Thái độ của Thái Lan và Malaysia quyết định vé bán kết của U.19 Việt Nam

U.19 Việt Nam rơi vào thế khó

Trận thua sát nút trước chủ nhà U.19 Indonesia ở lượt trận cuối cùng khiến U.19 Việt Nam cán đích bảng A với vị trí thứ hai. Chiếu theo điều lệ giải, sau khi trừ đi kết quả với đội bét bảng để đảm bảo tính công bằng với bảng C vốn chỉ có 3 đội, thành tích của U.19 Việt Nam dùng để xét duyệt tấm "vé vớt" hiện là 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +4. Chỉ số này đặt thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vào trạng thái "nín thở" chờ đợi, bởi cục diện ở bảng B đang mở ra một kịch bản đầy bất lợi cho đội bóng sao vàng.

Tại bảng B, cả U.19 Thái Lan và U.19 Malaysia đều đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi bỏ túi 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận đầu tiên. Điều đáng nói là hai ông lớn này thi đấu sau (đá lượt cuối vào tối nay 8.6) và đã nắm rất rõ cục diện cũng như điểm số của đội nhì bảng A là U.19 Việt Nam. Trong bối cảnh đó, một kết quả hòa ở lượt trận cuối cùng sẽ là "bảo hiểm" hoàn hảo giúp cả Thái Lan và Malaysia dắt tay nhau vào bán kết mà không cần quan tâm đến bất kỳ biến số nào khác.

U.19 Thái Lan (phải) được đánh giá cao hơn U.19 Malaysia, khi hai đội chạm trán nhau ở lượt cuối bảng B lúc 20 giờ tối nay 8.6 ẢNH: FAT

Khi chia điểm, đội nhì bảng B vẫn sẽ có 4 điểm sau khi hủy kết quả với đội đứng cuối, chính thức vượt mặt chỉ số 3 điểm của Việt Nam. Xét về mặt chiến lược, hai đội này có rất ít lý do gì để bước vào trận đấu "một mất một còn". Mật độ thi đấu dày đặc tại giải trẻ đòi hỏi các HLV phải có bài toán xoay tua, phân phối sức lực hợp lý. Việc chủ động giữ chân, bảo toàn lực lượng, tránh chấn thương và thẻ phạt không cần thiết trước khi bước vào vòng knock-out để nghênh chiến những đối thủ mạnh như U.19 Indonesia hay U.19 Úc là những lý do vô cùng chính đáng để hai đội lựa chọn một thế trận cầm chừng, an toàn.

Kỳ vọng vào tinh thần cống hiến của bóng đá trẻ

Tuy nhiên, bóng đá không đơn thuần chỉ là những toan tính, đặc biệt là ở cấp độ các giải đấu trẻ như U.19 Đông Nam Á. Sân chơi này vốn mang tính chất cọ xát, là bệ phóng và là bước chạy đà quan trọng cho chiến dịch quan trọng tầm cỡ châu lục như U.20 châu Á. Ở lứa tuổi đang cần tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản thân, việc thực hiện những toan tính thực dụng như bắt tay nhau, cầu hòa là điều không nên và đi ngược lại tinh thần thể thao cao thượng. Các cầu thủ trẻ cần những trận đấu đỉnh cao để rèn luyện bản lĩnh trận mạc, và việc thi đấu thiếu tích cực có thể làm thui chột động lực phát triển cũng như khiến họ đánh mất nhịp độ chơi bóng cần thiết cho vòng bán kết.

Bảng xếp hạng bảng B sau 2 lượt trận ẢNH: CMH

Bên cạnh đó, lòng tự tôn và mối duyên nợ giữa hai nền bóng đá Thái Lan - Malaysia luôn là "ngọn lửa" khiến các cuộc đối đầu giữa họ trở nên vô cùng căng thẳng. Nếu một trong hai đội từ chối thỏa hiệp và bước vào trận với khát khao khẳng định vị thế cửa trên, thế trận chặt chẽ chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Một khi trận đấu được phân định thắng bại, đội thua cuộc tại bảng B khi trừ đi trận thắng đội bét bảng sẽ chỉ còn lại tối đa 3 điểm.

Do phải nhận một trận thua, hiệu số bàn thắng bại của đội bóng này chắc chắn sẽ bị kéo giảm và không thể duy trì ở mức tốt hơn con số +4 của U.19 Việt Nam. Khi đó, cánh cửa bán kết lại mở ra với thầy trò HLV Ikeuchi.

Trên lý thuyết, nếu trận đấu giữa U.19 Thái Lan và U.19 Malaysia có kết quả thắng thua thì U.19 Việt Nam vẫn phải chờ lượt cuối bảng C kết thúc (vào tối 9.6). Tuy nhiên, khả năng U.19 Campuchia giành điểm trước U.19 Úc là rất khó xảy ra.