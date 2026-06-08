U.19 Thái Lan ngược dòng nghẹt thở thắng Malaysia: U.19 Việt Nam sáng cửa vào bán kết Đông Nam Á

Tối 8.6, U.19 Thái Lan chạm trán với U.19 Malaysia ở lượt trận cuối bảng B - giải U.19 Đông Nam Á 2026. Đây là trận đấu nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bởi kết quả của màn so tài này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé vào bán kết của đội bóng sao vàng.

Hiệp 1 hấp dẫn với 4 bàn thắng

Những gì mà giới mộ điệu Việt Nam và thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi kỳ vọng đã được đáp ứng. U.19 Thái Lan có màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng kịch tính với tỷ số sát nút 3-2 trước U.19 Malaysia.

U.19 Thái Lan (trái) có màn ngược dòng ngoạn mục trước U.19 Malaysia ẢNH: FAT

U.19 Malaysia bất ngờ có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 14, với cú đánh đầu của Imran. Sau đó, "voi chiến" liên tiếp ghi 2 bàn để vươn lên dẫn trước 2-1, lần lượt nhờ công Kongsri (phút 21) và Pirada (phút 43). Trận đấu một lần nữa trở về thế cân bằng, khi Muhammad Arsyad ghi bàn gỡ hòa cho U.19 Malaysia ở phút bù giờ cuối hiệp 1.

Cuối trận, U.19 Thái Lan được hưởng quả phạt đền. "Voi chiến" một lần nữa tái lập thế dẫn trước, khi Kongsri thực hiện thành công quả 11 m để ấn định chiến thắng. Đội bóng xứ sở chùa vàng vào bán kết với ngôi nhất bảng B, toàn thắng cả ba trận.

Tin vui cho U.19 Việt Nam

Kết quả này cũng mang đến tin vui cho U.19 Việt Nam. Thầy trò HLV Ikeuchi chính thức đứng trên U.19 Malaysia, trong bảng thành tích các đội nhì bảng xuất sắc nhất. Sau khi đã bỏ kết quả với đội chót bảng, U.19 Việt Nam có 3 điểm và hiệu số +4, trong khi U.19 Malaysia có 3 điểm và hiệu số +2.

Cánh cửa vào bán kết giải Đông Nam Á mở toang trở lại với U.19 Việt Nam. Dù vậy, đội bóng sao vàng vẫn phải chờ kết quả của trận U.19 Úc và U.19 Campuchia thuộc lượt trận cuối bảng C vào 20 giờ ngày 9.6. Khả năng U.19 Campuchia tìm được điểm số trước U.19 Úc là cực khó xảy ra.



