSG đã nỗ lực không ngừng trong nhiều năm để chinh phục chiếc cúp này. Chúng tôi đã làm được và chắc chắn sẽ tiếp tục hướng đến những danh hiệu Champions League tiếp theo”.