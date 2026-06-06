Rộ thông tin đội tuyển Trung Quốc từ chối đá FIFA ASEAN Cup có Việt Nam, lý do bất ngờ

Thông tin từ các trang thể thao lớn như 163 Sports và Sohu Sports ngày 6.6 đang gây nhiều tranh luận trong dư luận Trung Quốc. Bởi lẽ, xét trên tương quan lực lượng, FIFA ASEAN Cup được xem là sân chơi vừa sức với đội tuyển Trung Quốc, đồng thời là cơ hội để cải thiện thứ hạng FIFA và giành nguồn tiền thưởng đáng kể.

"Đội tuyển Trung Quốc không muốn đánh đổi mục tiêu lớn vì giải đấu nhiều tiền thưởng"

Theo truyền thông Trung Quốc, nguyên nhân chính khiến Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) và ban huấn luyện đội tuyển quốc gia quyết định từ chối lời mời tham dự FIFA ASEAN Cup nằm ở kế hoạch dài hạn hướng tới Asian Cup 2027.

Hiện đội tuyển Trung Quốc đang bước vào giai đoạn tái thiết sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026. Mục tiêu quan trọng nhất của họ trong thời gian tới là chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027, nơi các đối thủ tiềm năng chủ yếu đến từ Tây Á và Trung Á.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng CFA muốn tìm các đối thủ có lối chơi thiên về sức mạnh, tốc độ thay vì các đội tuyển ở Đông Nam Á ẢNH: REUTERS

163 Sports cho rằng các đội bóng Đông Nam Á như đội tuyển Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia có phong cách thi đấu thiên về kiểm soát bóng, phối hợp kỹ thuật và chuyển trạng thái nhanh. Trong khi đó, những đối thủ mà Trung Quốc muốn hướng tới ở Asian Cup lại sở hữu lối chơi giàu thể lực, tranh chấp quyết liệt và có cường độ cao hơn nhiều.

"Việc liên tục thi đấu với những đội bóng có phong cách khác biệt hoàn toàn so với các đối thủ mục tiêu sẽ không mang lại nhiều giá trị chuyên môn cho quá trình chuẩn bị", tờ báo này nhận định.

Theo truyền thông nước này, ban huấn luyện đội tuyển Trung Quốc lo ngại việc tham dự FIFA ASEAN Cup có thể khiến các cầu thủ hình thành những thói quen chiến thuật không phù hợp với định hướng xây dựng đội tuyển trong tương lai.

Một yếu tố khác được nhắc đến là lịch thi đấu quốc tế của đội tuyển Trung Quốc vốn đã khá dày đặc. Trong các đợt FIFA Days gần đây, đội tuyển Trung Quốc đã lên kế hoạch đá giao hữu với Singapore, Thái Lan và đang tích cực tìm kiếm những "quân xanh" chất lượng hơn đến từ Tây Á và Trung Á trong các tháng 9 và 10.

Theo Sohu Sports, triết lý của ban huấn luyện mới là "nâng cao trình độ bằng cách đối đầu các đội mạnh". Vì vậy, họ không muốn sử dụng quỹ thời gian FIFA Days quý giá cho những trận đấu được đánh giá là ít giá trị chuyên môn.

Thậm chí, truyền thông Trung Quốc còn cho rằng việc tham dự FIFA ASEAN Cup có thể làm tăng nguy cơ chấn thương và gây ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng hơn trong tương lai.

"Đội tuyển quốc gia cần sử dụng thời gian thi đấu quốc tế một cách hiệu quả nhất, thay vì chạy theo các giải đấu có giá trị chuyên môn hạn chế chỉ để kiếm điểm hoặc tiền thưởng", Sohu Sports bình luận.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá việc đội tuyển nước nhà không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 là "lựa chọn chiến lược" ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, dù FIFA ASEAN Cup được dự đoán có mức thưởng rất hấp dẫn với 1 triệu USD dành cho đội vô địch, các chuyên gia bóng đá Trung Quốc vẫn đánh giá lợi ích kinh tế từ giải đấu này không thực sự lớn.

Theo 163 Sports, FIFA sẽ nắm giữ phần lớn các quyền thương mại và khai thác thị trường của giải đấu. Do đó, các đội tham dự chủ yếu nhận tiền thưởng thành tích, trong khi cơ hội mở rộng giá trị thương mại hay hỗ trợ phát triển bóng đá nội địa là không nhiều.

Chính vì vậy, giới truyền thông Trung Quốc cho rằng quyết định không tham dự FIFA ASEAN Cup không phải là biểu hiện của sự e ngại hay né tránh cạnh tranh, mà là một lựa chọn mang tính chiến lược.

Trước đó, tờ Sina Sports của Trung Quốc tiết lộ, FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên dự kiến diễn ra trong thời gian FIFA Days từ ngày 21.9 đến đầu tháng 10.2026. Giải đấu có 14 đội tuyển và vùng lãnh thổ tham dự, gồm 11 thành viên ASEAN cùng 3 đội khách mời là Trung Quốc, Ấn Độ và Hồng Kông. Các đội được chia thành 2 hạng đấu dựa trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại.

Theo phương án đang được đề cập, đội tuyển Việt Nam nằm ở hạng 1 cùng Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Malaysia và Singapore, trong khi hạng 2 gồm Hồng Kông, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste. Indonesia dự kiến đăng cai các trận đấu của hạng 1, còn hạng 2 sẽ tổ chức tại Hồng Kông.