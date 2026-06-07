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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng U.19 Việt Nam mới nhất: Thấp thỏm với ngôi nhì sau trận thua nghiệt ngã, Indonesia leo tốp 1

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
07/06/2026 22:06 GMT+7

Tối 7.6, U.19 Việt Nam nhận trận thua đáng tiếc với tỷ số 1-2 trước đội chủ nhà Indonesia ở lượt trận cuối cùng bảng A giải U.19 Đông Nam Á 2026.

Trên sân Bắc Sumatra, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đã gặp không ít khó khăn trước U.19 Indonesia. Với áp lực buộc phải thắng cùng lợi thế sân nhà, đội bóng xứ vạn đảo dâng lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Vì thế, khung thành của thủ môn Hoa Xuân Tín thường xuyên bị đặt vào tình trạng báo động. Phút 22, đội U.19 Việt Nam đã phải thủng lưới. Trung vệ Tấn Dũng xử lý thiếu dứt khoát ở khu vực trước vòng cấm. Salampessy đã chớp thời cơ rất nhanh để đoạt bóng và tung cú sút quyết đoán đánh bại thủ thành Hoa Xuân Tín. Đây là bàn thua đầu tiên của U.19 Việt Nam tại giải đấu này.

Bảng xếp hạng U.19 Việt Nam mới nhất: Thấp thỏm với ngôi nhì sau trận thua nghiệt ngã, Indonesia leo tốp 1- Ảnh 1.

U.19 Việt Nam không còn quyền tự quyết khi chỉ giành ngôi nhì bảng A

ẢNH: VFF

Sau bàn thua, đội U.19 Việt Nam nỗ lực gây sức ép ngược lại. Hàng loạt cơ hội được tạo ra, nhưng phải đến phút 73, các cầu thủ trẻ của chúng ta mới có bàn gỡ hòa. Từ pha đá phạt góc bên cánh trái, Hoàng Trọng Duy Khang treo bóng khó chịu để Nguyễn Quốc Khánh đánh đầu tung lưới U.19 Indonesia.

Khi tất cả nghĩ về 1 trận hòa, bước ngoặt đã xảy ra. Phút 90, từ một pha bóng tưởng chừng như không có gì nguy hiểm với U.19 Việt Nam, trọng tài bất ngờ thổi phạt đền cho U.19 Indonesia. Từ khoảng cách 11 m, thủ môn Hoa Xuân Tín bị đánh bại lần thứ 2 và đội U.19 Việt Nam thua 1-2 cực kỳ đáng tiếc.

Với kết quả này, thầy trò HLV Ikeuchi giành ngôi nhì bảng A với 6 điểm, kém chủ nhà Indonesia 3 điểm. Như vậy, đội U.19 Việt Nam phải chờ đến khi bảng B, C thi đấu xong mới biết được có được tiếp tục hành trình ở U.19 Đông Nam Á 2026 hay không. 

Theo điều lệ giải, 3 đội nhất bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết. Nếu vượt qua vòng bảng, U.19 Việt Nam sẽ chạm trán đội nhất bảng B.

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