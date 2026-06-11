Xác định kênh phát U.19 Việt Nam tại châu Á, không phải VTV: Phải quên ngay nỗi đau thất bại

U.19 Việt Nam tranh tài vòng loại U.20 châu Á

Tại giải đấu khu vực, U.19 Việt Nam đã có màn khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 3-0 trước U.19 Timor Leste trong ngày ra quân. Sau đó, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng thắng lợi 5-0 trước U.19 Myanmar. Nhưng đến lượt trận cuối cùng vòng bảng, đội đã nhận thất bại đáng tiếc 1-2 trước chủ nhà U.19 Indonesia bởi bàn thua trên chấm phạt đền ở những phút bù giờ, qua đó khép lại vòng bảng với vị trí nhì bảng A.

Dù không thể góp mặt tại vòng bán kết, giải U.19 Đông Nam Á 2026 vẫn được xem là bước chuẩn bị quan trọng đối với thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi trong hành trình hướng tới mục tiêu trọng tâm của năm là vòng loại U.20 châu Á 2027.

U.19 Việt Nam không thể góp mặt tại bán kết giải U.19 Đông Nam Á 2026 ẢNH: VFF

Sau khi trở về nước, các cầu thủ sẽ trở lại CLB chủ quản để tiếp tục thi đấu và rèn luyện. Theo kế hoạch, đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ hội quân trở lại sau khi giải U.21 quốc gia 2026 kết thúc, dự kiến vào ngày 29.7, với những điều chỉnh và bổ sung cần thiết về lực lượng. Tiếp đó, U.19 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 8.8 đến 17.8 nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U.20 châu Á 2027.

Thách thức từ bảng đấu giàu tính cạnh tranh

Theo thể thức mới được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) áp dụng, 32 đội thuộc giai đoạn vòng loại sẽ được chia đều vào 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm và xếp hạng. Kết thúc vòng loại, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết U.20 châu Á 2027 tại Trung Quốc.

Theo kết quả bốc thăm, đội U.19 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Iran, CHDCND Triều Tiên và Palestine. Đây được đánh giá là bảng đấu có chất lượng chuyên môn cao khi Iran thuộc nhóm hạt giống số 1 và là nền bóng đá giàu truyền thống của châu Á. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên và Palestine cũng là những đối thủ giàu tính cạnh tranh, hứa hẹn tạo nên cuộc đua quyết liệt cho các vị trí dẫn đầu.



Các trận đấu sẽ phát trên các nền tảng của TV360.