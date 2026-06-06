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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Công Phượng gây sốt khi nói cực hay về chức vô địch của Trường Tươi Đồng Nai và…

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
06/06/2026 21:24 GMT+7

Ngay sau khi giải hạng nhất mùa 2025-2026 hạ màn, tiền đạo Nguyễn Công Phượng có chia sẻ để bày tỏ sự quyết tâm trong hành trình cùng Trường Tươi Đồng Nai chinh phục những thử thách mới.

Tối 6.6, trên trang cá nhân, Công Phượng bộc bạch: "Hành trình 2 năm tại hạng nhất đã xong! Mục tiêu đã đạt được. Hình ảnh trái ngược giữa hai mùa giải! Dù kết quả có đến muộn nhưng hành trình cố gắng luôn tồn tại và nó sẽ luôn tồn tại ở đó. Thật sự không một hành trình nào mà dễ dàng cả. Luôn có những gian nan nhưng với sự tận tâm, sự cống hiến và khát vọng may mắn kết quả đã tới! 

Phía trước là một hành trình dài, khát vọng chiến thắng lớn hơn. Cảm ơn CĐV Trường Tươi Đồng Nai luôn đồng hành và hãy tiếp tục đồng hành cùng đội bóng để xây dựng đội bóng của tỉnh nhà được lớn mạnh hơn! Mong rằng nụ cười sẽ lại xuất hiện tiếp tục trên con đường chinh phục thử thách!".

Kèm theo dòng trạng thái này là 2 hình ảnh buồn, vui cùng ông Phạm Hương Sơn, Chủ tịch CLB Trường Tươi Đồng Nai. Mùa trước, Công Phượng và toàn đội về nhì ở giải hạng nhất (xếp sau CLB Ninh Bình) rồi sau đó để thua CLB Đà Nẵng ở trận play-off tranh vé dự V-League. Mùa này, đội bóng vùng Đông Nam bộ vô địch giải hạng nhất, giành vé trực tiếp dự V-League mùa 2026-2027.

Công Phượng gây sốt khi nói cực hay về chức vô địch của Trường Tươi Đồng Nai và…- Ảnh 1.

Bài đăng của Công Phượng thu hút lượt tương tác "khủng" trong khoảng thời gian ngắn

ẢNH: CMH

Dưới phần bình luận, nhiều CĐV để lại bình luận động viên, chúc mừng Công Phượng nói riêng và Trường Tươi Đồng Nai nói chung. Tài khoản MV Phước chia sẻ: "Công Phượng vẫn là điều gì đó rất khác biệt, luôn là niềm cảm hứng của người hâm mộ". Tài khoản Lưu Tình có chung cảm xúc: "Khán giả không chỉ đơn giản đến sân xem Trường Tươi Đồng Nai đá bóng mà họ muốn xem Công Phượng chạy trên sân, Công Phượng chạm bóng và Công Phượng ghi bàn. Điều đó rất đặc biệt, không phải cứ cầu thủ giỏi nào cũng được yêu thích như Phượng".

Ở mùa giải này, Công Phượng chủ yếu ngồi ngoài do chấn thương dai dẳng. Đến giai đoạn cuối, anh mới trở lại và kịp ghi 3 bàn thắng, trong đó có 1 siêu phẩm đá phạt trực tiếp.

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