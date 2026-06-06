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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hà Đức Chinh lập công, đội của cố vấn Park vẫn vấp ngã trước trận play-off: Trường Tươi Đồng Nai cũng thua

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
06/06/2026 18:06 GMT+7

Ở vòng cuối giải hạng nhất 2025-2026 diễn ra chiều 6.6, CLB Bắc Ninh bất ngờ nhận thất bại 1-3 trước Trẻ PVF-CAND ngay trước khi đá trận quan trọng với đội đứng thứ 13 V-League mùa này.

CLB Bắc Ninh đứt mạch bất bại

Trên sân nhà Việt Yên, CLB Bắc Ninh của cố vấn Park Hang-seo ra sân với đội hình không phải là mạnh nhất. HLV Paulo Foiani cho một số trụ cột như Nguyễn Hải Huy, Nguyễn Thanh Khôi, Mai Xuân Quyết và đặc biệt là tiền đạo ngoại Bruno Cantanhede nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận play-off tranh vé dự V-League mùa tới (diễn ra vào ngày 12.6). Vì thế, đội bóng vùng Kinh Bắc chơi thiếu hiệu quả, để PVF-CAND dẫn trước 2 bàn sau 45 phút đầu tiên sau các pha lập công của Đoàn Huy Long và Lê Thắng Long.

Hà Đức Chinh lập công, đội của cố vấn Park vẫn vấp ngã trước trận play-off: Trường Tươi Đồng Nai cũng thua- Ảnh 1.

CLB Bắc Ninh (vàng) gặp nhiều khó khăn ở vòng cuối giải hạng nhất

ẢNH: TRẺ PVF-CAND

Sang hiệp 2, CLB Bắc Ninh đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tiền đạo kỳ cựu Hà Đức Chinh cũng được tung vào sân. Phút 71, chính nhà vô địch AFF Cup 2018 bật cao đánh đầu ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà. Người kiến tạo là Lê Sỹ Mạnh với cú đá phạt bên cánh trái.

Phút 82, Khalio có pha đi bóng dũng mãnh, vượt qua 3 cầu thủ CLB Bắc Ninh. Sau đó, anh đập nhả cùng Như Tuấn rồi tự mình đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-1 cho PVF-CAND. Như vậy, CLB Bắc Ninh có bước chạy đà không hoàn hảo trước trận play-off tranh vé dự V-League. Thất bại này cũng khiến thầy trò HLV Foiani đứt mạch 9 trận bất bại. 

Trường Tươi Đồng Nai 'ngã ngựa'

Tương tự, sau khi đã nâng cao cúp vô địch trên sân nhà ở vòng trước, Trường Tươi Đồng Nai sử dụng nhiều cầu thủ dự bị trong chuyến làm khách đến sân Việt Trì của CLB Phú Thọ. Các nhân tố như Trần Minh Vương, Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng được nghỉ ngơi. Vì thế, đại diện miền Đông Nam bộ không tạo ra sự áp đảo như thường lệ. Thậm chí, họ còn nhận thất bại 0-1 sau pha lập công của Trần Khánh Hưng ở phút 77. 

Hà Đức Chinh lập công, đội của cố vấn Park vẫn vấp ngã trước trận play-off: Trường Tươi Đồng Nai cũng thua- Ảnh 2.

Lưu Tự Nhân (20) không có nhiều cơ hội khi Minh Vương, Xuân Trường ngồi ngoài

ẢNH: TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI


Như vậy, kết quả chung cuộc của giải hạng nhất là Trường Tươi Đồng Nai vô địch, Bắc Ninh hạng nhì, sẽ đá play-off tranh vé dự V-League mùa sau với đội đứng thứ 13 V-League mùa này, TP.HCM giành HCĐ. Trong khi đó, Thanh Niên TP.HCM phải xuống hạng.

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