Bảng xếp hạng V-League chung cuộc ‘li kì’: HAGL đứng tốp khó ai ngờ, Becamex TP.HCM thời oanh liệt nay còn đâu

Tâm điểm của vòng đấu cuối V-League 2025-2026 diễn ra chiều 7.6 là cuộc đua trụ hạng của tốp 3 đội đang đứng cuối bảng: CLB Đà Nẵng, PVF-CAND và Becamex TP.HCM.

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 Ảnh: VPF

CLB Đà Nẵng thắng đậm CLB Thanh Hóa

Trong số 3 đội kể trên, CLB Đà Nẵng và PVF-CAND đều giành được chiến thắng. Theo đó, đội bóng sông Hàn đánh bại CLB Thanh Hóa với tỷ số 4-0. Với 3 điểm trọn vẹn trên sân Chi Lăng, đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn đã chính thức trụ hạng thành công. CLB Đà Nẵng có 24 điểm sau 26 vòng đấu, cán đích mùa giải với vị trí 12 chung cuộc và thoát hiểm trong gang tấc.

CLB Đà Nẵng có chiến thắng ấn tượng ở vòng đấu cuối, qua đó về đích an toàn ở V-League mùa này ẢNH: ĐÔNG NGHI

PVF-CAND giành chiến thắng trước SLNA với tỷ số 3-1. Trận thắng này giúp đội chủ sân PVF có 24 điểm sau 26 vòng đấu và đứng ở vị trí thứ 13, qua đó níu kéo hy vọng trụ hạng. Ở trận play-off tranh suất dự V-League mùa tới, PVF-CAND chạm trán với CLB Bắc Ninh (đội á quân giải hạng nhất quốc gia).

Becamex TP.HCM thắng 3-1 trước CLB HAGL. Đội bóng đất Thủ đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng chừng đó là không đủ để giúp họ tiếp tục góp mặt ở V-League mùa giải tiếp theo. Đội chủ sân Bình Dương trực tiếp rớt hạng xuống giải hạng nhất quốc gia.

CLB Becamex TP.HCM dù thắng trận cuối, nhưng vẫn xuống hạng ẢNH: KHẢ HÒA

CLB Đà Nẵng, PVF-CAND và Becamex TP.HCM cùng có 24 điểm sau 26 vòng đấu. Theo điều lệ của giải V-League 2025-2026, trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, thành tích đối đầu trực tiếp (điểm, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng) giữa các đội đó sẽ là yếu tố đầu tiên được ban tổ chức xét đến để phân định thứ hạng chung cuộc.

Chiếu theo quy định này, CLB Đà Nẵng hoàn toàn vượt trội nhờ những kết quả vô cùng thuận lợi trong các cuộc chạm trán tay ba. Cụ thể, đội bóng sông Hàn đã giành được tới 10 điểm, sau khi cầm hòa PVF-CAND 2-2 trên sân khách và đánh bại đối thủ này 3-0 tại sân Chi Lăng, đồng thời hạ gục Becamex TP.HCM ở cả hai lượt trận với các tỷ số 2-1 trên sân Bình Dương và 2-0 trên sân Chi Lăng.

Trong khi đó, PVF-CAND tích lũy được 5 điểm và Becamex TP.HCM đứng cuối cùng với vỏn vẹn 1 điểm ở chỉ số này.

Tốp 3 đội trong nhóm giành huy chương V-League 2025-2026 là: CLB Công an Hà Nội (64 điểm, vô địch), CLB Thể Công Viettel (54 điểm) và CLB Ninh Bình (51 điểm).

Vị trí hạng 4 đến 11 lần lượt thuộc về: CLB Hà Nội (46 điểm), CLB Công an TP.HCM (36 điểm), CLB Nam Định (35 điểm), CLB Hải Phòng (32 điểm), CLB Hà Tĩnh (29 điểm), SLNA (27 điểm), HAGL (26 điểm), CLB Thanh Hóa (25 điểm).